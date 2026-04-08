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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.49億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格71,800美元，24小時漲跌幅+3.90%；以太幣(ETH)現報價格2,257.99美元，24小時漲跌幅+6.17%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.49億美元；USDC(USDC)24小時成交量達16.07億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.64億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。

24小時跌幅：JOE(JOE)24小時跌幅60.8%；大零幣(ZEC)24小時跌幅20.9%；LayerZero(ZRO)24小時跌幅16.6%。


近一週漲幅：本體鏈網(ONT)近一週漲幅24.4%；Stargate Finance(STG)近一週漲幅24.2%；Pixels(PIXEL)近一週漲幅20.6%。

近一週跌幅：TRU(TRU)近一週跌幅84.4%；卡特西幣(CTSI)近一週跌幅46.6%；Ontology Gas(ONG)近一週跌幅20%。

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