中國應列入已開發國家？大陸當局：片面且不公平的說法

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 本週訪問美國期間，主張應該將中國列為「已開發經濟體」，中國官方出言反擊，認為這項提議過於「片面而且不公平」，澳洲只是在順應美國的說法，表達對中國的不滿。

莫里森在訪美期間，呼籲中國承認自身已開發經濟體的地位，並承擔與之相應的貿易和環境責任。他認為，當前全球貿易法規已經「不合時宜」，國際機構必須調整他們對中國的設定，以認可中國的新地位，中國猶如「新的已開發經濟體」。

莫里森這個觀點與川普的看法一致，川普稱，中國已經利用不平衡的地位，從貿易中獲得了不公平的利益，這種情況損害了美國的製造業和出口營收。

中國透過駐坎培拉大使館發表聲明，重申中國貧富仍差距太大，仍面臨著發展不平衡及發展不足的挑戰。

聲明中說，過去的幾十年中，中國在經濟和社會發展方面取得了令人矚目的成就，並已成為世界第二大經濟體。但在整體發展上，與先進國家還有一段差距，中國要實施全面現代化仍有一段長路要走。

使館指出，中國的人均國內生產總值 (GDP) 不足 1 萬美元，相當於美國的 15.6%，也只有澳洲的 17%，在全球排名僅第 70 名。

莫里森週三結束了在美國的為期 6 天的訪問，此行旨在加強澳大利亞與華盛頓的同盟關係，但由於相關的發言內容遭中國反對，可能在中澳之間產生新的緊張關係。

根據 WTO 規則，各國可以宣布自己為發展中國家，使他們有資格獲得諸如環境或勞工優惠、增強建立貿易壁壘的能力，或更長的實施協定時間表等好處。