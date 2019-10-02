盤前財經大事搶先讀2019年10月02日

今日操盤前瞻

日本 9 月消費者信心指數

美國 8 月零售銷售

股東會：亞太電、寶得利、晶心科、紘通

除權息：興富發

白宮備忘錄露餡 川普政府「確實考慮」限制對中國投資

週二《CNBC》報導，上週白宮發布一份政策備忘錄曝光，內容提到川普政府應限制對中國投資的理由，並將於本周進行後續會議。閱讀全文...

美製造業指數創十年新低 川普砲轟都是「可悲」聯準會害的

美國供應管理協會 (ISM) 週二 (1 日) 公布的美國 9 月製造業採購經理人指數跌至 47.8%，創下十年新低，美國總統川普再度砲轟都是聯準會 (Fed) 害的，他們好可悲！閱讀全文...

辜仲瑩接任中華開發資本董座 領軍挖掘大中華區生技獨角獸

開發金控 (2883-TW) 子公司中華開發資本昨 (1) 日召開董事會，會中通過金控董事長張家祝辭任中華開發資本董事長，並推選現任中華開發文教基金會董事長辜仲瑩接任董事長。因應高齡社會來臨及生醫產業整併浪潮，未來將領軍中華開發資本挖掘大中華區生技獨角獸。閱讀全文...

〈央行報告搶先看〉提及風險多達 45 次 楊金龍憂心債券負殖利率

台灣央行總裁楊金龍將於本周四 (3 日) 前往立法院財委會，進行業務報告並備詢，最新出爐的 66 頁書面報告中，共提及「風險」字眼多達 45 次，顯然憂心後市不確定性。閱讀全文...

筆電 4P 光學鏡頭又惹議 大立光狀告 HP、新鉅科及先進光

大立光 (3008-TW) 昨 (1) 日證實，針對美商惠普 (HPQ-US) 使用在筆電上的 4P(4 片塑膠鏡片) 鏡頭，可能涉及侵害大立光專利權，大立光已在美國提起訴訟；至截稿為止，尚無法取得先進光 (3362-TW) 及新鉅科 (3630-TW) 的回應。閱讀全文...