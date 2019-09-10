〈分析〉沙特阿美IPO前 沙國推升油價的努力恐收效有限？

油價遲遲未能衝高，阻礙了沙烏地阿拉伯的雄心壯志。為了平衡龐大的預算，為了讓即將 IPO 的沙特阿美公司 (Saudi Aramco) 能夠突破 2 兆美元估值，他們都需要高油價的支持。

沙特阿美上市前的緊迫感

沙烏地阿拉伯週末出人意料地撤換能源部長，這是 3 年來的第 3 次，反映了他們在沙特阿美上市前，必須提高油價的緊迫感。這家重要公司的上市前途，關係著沙國 2030 年經濟多元化願景的核心，讓他們必須盡全力達此一目的。

於是，在無人注意的時刻，沙烏地任命了阿齊茲親王 (Abdulaziz bin Salman) 接任能源部長，取代 Khalid al-Falih，也是能源部長首次由皇室成員擔任。

沙國什麼都沒說，但是阿齊茲親王的任務很明顯—要推高油價，尤其在沙特阿美上市前。

沙國能源部長阿齊茲親王 (圖: AFP)

《Saudi, Inc.》一書作者 Ellen Wald 表示，這是前所未有的，可能代表著皇室要更多地參與政策。

距 80 美元目標漸行漸遠

之前多位分析師均認為，沙烏地需要 80 美元的油價，才能平衡預算。雖然與 OPEC 及俄羅斯等國的合作，阻止了油價進一步下滑，但距離他們想要的高點，還遠遠不夠。

在 2016 年初跌至每桶 26 美元後，去年 10 月美國油價短暫突破 75 美元。然而，原油目前仍在 60 美元下方。布蘭特原油價格在每桶 62 美元，沙國期待的 80-85 美元。

RBC Capital Markets 全球能源戰略主管 Michael Tran 說，沙烏地阿拉伯整個國家都與油價交織在一起，很明顯，他們需要高昂的 IPO 價格和財政，以支持軍事和社會計畫。

Wald 指出，問題在於，當前油價低迷的主因，在於對未來需求疲軟，以及全球經濟衰退和美中貿易戰這些擔憂，這都不是沙烏地能夠改變的。

油價戰會再次爆發嗎？

阿齊茲親王過去有豐富的經驗，曾擔任石油部副部長 12 年，在 1990 年代，他領導祕密談判，與墨西哥和委內瑞拉協商減產，成功讓油價由 20 美元提升至 40 美元。

對於沙國是否會再透過激進的減產，以進一步提高油價，分析師意見分歧。但很明顯的是，與 1980 年代僅有幾個主要產油國不同，如今美國的頁岩油加上 OPEC 其他國家的略為增產，就能打擊沙國大量減產的計畫。

Sanford C. Bernstein 分析師表示，面對非 OPEC 國家的原油供應增加，OPEC 需要在 2020 年前減產 100 萬桶 / 日，才能維持每桶 60 美元的油價。更何況沙國的目標不僅於此。

RBC 的 Tran 表示，沙國更不能回到市占率之爭，因為這會讓油價大幅走低。

美國的頁岩油是一個更明顯的威脅，特別是較低的鑽井成本，以及石油巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX)-US 姍姍來遲的進入，美國頁岩油生產商在過去 5 年中變得更加強大。

依目前 OPEC 最新表態，為了為「更艱難的未來」做好準備，減產很可能持續下去，但每桶 80 美元的目標，至少就目前來看，恐怕仍是遙不可及的夢想。