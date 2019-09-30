美股早盤 — 美 9 月芝加哥 PMI 驟跌至 47.1 蘋果默克領漲道瓊

華爾街持續關注美中貿易戰況發展，美財政部與白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 相繼澄清，讓中企下市的消息是假新聞。週一 (30 日) 美股開盤，蘋果與默克領軍，道瓊一度漲逾 100 點，爾後公布的數據「美國 9 月芝加哥 PMI 指數」跌至經濟萎縮區間 (報 47.1)，道瓊收斂漲幅。

截至台北時間週一 (30 日) 晚間 10 時 25 分許：

道瓊指數上漲 67.0 點或 0.25%，暫報 26863.0 點

那斯達克上漲 30.59 點或 0.39%，暫報 7970.22 點

標普 500 指數上漲 10.57 點或 0.36%，暫報 2972.36 點

費半指數上漲 5.73 點或 0.36%，暫報 1549.34 點

台積電 ADR 上漲 1.89% 至每股 46.37 美元

十年期美債殖利率上漲 0.016 至殖利率 1.689%

紐約輕原油 (WTI) 下跌 1.22% 至每桶 55.23 美元

布蘭特原油下跌 0.98% 至每桶 60.37 美元

黃金下跌 1.02% 至每盎司 1490.85 美元

美元指數上漲 0.19% 至 99.30 點

道瓊指數走勢圖。(圖片：investing)

焦點個股

看好蘋果新機銷量預期，摩根大通上調蘋果目標價格，從每股 243 美元上調至每股 265 美元，以上週五收盤價計算，隱含升幅達 21%。蘋果 (AAPL-US) 週一開盤漲逾 1.4%，暫報每股 221.92 美元。

德國製藥巨擘默克 (Merck) 與英國藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 週一宣布卵巢癌治療取得重大突破，將藥物 Lynparza 加入 bevacizumab 能降低患者死亡風險。默克 (MRK-US) 開盤大漲逾 2%，為道瓊成分股表現最佳的個股。

隨著中企在美下市消息接連被白宮否認，阿里巴巴 (BABA-US)、百度 (BIDU-US) 與京東 (JD-US) 等中概股週一逐漸收復上週失地，開盤均漲逾 1%。

全球最大啤酒公司百威英博 (ABI-US) 旗下的百威亞太，週一於港股正式掛牌上市，市場看好亞洲獲利預期，百威英博開盤走升逾 0.3%。

今日關鍵數據

美國 9 月芝加哥 PMI 報 47.1，預測 50.0，前值 50.4。

美國芝加哥 PMI 趨勢圖。(圖片：tradingeconomics)

由於新訂單下降、庫存驟降、就業放緩與產量下滑，促使美國 9 月芝加哥 PMI 跌至萎縮區間。

華爾街分析

美中傳出 10 月 10 日於華府進行高層級談判，大陸國務院副總理劉鶴將在十一長假後以「習近平特使」身份率團進行高層級磋商。

摩根士丹利警告，近幾輪高層級談判後，隨之而來的是關稅上升，而不是緊張局勢趨緩。

花旗經濟學家 Cesar Rojas 認為：「目前為止，貿易談判視為是具建設性的，部分關稅延遲一定程度引發市場樂觀情緒，但我們預計，若美國經濟和金融狀況持續強勁，川普政府不會達成協議。」

上週末傳出，川普政府正討論限制美國對中國實體投資，包括可能撤銷中企在美國證券交易所的上市資格，美國財政部週六 (28 日) 否認考慮讓中企下市，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）週一也澄清這是假新聞。

週一 中國外交部發言人耿爽對此表示，強行讓中美經濟脫鉤，勢必損害中美兩國企業和民眾利益，引發金融市場動盪。

紐約 SlateStone Wealth 首席投資策略師 Robert Pavlik 表示：「如果美國走這條路，可能會造成嚴重後果，包括引發中國拋售美債等因應措施。」