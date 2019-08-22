脫歐意見分歧？德國給英國30天解決期 法國堅決不重談

週三 (21 日) 德國與英國元首在德國柏林相見，就英國脫歐問題進行商討。德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 希望英國在 30 天內找到替代的解決方案，不過法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 則反對重新談判。

在英國投票退出歐盟已經三年多，但歐盟與英國對脫歐的共識仍未清楚達成。

梅克爾與英國首相強生 (Boris Johnson) 共進晚餐。強生持續要求歐盟放棄北愛爾蘭擔保協議，否則英國將如期於 10 月 31 日脫歐。梅克爾表示，雙方達成互相滿意的脫歐協議，仍然有可能實現。

「據說我們可以在兩年內找到解決方法，那也許我們在未來 30 天內，就能找到解決方案」梅克爾在媒體採訪中表示。

強生也證實梅克爾給予 30 天內找到替代的解決方案的說法。市場期待這場脫歐的僵局，有可能出現改變。

不過在梅克爾發表談話後一小時，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 提出不同看法。他認為，重新談判英國脫歐的議題，包括取消北愛爾蘭擔保協議，是不可能的，且梅克爾的提案不是英國人所想要的。

「若英國最終無序脫歐，這是英國本身的錯誤，責任在英國身上。就算英國與美國簽貿易協議，這樣硬脫歐的成本能被彌補嗎？不可能」馬克宏表示。

馬克宏強調，若在沒有協議下脫歐，那麼雙方之間的金融問題、食品、汽車零件、貿易往來等等，所有的市場都會被擾亂。認為除非英國政治態度改變，否則英國脫歐沒有理由延後。強生將於周四 (22 日) 會見馬克宏。

法國的政府官員表示，英國最終無序脫歐，是歐盟預期可能發生的最終結果。並強調，德國與法國之間的意見沒有分歧。

分析師擔心，英國無序脫歐將對世界經濟帶來衝擊，不僅損害歐洲與英國已經疲弱的經濟，還會擾亂金融市場，削弱倫敦作為世界金融中心的地位。