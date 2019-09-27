11/19續命到期！彭博：華為豁免令不太可能再延期

《彭博社》週四 (26 日) 引述美國官員報導，華為臨時許可證於 11 月 19 日到期後，美國將不太可能再度延期，而使用華為的盟國，美國將施加額外懲罰。

週四美國國務院網路安全事務副助理國務卿斯特雷耶 (Robert L. Strayer) 暗示，華為豁免令不太可能再延期。

斯特雷耶表示，所謂的臨時通用許可證通常不會永遠有效，目的是提供企業一些即時緩解措施，防止市場立即受到破壞。

斯特雷耶還提到，除了可能終止情報分享協議外，美國政府不排除可能對「拒絕禁止華為 5G 網路設備」的盟國實施額外懲罰。

實際上，近期種種跡象顯示華為問題與美中貿易脫鉤，華為豁免令將於 11 月 19 日到期後，預計中國科技巨頭華為將遭美國正式封殺。

美國總統川普 9 月初表態，事關國家安全問題，他不願討論或談論華為問題，美國政府也不與華為做生意。

美國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 8 月底表示，美國政府態度明確，華為構成巨大的國安風險，認為將華為列入黑名單並不影響美中達成貿易協議。

週四美股盤中該消息傳出後，科技股應聲下滑，費半指數一度重跌 0.73%，爾後隨著台積電 ADR 大漲 3.22% 收復失地，費半指數終場小幅收漲。

費半指數走勢圖。(圖片：investing)

華為供應鏈近乎全倒，射頻器件供應商 Qorvo (QRVO-US) 收跌 2.38%；Skyworks (SWKS-US) 下跌 0.78%；美光 (MU-US) 下跌 1.76%、英特爾 (INTC-US) 下跌 0.20%。

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