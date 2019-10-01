憂基建安全性與赤字惡化 惠譽調降沙國評級

由於擔憂基礎建設安全性及財政赤字進一步惡化，信評機構惠譽 (Fitch Ratings) 今 (1) 日下調沙烏地阿拉伯長期外幣發行人違約評級。

惠譽發布新聞稿表示，本次調降評級主要是根據基礎建設安全性去做評估，除了反映地緣政治和軍事緊張局勢加劇外，沙國財政與外部資產負債表持續惡化也是考量點之一。

惠譽今日將沙國長期外幣發行人違約評級自 A+ 降至 A，但認為該國前景仍將保持穩定。

評級遭調降很快引起沙國不滿。沙國財政部隨後發布聲明表示對於惠譽的決定深感失望。認為在經歷油田遭襲事件後，反而彰顯出該國應對緊急事件的反應能力，以及維護全球石油市場穩定的承諾，並批評降級在某種程度上反應了市場投機性。

沙烏地阿拉伯國有石油公司沙特阿美 (Saudi Aramco) 油田９月 14 日遭無人機襲擊，導致每日原油產量減少 50%，超過全球原油供應的 5％，使得布蘭特原油期貨漲幅一度達逾 20%，至每桶 71.95 美元，漲幅創歷史新高。

儘管原油產能修復在 9 月底幾乎完成，且惠譽也承認阿美公司在遇襲後，具備快速修復以及備有大量用油的能力。惠譽對於沙國基礎設施再次遇襲，對全球經濟造成重大風險的可能性仍表擔憂，稱將重新評估原油基礎設施的安全性。

此外，對沙國赤字惡化的擔憂也是一大考量。惠譽認為，經濟增長趨緩以及全球石油需求下滑持續拖累油價，加上油田遇襲事件的支撐力道疲弱，反倒是在低油價、低產量以及國家支出持續增加之下，為公司在 2023 年達到預算平衡的目標帶來阻力。

沙國財政部針對財政問題表示，目前預算赤字完全掌控範圍內，該國目前致力於增加 2023 年的願景計畫投資，同時提高支出效率，期望惠譽修改評級展望。

Renaissance Capital 全球經濟學家 Charles Robertson 受訪表示，儘管降級令人驚訝，但油價下跌幅度增加生產風險，加上市場對阿美公司是否能在 11 月前全面恢復產能有所質疑，因此對惠譽降級表示理解。