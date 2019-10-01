Forever 21申請破產保護 將結束歐亞業務 保留美國門市

快時尚服裝零售商 Forever 21 宣布，它正在申請第 11 章破產保護。

這家快時尚零售商從其與摩根大通 (JPMorgan Chase) 的現有貸方獲得了 2.75 億美元的融資，並從 TPG Sixth Street Partners 獲得 7500 萬美元的新資本，以及一些其他附屬資金以幫助其支持其破產業務。

該零售商發言人說，該公司已申請批准關閉多達 178 家美國店面。Forever 21 門市積極擴張對其財務狀況造成壓力，目前該公司在全球擁有 815 家門市。

按租金計算，該零售商是購物中心擁有者 Simon Property Group 的第七大租戶。

該零售商發布新聞稿表示，Forever 21 計劃退出其在亞洲和歐洲的大部分國際業務。它將在墨西哥和拉丁美洲繼續營運。且它預計不會退出美國的任何重要市場。

它是繼 Barneys 和 Mattress Firm 在內越來越多的零售商之後，利用破產保護來縮小自己的業務。當購物者多數傾向網購並不再前往購物中心時，許多零售商都面臨坪效不彰的店面影響。

總部位於洛杉磯的 Forever 21 成立於 1984 年。這家零售商協助推動了「快時尚」購物時代：經常提供新穎的廉價服裝。購物者在其網站上可以找到 25 美元的連衣裙和 10 美元的上衣。

Forever 21 店門口的抗議活動（圖：AFP）

但是，近年來，永續時尚在年輕世代中漸趨流行，他們更加關注購買衣服的環保效應。自 2017 年 6 月以來，Zara 母公司 Inditex 的股價下跌了 27%，而 H&M 的股價下跌了 23%。

同時，諸如 Reformation 之類的永續品牌正在成長。私募股權公司 Permira 今年稍早時收購了 Reformation 的部分股權。

諸如 Real Real 之類的二手網站已迅速普及。根據零售分析公司 GlobalData 的數據，到 2028 年，美國二手時尚市場預計將達到 640 億美元，而快時尚將達到 440 億美元。