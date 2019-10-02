〈星宇制服發表〉張國煒：2021迎爆炸成長年 票價看市場機制

星宇航空董事長張國煒今 (2) 日表示，預計年底進 2 架新機，明年 3-4 架，後 (2021) 年是爆炸性發展的一年，將一口氣導入超過 10 架飛機，主要是因前 2 年要將基底打好，著重人員訓練；至於首航時間，目標仍訂在 1 月 23 日，12 月中旬開賣機票，票價不至於「貴到哪裡去」，會有市場機制。

張國煒強調，仍會繼續秉持父親張榮發 (長榮集團已故總裁) 的教悔，以飛安為首，前 2 年把星宇基底打好，並著重人員訓練。

對於機票訂價，張國煒表示「可以預估我賣多少，別人就會訂得比我便宜」，星宇可能會是票價最貴，不過，市場還是有機制在，不用太擔心票價會貴到哪裡。

對於國人喜愛的日本，張國煒說，最快要等到明年中後才有可能開航，兩岸航點暫不考慮；至於東南亞一線航點，有待廣體客機到位才會開航，「要讓客人覺得舒服」，但會視需求到台中、高雄開航線。

張國煒強調，航點規劃上，由於是以越太平洋航線為長期營運目標，有限度資源下將以東南亞為主，是為長線鋪路。

對於近年華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 陸續發生機師和空服員罷工等事件，張國煒直言，不擔心勞資問題，自認照顧員工有名，也不吝給福利，一向真心誠意和基層員工做良好互動，雖不是萬應公，但若無法答應員工要求，也會向員工解釋原因；例如，員工票規定寬鬆，較二大國籍航空優惠，目前已擁有約 800 名員工，預計 1 月下旬開航前會，數量估可達 1000 名。

張國煒透露，隨著新航點開出，後續將再招募空服員，但他呼籲，航空是辛苦艱困的行業，「要有認知還要有熱情再進來，大家都是為了飛安不眠不休」，空服工作很難有很好的休息時間，儘管勞方一些訴求不是不對，但全球航空業都是一樣。

張國煒也認為，資方要非常了解基層工作屬性，否則會產生很多問題。

至於近日爆發長榮集團經營權之爭，張國煒回應，已離開集團 3 年半，並不清楚狀況，希望兄弟各自奮鬥，把台灣的天空弄得更好，但他坦言，仍持有相關股票。