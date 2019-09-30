當貿易戰不確定性衝擊歐盟 投資法國比德國更好？

美中貿易戰改變了經濟學家對歐洲兩大經濟體法國和德國的看法，分析師們認為，法國經濟現在比德國更具彈性和吸引力，這兩國經濟體在比較上出現了明顯變化。

德國與法國是歐元區最大的兩個經濟體，自 2012 年爆發歐債危機、動搖歐元區經濟基礎之後，德國一直被市場視為最具韌性的國家，因法國的公共債務居高不下，而且更容易受到義大利等國家的財務危機影響，但是，如今情況已經逆轉。

Berenberg 銀行首席經濟學家 Holger Schmieding 指出，「投資法國比投資德國更好，法國在多數因貿易戰引發的全球製造業衰退中，受創較為輕微。」

美中間持續的貿易戰已經開始改變歐洲的經濟狀況，作為歐洲最大的經濟體，德國高度依賴出口及製造業，這使德國更容易受到全球貿易脆弱性的影響。

瑞銀的最新數據顯示，德國製造業佔國內生產總值 (GDP) 的比率接近 25%。相比之下，法國的製造業不到 GDP 的 15%。

研究公司 Teneo 營運主管 Carsten Nickel 指出：「全球貿易緊張局勢不可避免地意味著，依賴出口的國家要比以國內消費為主的經濟體承受更大的壓力，這就是為什麼德國真正感受到來自美國總統川普和中國的激烈對立，而法國可能仍相對處在更為安逸的處境的原因。」

瑞銀分析師在報告中還表示，「從長遠來看」，他們更看好法國而不是德國。他們認為，這是因為法國的人口統計數據對成長更加有利。法國的投資和成長率高於德國；法國針對結構性改革的長期政策更為嚴謹。

8 月數據顯示，德國經濟今年第 2 季較第 1 季萎縮 0.1%。另一方面，法國同期成長 0.3%。

瑞銀預測，法國今年成長率為 1.2%，2020 年為 1%，高於歐元區的平均水平。相比之下，德國預計今年將成長 0.5%，2020 年將成長 0.6%。