〈川普遭彈劾〉分析師：彈劾川普對市場影響為何 新興市場例子可供參考

在越來越多關於美國總統川普是否遭彈劾的討論中，一位分析師表示，投資人可能要把目光投向海外，才能了解彈劾案對市場的影響。

英國資產管理公司 Schroders 資深新興市場經濟學家 Craig Botham 表示，研究市場如何應對總統彈劾的一個問題是缺乏數據，因為美國在過去 4 次嘗試中只有 1 次彈劾成功。因此，華爾街可以用南韓和巴西等新興市場的案例來補充他們的研究，這些國家的元首在過去 10 年中被罷免。

眾議院民主黨決定對川普進行彈劾調查後，投資人對彈劾影響華爾街的歷史感到困惑。爆料者投訴指控川普扣留對烏克蘭的軍事援助，以迫使其調查前副總統白登 (Joe Biden) 及其兒子 Hunter Biden 與烏克蘭的生意往來。

Bootham 引用了他在 2017 年撰寫的關於該主題的論文，但即使是包含更多新興市場的例子也無法得出簡單的結論。

他說，「總的來說，基本上沒有固定的方向。首先，不能假設彈劾對市場是好是壞。」

但是他補充說，彈劾可能會引發長時間的市場動盪。

在下表中，他指出彈劾程序期間主要的股市指標往往顯示出大幅波動。以下是在對尼克森 (Richard Nixon) 和柯林頓 (Bill Clinton) 進行彈劾調查期間，標準普爾 500 指數的年度波動率與歷史水平。

不過，Bootham 警告，即使彈劾事件確實「使市場易受驚嚇，但也很難與當下的事件區隔」。

例如，針對柯林頓的彈劾程序恰逢股票和債市動盪加劇、俄羅斯債務危機以及對沖基金 Long-Term Capital Management 倒閉。因此，目前尚不清楚市場動盪是由政治不確定性引起還是對全球經濟成長的擔憂加劇所致。

從先前的彈劾程序中可以汲取的另一個教訓是，市場影響通常與對政策變化的預期聯繫在一起。如果新任國家元首沒有放棄過去的政策，那麼迫在眉睫的彈劾的猜測就不可能刺激市場出現動盪交易。

Bootham 說，「會問的第一個問題是彈劾的可能性有多大？第二個問題是，相對於市場預期，它對政策有什麼改變？」

以巴西為例，投資人急切地期待總統 Dilma Rousseff 被彈劾，因為她的繼任者 Michel Temer 被認為是更親商的候選人，他將改革僵化的公共養老金制度，並使該國擺脫造成公共財政崩潰的左翼民粹主義政策的束縛。

不過，在南韓國，朴槿惠 (Park Geun Hye) 遭彈劾期間，市場動盪受到限制，Bootham 說，部分原因是「人們不預期經濟政策會出現重大變化」。

至於美國，投資人可能對川普的彈劾調查反應不大，因為共和黨人和民主黨人都共同希望對中國的貿易做法採取更具對抗性的方法。

Bootham 說，在改變總統職位的外在機率下，川普的繼任者可能會對美國的主要貿易夥伴採取更加和解的態度，這些貿易夥伴可能對北京有類似的不滿，也可能願意對中國形成統一戰線。

他說：「如果市場真的因彈劾討論而出現波動，人們可能會開始定價與歐盟和北美自由貿易協定 (NAFTA) 國家會有更好的貿易相關結果。」