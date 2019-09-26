無懼前8月匯損1479億元 壽險業獲利、淨值雙創新高

金管會保險局今 (26) 日公布壽險業 8 月損益、淨值與匯率情形，雖然單月匯損再增 122 億元，累計前 8 月累計匯損已高達 1479 億元，但稅前純益仍賺 1662 億元，淨值達 1 兆 9228 億元，雙創歷史同期新高紀錄。

由於新台幣 8 月貶值逾 1%，至 8 月底，新臺幣兌美元匯率相對於去年年底貶值幅度為 2.2%，但壽險業海外資金布局大，難兆匯損壓力，前 8 月雖有 2160 億元兌換利益，但是仍認列 3256 億元避險成本，加上動用外匯價格變動準備金 383 億元，使得今年整體壽險業前 8 月累計匯損仍有 1479 億元，比去年多 81 億元，增幅約 5.8%。

新台幣兌美元匯率 5 月急貶 7 角、6 月又升值 5.4 角，7 月又呈小貶不到 0.1% ，不過今年以來只有 5 月時單月有匯兌利益 1 億元，其他月份的匯兌損失都在 200 億元左右，少則 185 億元多則 325 億元，本月單月匯損再增 122 億元，避險成本雖有減少一些，但壽險業海外比重仍高，避險成本仍維持高檔，累計匯損還是持續創高。

截至 8 月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額達 943 億元，僅次於今年 5 月破千億元規模的歷史次高水位，較上月份增加 106 億元。

今年以來全球股債市均有回溫，壽險業積極實現利益之下，獲利、淨值也同步回升，壽險業前 8 月稅前損益為 1662 億元，較去年同期增加 500 億元或 43.0%，淨值更達 1 兆 9228 億元，較去年同期大增 4714 億元或 32.5%，雙創歷史同期新高。