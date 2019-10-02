日媒：海思晶片是華為推動海外5G基地台發展的最大推手

《Nikkei Asian Review》報導，面對來自美國的壓力，華為已克服了技術與標準挑戰，華為透過旗下海思半導體的自主設計晶片，成功強化 5G 基地台數據處理效率，並成功縮減基地台天線佔地面積。

根據研調機構 IHS Markit 統計，華為全球基地台設備全球市佔率為 31%，位居全球第一，隨著 5G 時代來臨，基地台作為收發訊號的重要核心，華為擁有的技術優勢，為華為創造出比智慧手機更加有利可圖的業務重心。

華為輪值主席胡厚崑此前 6 月亦曾表示，若歐洲棄用華為基地台設備，可能將導致歐洲 5G 行動網路鋪設進度，延遲至少兩年。

而在先前的 2019 年 MWC (世界行動通訊大會) 上，胡厚崑也宣布華為已在全球簽署 50 個 5G 合約，其中光歐洲國家就佔了 28 個、11 個來自中東地區，亞太地區則涵蓋 6 筆交易，顯示仍有許多國家不畏美國施壓，選擇與華為合作。

此外，為完成 5G 基地台處理器自主生產，華為透過旗下子公司海思半導體設計晶片，已大幅提升基地台處理數據的速度，成功縮減基地台天線佔地面積。

今年 1 月，華為正式推出 5G 基地台的核心晶片「天罡」，為強化 5G 基地台的數據處理所推出，新的基地台方案搭載最新算法，在一定程度上降低基地台建立與維護成本，並在 2 月推出用於 5G 基地台的設備天線，重量僅 20 公斤，可由一人安裝且兼容 2G、3G 和 4G，為基地台降低人力與建築成本。胡厚崑表示，在過去十年中，華為已向 5G 開發投入了 40 億美元，未來將會持續擴大 5G 領域投資。

華為日本分公司技術戰略部負責人李曉勳則表示，目前該公司已經累積大量底基層技術，像是晶片、液態冷卻劑等重要基礎材料。

中國政府 6 月向國內電信運營商頒發 5G 執照後，電信企業中國移動隨即宣布，計劃於 2019 年，在 50 多個城市中安裝 5 萬多個基地台，旺盛的需求為設備製造商提高市場競爭力。

東京大學教授、日本 5G 標準制定機構成員森川博之表示，在 4G 時代，華為的技術能力已經能與歐洲製造商相提並論，通過其低廉的成本優勢，華為估計將能在 5G 時代獲得更大成長動能。