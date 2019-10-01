認為沒違反美國禁令 日經：8成日企仍與華為有生意往來

據《日本經濟新聞》調查，在美國政府的華為禁令下，與華為有生意往來的日本主要 50 家企業當中，仍有 8 成持續著合作關係，其中包含索尼 (6758-JP)、Panasonic (6752-JP)、村田製作所 (6981-JP) 等知名企業。而華為每年向日本企業進行的採購金額，規模更高達 7000 億日圓水準。

美國商務部在 2019 年 5 月，以違反伊朗禁運令為由，將中國電信設備龍頭的華為列入出口管制的「實體名單」當中。

在事經 4 個月後，日本經濟新聞社針對華為在日本的約 30 家供應商，還有約 20 家的客戶進行調查。在供應商方面，沒有任何一家廠商，因為華為被美國政府納入實體名單而完全停止交易。然而有部分的日本電信商已決定，在未來的 5G 服務不採用華為製造的手機等其它設備。

日經：有 8 成日企仍持續與華為間的生意往來。 (圖片：AFP)

在原則上，美國政府的禁令適用於非美國企業的產品。只要在零件、軟體，或技術上有超過 25% 的比例含有源自美國的技術，就會觸犯規定。

有分析師透露，索尼在智慧型手機所使用的感光元件，每年約高達 8000 億日圓的營收當中，有 2 成左右就是出貨給華為。

另外，Panasonic 也供應電子零件和製造設備的零件給華為，村田製作所也供應電容器給華為，因這些企業們，認為自家產品沒有抵觸美國禁令的「25% 原則」，因此仍持續出貨給華為這個大客戶。

但是在檯面下，也不乏放棄新的生意機會，或拒絕增加出貨等動作。例如有日本廠商，就基於產品有可能被轉為軍事用途，在產品流向的監視上又有相當難度而拒絕來自華為的訂單。還有廠商怕惹惱美國政府，也拒絕華為增加出貨的要求。

而在華為所生產的 5G 設備方面，日本行動通訊龍頭的 NTT DoCoMo(9437-JP) 就擔心未來 Google(GOOGL-US) 的許多 APP 無法使用，為維護用戶權益而排除了華為產品。軟銀 (9984-JP) 也決定在 5G 設備方面捨棄華為，採用愛立信與諾基亞的產品。

未來全球若有更多行動通訊營運商，在 5G 設備的採購上避開華為產品，日本的各家供應商，也勢將受到相當程度的打擊。