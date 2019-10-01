台灣人壽加碼投資星耀能源 最多擬現增15億元

繼富邦金 (2881-TW) 決議現增星耀能源後，中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽董事會今 (1) 日也通過，將按原持股比例 30%，參與星耀能源公司的現金增資案，最多不超過新台幣 15 億元，加計 2018 年以前投入的金額，累計對星耀能源投資總額將達 24 億元。

政府積極推動再生能源政策，進行相關法令的修訂以及透過各項配套措施，鼓勵民間企業不論是投資興建或者採購綠電等方式，投入再生能源領域，台灣人壽投資一處副總經理謝壯堃表示，為響應政府推動再生能源，並善盡地球公民責任，因此決議參與以投資興建國內太陽能電站為主的星耀能源之現金增資案。

星耀能源是在 2017 年成立，資本額 30 億元，是百分百投資在國內太陽能電站為主的控股公司，團隊成員主要來自友達，持股 31%，大股東除友達之外，主要原始股東還包括：台灣人壽及富邦人壽各占 30%，以及富邦創投占 7%，康利投資則占 2%。

謝壯堃表示，星耀能源自成立以來，委由專業團隊進行案場開發、規劃設計及併網發電後的營運維護等事項，目前旗下的電站包括有：屋頂型、水面型與地面型太陽能電站，目前已開始為該公司的股東創造收益。

謝壯堃表示，星耀能源發展至今，在國內太陽能領域已具規模，因此評估目前開發及建置中的案量，擬規劃辦理現金增資 50 億元，台灣人壽除了著眼於支持政府鼓勵長期資金投入再生能源領域，且著眼於透過投資穩定收益標的亦有助於保障台灣人壽保戶長期權益，因此董事會決議按原持股比例 30%，再加碼投資星耀能源，最多不超過新台幣 15 億元。

富邦金則於 8 月中旬已決議，富邦人壽將再對星耀能源現增不超過新台幣 15 億元、富邦創投將再現增 3.5 億元，且兩家公司都打算以三年內分次投資進行增資。等於星耀能源兩大金控股東都決議參與此次增資。