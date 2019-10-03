華為Mate 30系列「後門」被堵 Google應用程式無法安裝

鉅亨網編輯江泰傑 2019年10月3號10點20分

據彭博社報導指出，華為新款手機 Mate 30 已無法手動安裝 Google 應用程式。華為上個月正式公布年度旗艦 5G 手機 Mate 30 系列，但由於美國將華為列入出口管制的實體清單內，新手機仍可使用 Android 作業系統，不過不預先載入一系列 Google 的應用程式及服務。

(圖片: AFP)

而在網路上流傳一個為 Mate 30 安裝 Google 應用程式的教學，透過手動下載一個非官方的軟體，便能安裝所有 Google 應用程式。

彭博社引述多位專家指出，發現有安裝 Google 應用程式的「後門」。其中一個名為 LZ Play 的應用程式，可以讓華為 Mate 30 Pro 安裝 Google 應用程式和服務。

而研究人員相信華為早知道此情況，並容許該「後門」存在，更懷疑華為向這類軟體提供正常 Android 系統，並沒有加以限制。



不過，消息曝光後，LZ Play 程式已消失。消息指出，Google 透過其 Safety Net 的查核做出修改，LZ Play 已無法從 Safety Net 取得認證資格。而華為方面則聲明，與 LZ Play 沒有任何關係。

儘管如此，之前靠 LZ Play 裝載 Google 軟體的華為手機現在仍能正常使用 Google Mobile Service，受影響的主要是 Google Pay 這樣的支付服務，及 Netflix 這樣跟版權有關的 app。

而在安全性方面，既然選擇 LZ Play，意味著使用者也清楚這裡面存在的潛在風險，畢竟是要給 LZ Play 管理員許可權。



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