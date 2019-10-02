川普會見芬蘭總統 勸說放棄使用中國5G技術

路透社報導指出，一位美國官員表示，美國總統川普預計將於今 (2) 日與芬蘭總統尼尼斯托 (Sauli Niinisto) 討論 5G 技術的替代方案，期待芬蘭能拒絕使用華為等中國電信設備公司的產品。

(圖片: AFP)

該官員指出，芬蘭是諾基亞的母國，而諾基亞已研發出至少能與華為和中興匹敵的電信技術。此外，芬蘭重視其公民隱私、網路完整性及關鍵基礎設施安全性，因此諾基亞能提供可行的代替方案。

同時，該官員還指責華為和中興參與中國鎮壓穆斯林的活動。根據人權機構估計，至少有 100 萬維吾爾穆斯林和其他少數民族穆斯林被拘留在新疆的集中營接受政治教化。但北京方面表示，這些設施是職業培訓中心。

美國政府正積極說服其盟友禁止華為進入其 5G 網路，稱華為可能會為北京而監視特定使用者。但華為否認這些指控。

而美國還將華為列入實體清單，以國家安全為由，阻止美國企業向華為出售大部分產品。

智庫戰略與國際研究中心科技政策部門主管 James Lewis 表示，從華為購買產品存在政治風險，因為中國可以決定關閉電話服務。

但也專家指出，華為通常能以較低的價格提供性能較高的服務，拒絕華為可能會延緩 5G 部局。

此外，川普和尼尼斯托還將討論中國和俄羅斯在北極地區的擴張。今年 5 月，美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 在芬蘭出席北極理事會時表示，俄羅斯在北極的行動咄咄逼人，中國在該地的舉動也必須受到密切關注。

