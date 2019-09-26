德國證交所 Boerse Stuttgart 宣布推出同名數位交易所 開放歐元與比特幣交易

德國第二大證交所 Boerse Stuttgart 集團 9 月 23 日宣布推出合規數位交易所「Boerse Stuttgart Digital Exchange（BSDEX）」，現已向德國特定用戶開放，而且已展開交易。

官方表示，BSDEX 是境內首家依據《德國銀行法》（German Banking Act）受監管的數位交易所，上線之初僅開放用戶交易歐元 / 比特幣交易對，預計今年稍後將新增以太幣、萊特幣與瑞波幣兌歐元的交易對，並且在明年將資產代幣化。

此外，BSDEX 還將逐步把交易平台開放給其他散戶與機構投資者，最後再將業務範圍拓展到整個歐盟。BSDEX 執行長 Dirk Sturz 表示：「加密貨幣的市場價值數十億美元，而且愈來愈多數位資產將在區塊鏈上出現。我們的目標是為這些資產建立領先的歐洲交易場所。」

Stuttgart 交易所已經與外部銀行夥伴 SolarisBank 合作，後者將處理歐元支付並提供法定貨幣託管服務。

早在今年 1 月，Stuttgart 交易所集團就已正式推出加密貨幣交易應用程式 Bison。這款軟體的設計目的是要讓原先習慣傳統市場的投資人，更易於取得加密貨幣，可讓用戶用帳戶中的歐元交易比特幣、以太幣、萊特幣和瑞波幣。

區塊客過去報導，Stuttgart 交易所集團去年 8 月宣布推出首次代幣發行（ICO）平台，允許代幣發行商通過「標準化和透明的流程」進行代幣銷售，該交易所當時就在聲明中提到，集團將針對加密貨幣建立「多面向和受監管的交易場所」，同時提供安全託管的解決方案。

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