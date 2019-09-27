美證交會催生首項ETF專屬規則 客製化ETF也全面通行

週四 (26 日) 美國證券交易委員會 (SEC )宣布，ETF 將採用首個專屬的全新規定，以簡化管理並降低相關 ETF 成本，提供 ETF 市場更公平的競爭環境。

在過去的 27 年中，市場規模已達 4 兆美元的 2273 支 ETF，沒有專屬的明確規範，一直使用共同基金與其他金融商品的規則。

經過這一周的努力後，SEC 終於催生出 6c-11 規則 (Rule 6c-11)，或稱 ETF 規則，旨在簡化管理 ETF 的規則，同時，尋求加快推出新 ETF 的進程，並降低相關成本。

新規則特別的一點，允許所有的 ETF 適用投資人創建的客製化一籃子證券 (custom baskets)，允許投資人不必完全複製 ETF 指數內所包含的所有證券，能夠有效地調整其投資組合的持股。

SEC 主席 Jay Clayton 在聲明稿中指出：「隨著 ETF 行業的規模和重要性不斷增長，擁有一致性、透明性和有效性的監管結構非常重要，同時對投資者做出保護」。

FactSet ETF 研究組組長 Elisabeth Kashner 表示：「這項新規則將為 ETF 市場提供公平的競爭環境，讓新參與者更能以簡化地方式，進入 ETF 市場」。

貝萊德 (BlackRock)、領航投資(Vanguard) 和道富集團 (State Street Corp) 目前主導著美國 ETF 市場。

貝萊德也針對新 ETF 規則表達肯定：「我們長期以來，一直支持 ETF 的監管制度，來提高市場透明度與多元化選擇。我們期待最終詳細審查的規則出爐」。