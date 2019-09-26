陸股盤後 - 創業板指重挫近3% 拖累A股重現百股跌停

美國總統川普針對美中貿易戰發表樂觀言論，幫助週三 (25 日) 美股走高。但大陸 A 股卻是高開低走，在創業板指數大跌近 3% 之下，各類股全線走弱，雖然銀行股逆勢走高，仍拖累上證指數下挫 0.89%，收 2929 點。

相較於上證指數，深成指數災情更慘，下挫 2.13%，收 9464 點，但最慘的仍是創業板指數，跌幅 2.92%，寫下逾 4 個月最大單日跌幅，整體 A 股則出現自 5 月 20 日之後，又一次百股跌停的慘狀。

創業板指 (圖表取自新浪財經)

消息面上，財政部 25 日分別將所持有的工商銀行、農業銀行股權的 10% 劃轉給社保基金會，兩項股權劃轉總價值超過人民幣 1151 億元。此一消息成為銀行板塊利多，個股普遍上揚，寧波銀行、常熟銀行漲幅更超過 5%。

但除此之外，其餘個股幾乎哀鴻遍野，尤其是科技相關股票，數位貨幣、區塊鏈、晶片、國產軟體、5G、華為概念等板塊，跌幅排名居前。

券商認為，科技股出現短線調整，主要來自獲利買盤回吐，同樣遇到回吐賣壓的，還有先前漲多的券商股。

另一個災區為農林牧漁板塊，特別是豬肉股，並拖累唐人神、正邦科技、牧原股份、新希望等多股跌停。大陸農業部表態，十一假期期間生豬價格將總體保持穩定，並且中央和各地陸續投放了部分儲備肉，對產養殖場提供補貼，明確各地市生豬最低出欄量或基本保障任務等，加大農業股調整的幅度。

陸股過去幾日出現十一假期前的調整，華龍證券認為，市場短期仍未完成有效調整，短線仍有高機率繼續下跌的可能性。整體來看，A 股市場所處的大環境趨向溫和，出現恐慌性行為的機率不大，但短期存在下測修正的需求。

方正證券建議輕指數、重個股，堅持「金融 + 科技」資方向不變，為金秋十月行情做準備，建議逢低關注券商、人工智能、5G、物聯網及底部平台放量突破補漲股等，避開股價短期漲幅過高股及退市風險股。