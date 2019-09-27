挪威：不會禁止華為5G設備

挪威政府的數位化部長 Nikolai Astrup 表示，該國最大的國營通訊公司 Telenor，在 5G 設備的採購上，將不會排除中國華為的產品。Telenor 計畫在 2020 年展開 5G 服務的商轉，預計在 2019 年內決定相關設備的供應廠商。

挪威數位化部長 Nikolai Astrup 在接受《路透社》的訪問時，作出了上述表示。而主掌 Telenor 挪威國內業務的 Petter-Boerre Furberg 表示，該公司正與挪威政府等，同時進行協議還有廠商篩選作業，對所有合作夥伴也都抱持著開放態度。

美國聲稱華為設備有被中國政府利用於間諜活動的風險，也多次向盟國們施壓，要求他們不要使用華為的通訊設備。對於美國政府的指控，華為也一再否認，強調他們的產品沒有資安風險。而這回挪威政府的決定，也與美國這個北約盟國所提出的要求背道而馳。

美國多次要求盟國不要使用華為設備。(圖片：AFP)

挪威數位化部長 Nikolai Astrup 說道「我們與企業間有進行良好對話，在供應商的挑選問題上，也都交給各家企業自行決定。在挪威，我們沒有對任何一家供應商實施禁令」。

在今年 1 月，挪威司法部長 Tor Mikkel Wara 曾經表示，該國正考慮是否跟隨其他國家腳步，將華為的 5G 設備排除在外。不過 Wara 後來也因其它理由離開該項職務。

Telenor 在歐亞的 8 個國家擁有 1.82 億名用戶，在 2009 年首度與華為簽下大型合約，也在華為擴張全球市場方面助了一臂之力。

目前 Telenor 正在斯堪地那維亞半島上的埃爾沃呂姆 (Elverum)，使用愛立信的設備進行大規模 5G 前導實驗。並在其它地方，利用諾基亞與華為設備，單獨的進行實驗當中。