鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.49億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-08 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。

24小時跌幅：JOE(JOE)24小時跌幅60.8%；大零幣(ZEC)24小時跌幅20.9%；LayerZero(ZRO)24小時跌幅16.6%。

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近一週漲幅：本體鏈網(ONT)近一週漲幅24.4%；Stargate Finance(STG)近一週漲幅24.2%；Pixels(PIXEL)近一週漲幅20.6%。