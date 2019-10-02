傳產三+電子六族群 9月營收走強可期

上市櫃廠商 9 月和第 3 季合併營收將進入密集公布期，國泰證期研究部協理簡伯儀今 (2) 日指出，統計過去三年 8 月營收年增率超過 10% 的個股和產業，包括有電子股中的六大次族群，以及傳產股中的三大族群，9 月業績值得期待。

簡伯儀觀察過往 3 年經驗，8 月營收表現較好主要是電子族群，其中，矽晶圓、IC 設計、MOSFET、半導體、被動元件和雲端伺服器相對佳；而傳產股中，則以生技、汽車零組件、營建類股表現較亮麗。

簡伯儀指出，由於資金行情延燒，使法人持續回補強勢產業，因此，若 9 月營收表現不錯，股價有機會續獲投資人注意。

其中，矽晶圓出貨面積在去年達到歷史新高後，國際半導體產業協會 (SEMI) 預期今年將減少 6.3% 達 117.57 億平方英吋，明年則與今年持平或小幅增加，營收將有機會恢復正成長。

近來被動元件族群股價再度明顯轉強，簡伯儀說明，主要是受惠於傳統旺季拉貨效應，推動 MOSFET 業績再攻高，加上 NVIDIA、AMD 等新款繪圖卡帶動，預期第 3 季業績有機會續走揚，營收成長可期。

另一方面，由於中國銷售美國產品加徵關稅分別在 9 月 1 日和 10 月 1 日生效，引發終端客戶備貨潮，加上 MLCC 終端庫存經過二、三季的調整，整體水位已至正常水位以下，後續價格競爭壓力已明顯減緩，加上目前基期偏低，營收成長可以期待。

傳產股中，簡伯儀認為，即便中國車市處在低迷市況，但近期受到中國汽車振興方案持續出台，預料將谷底回溫，加上正進入相關零組件傳統出貨旺季，成長力道轉強。

而季底為營建類股入帳傳統旺季，估將有不少建案會集中在季底入帳。