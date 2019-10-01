〈央行報告搶先看〉貿易戰後續進展 楊金龍提三大觀察方向

台灣央行總裁楊金龍將於 3 日 (周四) 前往立法院財委會進行業務報告並備詢，在最新出爐書面報告中，對於全球關注的美中貿易協議能否順利簽署，楊金龍指出三大觀察方向，包括美國對中國加徵關稅清單是否如期實施 、是否持續圍堵中國科技發展，以及是否緊縮中企赴美上市規定。

楊金龍認為，川普政府不急於明年美國總統大選前達成全面性貿易協議，未來能否達成協議，可先觀察三個方向，第一，美國預計於 10 月 15 日將原 2500 億美元中國輸美產品加徵關稅稅率，由現行 25% 調高至 30%，且 12 月 15 日對額外的中國進口品加徵 15% 關稅，是否如期實施。

第二，華為在 5G 領域的發展是否遭美國持續圍堵；第三，近日媒體傳美國考慮撤銷中國企業在美上市資格，但美國官員出面表示尚無此項規劃，後續值得留意。

楊金龍認為，今年以來美中貿易衝突引發台商產能回流和訂單移轉效應，有助台灣輸出成長力道，抵消部分貿易戰的衝擊，下半年經濟成長率 (GDP) 調升至 2.66%，全年為 2.40%，然而，貿易戰造成經貿風險仍高，恐不利台灣出口，預料到明年台灣經濟成長動能恐放緩，估明年 GDP 為 2.34%。

銀行淨超額準備多維持 400 億元以上 央行再度暗示目前暫無升息必要性

楊金龍再次指出，今年以來維持政策利率不變，採「適度寬鬆貨幣政策」，有助物價穩定及整體經濟金融穩健發展，強調雖央行未實施 QE，但授信管道仍暢通。

據央行統計，我國授信成長率維持在 4-5% 間，無信用緊縮現象，反觀英國與歐元區雖實施 QE，但授信衰退期拉長，而美、日中小企業放款則一度衰退。

楊金龍表示，今年以來銀行淨超額準備多維持於 400 億元以上，市場流動性充裕，而前 8 月平均 M2 及放款與投資年增率分別為 3.26%、4.74%，均高於經濟成長率和 CPI 年增率預測值總和 3.10%，顯示銀行體系資金充裕，足以支應經濟活動所需，暗示暫無降息的必要性。