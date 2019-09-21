〈ETF大講堂〉經濟環境逆風吹 美股ETF屹立不搖？

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年9月21號12點0分

在過去一個月中，有關於中美貿易戰、利率倒掛和經濟成長衰退等議題被不斷熱議，投資者可能認為股市可能因此低落。然而，美股標普 500 指數在近期悄然飆升至 3,000 點，只比 7 月份創下的歷史高位低一個百分點。

包含股息在內，SPDR 標普 500 指數 ETF(SPY-US) 在今年迄今為止上漲了 21.2%。報導認為，市場似乎反映出這樣一個事實，儘管面臨許多逆風，但美國經濟仍繼續穩步成長。今年上半年國內生產總值成長超過 2.5%，預計下半年將繼續以 2% 以上的速度成長。與此同時，失業率維持在 50 年來的最低點。中美貿易戰無疑是一種拖累，但似乎不足以削弱美國消費者信心和支出。

不過，海內外國際事務對美股而言至關重要，特別是針對標普 500 指數，在標普 500 指數的投資組合中，約有 43% 的公司股主要銷售額來自海外。根據 FactSet 的數據顯示，標普 500 指數公司的盈利在 2019 年僅成長 1.4%，這是自 2014 - 2016 年以來最疲弱的成長。溫和的盈利增長可能是標普 500 指數相較去年同期沒有大漲的原因。

事實上，面對種種利空消息，標普 500 指數的表現相對較好，也表明了股票在很大程度上與收益保持一致。在過去的 1 年半中，公司獲利只是微升，而股票市場也是如此。

各種因素對於 ETF 的回報產生了不同的影響。就目前而言，較有價值的 ETF 集中在金融和醫療保健領域。持續成長且動力強勁的高質量 ETF 則集中在科技和週期性消費者領域。低費用 ETF 則以金融和公用事業為主。高收益率 ETF 則在所有產業類別中均勻分佈。

科技仍然是今年表現最好的類別，因此任何權重偏向科技領域的 ETF 都表現良好。SPDR 高科技指數基金 (XLK-US) 在 2019 年迄今的回報率為 31.5%，輕鬆超過 SPDR 房地產類股 ETF 的 27.5% 回報率。

非必需消費品、通訊服務和工業則緊隨其後，回報率 24% 的範圍左右，而醫療保健和能源則顯著落後者，今年迄今分別成長 6.4% 和 11.9%。