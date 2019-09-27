投資情緒低落、寬鬆措施連發 新興市場股市有望轉強？

投資人情緒低落，加上經濟刺激預計持續，近來備受打擊的新興市場，似乎到了柳暗花明的時刻。

據《彭博》報導，過去幾個月，由於美中貿易局勢持續緊張，中國經濟成長明顯放緩，打擊投資人對新興市場的情緒。MSCI 新興市場指數，與 4 月中的今年高點相較，依然下跌 7.9%。

另一方面，一些國家已經或者正準備實施貨幣寬鬆及財政刺激政策，更可望帶來資金回流，將有助新興市場股票指數觸底反彈。

(圖表取自彭博)

美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 編制的一個新興市場和亞洲 (除日本外) 股票的投資者情緒指標，仍處於「恐慌」區域，但是如果歷史重演，這將是個好消息。

Ritesh Samadhiya 為首的分析師指出，每當指標來到這麼低的水準，MSCI 亞洲 (除日本外) 指數就會在未來 12 個月獲得正回報。今年以來，此一指數已上揚 3.9%。

Merian Global Investors(UK)Ltd. 全球新興市場主管 Nick Payne 指出，這項指標在近幾年非常準確，從歷史上看，每當新興市場不受歡迎時，就是投資人好好審視市場的良機。

資產管理公司 Barings LLC 首席全球策略師 Christopher Smart 同意這種看法，他表示，近期 10 年期美債殖利率重新上漲，暗示美國經濟大幅衰退的可能性很低，對於新興市場股市來說，他認為，強勁美國消費者數據也是個積極的信號，利於新興市場股票。

同時間，新興市場的央行及政府，正努力擴張經濟。在過去兩個月中，印尼、菲律賓和泰國都選擇降息，印度也推出大規模財政刺激，中國預計也會在年底前，加大財政刺激的力道。

新加坡大華銀行上週將新興市場股票評級上調至增持，押注中國進行利率改革。不過，中國央行行長易綱週二表示，由於整體金融風險似乎已得到遏制，因此不急於加大貨幣刺激規模。

JPMorgan Asset Management 表示，基於對獲利預期普遍看壞，而本益比低於平均水準，都顯示新興市場有表現機會。

現在，所有人的目光都聚焦於擬於 10 月進行的下一輪美中貿易談判，一些觀察人士認為新興市場只差一個新的催化劑，就有助重啟攻勢。

Smart 表示，新興市場股票還有一些反彈的空間，因為近來市場太過悲觀。

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