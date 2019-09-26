企業減稅推動印度盧比升值 套利交易風潮再起

印度政府宣布規模高達 200 億美元的企業減稅案，不但推動印度盧比升值，更讓印度高殖利率資產特別吸引人，讓套利交易風潮再起。

印度政府於上周五 (20 日) 宣布調降企業稅率，不過短短的 3 個交易日，就有 3.7 億美元資金流入印度股市，且在一星期內，讓盧比兌美元匯率勁升 0.6%。瑞銀和印度券商 Kotak Securities 都認為，這更 增添利用盧比進行套利交易的吸引力。

全球負利率債券規模，今年增加將近一倍來到 15 兆美元，《彭博社》報導，投資人轉而在貨幣投資策略之中，尋求擠出正報酬的方法。在亞洲主要公債市場中，印度公債位列殖利率第二高。

套利交易是借入日圓或歐元等低利率的貨幣，再投入到高利率地區，以賺取利差的投資方式，大量資金進入印度股市，推升盧比升值，也讓外資享有更亮眼的報酬率，在 8 月份，亞洲地區報酬最佳的資產，當屬借入美元後買進盧比資產了。

盧比走勢與股市資金流向大部份正相關 (圖：Bloomberg)

瑞銀新興亞洲策略師 Rohit Arora 指出，投資人對印度經濟看法悲觀，而印度政府決定調降企業稅率，應該能有效阻止資金流出；況且這有利於盧比套利交易，並能降低近期的波動性。

擔憂全球陷入衰退，也會降低投資人在新興市場的風險承受度。而印度正處於 6 年來的經濟成長低點，這讓外資不斷考慮撤離，也讓盧比匯率疲弱。

Kotak Securities 貨幣分析師 Anindya Banerjee 則說，印度政府多管齊下拚經濟，讓印度國內風險降低，也讓盧比成為投資人偏好的套利目標。而在中美貿易戰氣氛緊張的背景下，最近當紅的另一種套利策略則是放空日圓、做多盧比。

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