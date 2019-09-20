共同抗中？川普與澳洲總理將聯手推出稀土供給計畫

根據美國白宮一位高級政府官員在周四 (19 日) 表示，美國總統川普與澳洲總理莫里森 (Scott Morrison)，周五即將聯合宣布一項增加稀土供應的計畫，以確保稀土供應無虞，避免中國祭出「稀土牌」的供給威脅。

根據白宮官員表示，這項計畫，將在莫里森到白宮進行國事訪問時宣布，屆時除了稀土增加供應的計劃外，也會討論太空發展的合作，與塑化廢棄物管理等問。

「兩國都有共同的目標，確保全球稀土供應穩定且安全，這項計畫的目的，就是要匯集所有專業的知識與資源，來確保全球稀土市場，不會受到外部影響而輕易受到衝擊」白宮官員強調。

今年五月中美雙方在貿易談判破裂時，中國國家主席習近平曾拜訪了一家稀土工廠，引發市場揣測，中國將利用其稀土出口的領導地位，對美國發動貿易反擊戰。

過去中國出口稀土佔美國總量高達 80％，這是一種大量用於軍事設備，以及高科技消費電子產品的 17 種礦物，控制稀土幾乎控制了多數重要的加工產線，包括五角大廈購買的飛機與夜視鏡，都需要稀土。

美國國防部五角大廈上個月也曾表示，美國與澳洲的確在談合作，可能會共同建立一項處理稀土金屬的設施。

有鑑於過去十年，因環境問題與價格的波動，在美國的稀土開發與加工陷入困境，美國正積極與非洲、澳洲等中國以外國家談合作計畫。