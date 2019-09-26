美股盤後 — 彈劾消息放一邊 美中貿易協議可能加快達陣 道瓊漲逾 160 點

週三 (25 日) 美日簽署初步貿易協議後，川普表示，美中貿易協議可能比預期更早達成。

此評論觸發華爾街獲利了結情緒，美股揮別昨日陰霾，總統彈劾消息暫擺一邊，科技股和銀行股漲勢加速，四大指數同步揚升，標普連續四個交易日觀望 3000 關口。

週三 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊上漲 162.94 點，或 0.61%，收 26970.71 點。

那斯達克指數上漲 83.76 點，或 1.05%，收 8077.38 點。

標普 500 指數上漲 18.27 點，或 0.62%，收 2984.87 點。

費城半導體指數上漲 27.57 點，或 1.78%，收 1579.56 點。

標普 11 大板塊有 8 個板塊上揚，資訊科技、通訊服務與非必需消費品領漲，醫療保健、房地產與公用事業領跌。(圖片：Finviz)

尖牙股 (FAANG)。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.54%；Netflix (NFLX-US) 上漲 3.99%；臉書 (FB-US) 上漲 0.84%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.27%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.53%。

晶片股春風拂暖，恩智浦領軍大漲 4.16%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.30%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.70%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.41%；美光 (MU-US) 上漲 1.98%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 1.11%。

銀行股同步揚升，美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.07%；摩根史坦利 (MS-US) 上漲 1.18%；高盛 (GS-US) 上漲 1.03%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.33%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.02%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.16%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.09%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.73%。

焦點個股

博通 (AVGO-US) 宣布發行 30 億美元可轉換股票，並授予承銷商額外認購 4.5 億美元的 30 天選擇權，其股價下滑 2.32% 至 每股 275.77 美元。

Nike (NKE-US) 週二盤後公布最新財報，營收與獲利皆超過預期，Nike Direct 與快閃店促進銷售奏效，其股價上揚 4.06%。

關鍵經濟數據

美國 8 月年化新屋銷售報 71.3 萬戶，預期 65.3 萬戶，前值 63.5 萬戶。

上週 EIA 原油庫存量報 240 萬桶，預期 -30 萬桶，前值 110 萬桶。

美國商務部表示，新房銷售強於預期，這表明抵押貸款利率下降正在吸引購房者進入房地產市場。

華爾街分析

美國政壇發生大地震，美國眾議院院長裴洛西 (Nancy Pelosi) 週二正式啟動美國總統川普彈劾調查，週三釋出川普與烏克蘭總統的通話紀錄。

初略文本紀錄顯示，川普於 7 月通話烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 時，確實要求烏國總統幫忙「調查」競爭對手拜登和拜登之子。此電話會議持續約 30 分鐘，並產生近五頁通話筆錄。

令市場稍感安慰的是，這份電話文本紀錄似乎沒有顯示川普的明確與烏國談到交換條件，然而，此通話內容並非逐字記錄，還有更多細節尚未公布。

美中高層級談判即將於兩週後登場，週三美日兩國簽署貿易協議，同時，川普釋出利多消息，稱美中貿易協議可能比預期更早達成，每股四大指數應聲上揚。

Personal Capital 首席投資長 Craig Birk 表示：「與美國政壇震盪相比，貿易方面更加有形，對實際收益影響也更為直接，但貿易情況仍存在不確定性。」

Harris 金融集團分析師 Jamie Cox 說：「市場對與中國達成貿易協議更感興趣。現在國會陷入彈劾僵局，川普總統可以與中國達成一項協議，將全球經濟提振至 2020 年，剛好趕上美國大選投票。」

翻開美國過往歷史，從來未有總統因彈劾而直接下台。華盛頓政策分析師 Chris Krueger 在一份報告中表示，預期大概情況是眾議院通過彈劾川普議案，共和黨控制的參議院未將其定罪，川普就好比柯林頓 2.0。