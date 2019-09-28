Filecoin主網上線再延遲：明年3月僅為「樂觀估計」

區塊鏈數據存儲網絡項目 Filecoin 9 月 24 日在部落格文章中預告，將於今年 12 月 11 日啟動測試網；主網則是預定明年 3 月上線。

區塊客 2017 年報導，Filecoin 在代幣預集階段從紅杉資本（Sequoia Capital）、安德森 · 霍洛維茨（Andreessen Horowitz）和 Union Square Ventures 等創投公司獲得 5,200 萬美元，而後開始透過募資平台 CoinList 進行 ICO 公開募資，旋即獲得數百萬美金的投資，總共募資金額大約為 2.058 億美金。

然而迄今為止，這個知名區塊鏈項目已經延遲上線時程至少兩次，項目研發團隊 Protocol Labs 最初預定 2019 年第二、第三季度啟動主網，接著今年 2 月宣布推遲至今年第三、第四季度。

圖片截取自：Filecoin

值得注意的是，Filecoin 主網目前最新的上線時程，也只是「樂觀估計」，並且「可能會再度延遲」。Filecoin 說明，「我們尚未宣布主網啟動的確切日期，但我們預計它將在測試網啟動後 1、2 個季度。我們將在 2020 年第一季度告知確切的發布日期。」

根據介紹，Filecoin 是基於 IPFS 建立的分佈式文件存儲系統，相當於為 IPFS 提供了一個激勵層，有可能成為未來所有區塊鏈數據存儲的基礎。作為一個去中心化的存儲網絡，它將現有的雲端存儲轉化為算法市場，允許礦工通過提供數據存儲或數據檢索服務來獲得相應代幣，用戶則需要支付數據存儲和數據檢索的費用。

這篇文章 Filecoin 主網上線再延遲：明年 3 月僅為「樂觀估計」 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』