盤前財經大事搶先讀2019年9月27日

今日操盤前瞻

台灣 8 月景氣對策信號

美國 8 月耐久財訂單

法說會：裕融、欣天然

減資暫停交易：典範

馬斯克一封信 特斯拉股價飆了！

週四 (26 日) 特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克一封信，讓該公司股價飆漲逾 6%！馬斯克在致員工信中表示，特斯拉有望實現第一個「十萬交車量」季度。閱讀全文...

高通執行長：中國 5G 鋪設速度驚人 美國落後了

高通 (QCOM-US) 執行長 Steve Mollenkopf 週四受訪時表示，在這場 5G 競賽中，美國恐怕落後中國了，因為中國卯足了全力。閱讀全文...

最新！美中高層級貿易談判 傳 10 月 10 日華府登場

《CNBC》週四引述多位消息人士表示，美中高層級貿易談判計畫在 10 月 10 日與 11 日兩日恢復，中國國務院副總理劉鶴將率團至華府，與美國貿易代表萊特海澤與美財政部長梅努欽會面磋商。閱讀全文...

無懼前 8 月匯損 1479 億元 壽險業獲利、淨值雙創新高

金管會保險局昨 (26) 日公布壽險業 8 月損益、淨值與匯率情形，雖然單月匯損再增 122 億元，累計前 8 月累計匯損已高達 1479 億元，但稅前純益仍賺 1662 億元，淨值達 1 兆 9228 億元，雙創歷史同期新高紀錄。閱讀全文...

對中國進口鋼品雙反調查出爐 財政部拍板暫緩課稅

財政部與經濟部針對中國進口的 5 項鋼品進行反傾銷與平衡稅的「雙反調查」，調查結果昨 (26) 日出爐，財政部關務署表示，考量課徵反傾銷與平衡稅，將對我中下游鋼鐵業造成衝擊，決議暫緩課稅，但強調會視產業與市場景氣變化，隨時審議是否課稅，相關公告最快下週就會出爐。閱讀全文...