任正非：華為同時在發展6G及5G 相信都會取得領先

華為公司創辦人任正非於 26 日，與兩位人工智慧專家對話，他表示，5G 是一個小兒科的事情，未來最大的產業是人工智慧，同時，華為已經在發展 6G，他相信華為會在 6G 領先。

這場對話主題為「創新、規則、信任」，與會者除了任正非以外，還包括「平板電腦之父」Jerry Kaplan、英國皇家工程院院士 Peter Cochrane，及華為戰略部總裁張文林。

任正非認為，未來 5G 將會只有一個標準，多個標準是很不方便的，就如同 3G、4G 標準不一樣，所以才會有 5G 產生，「如果產生脫鉤，我是並不贊成的」。

任正非說，華為不會走完全自立更生的道路，美國公司要是供應零組件，華為一定會買。現在是臨時的狀態行為，長期是會融入這個社會，這個世界。

除了 5G 之外，任正非表示，6G 是和 5G 開發是並行的，6G 是毫米波，6G 真正規模化使用時間還早，但不影響現在開始，他相信華為會在 6G 領先。

在絕對的自信下，任正非甚至提出，考慮將 5G 技術授權給一家美國公司，原始程式碼、測控、交付、生產經驗，甚至包括晶片設計也可以授權。

任正非表示，他希望和歐洲、日本、韓國、美國在一個起跑線上，華為有信心能跑贏，因此不擔心開放，競爭對手是一種鞭策，更能促使華為進步。

通信技術之外，任正非更強調人工智慧的發展。他表示，人工智慧未來加大的基礎是教育、人才培養、基礎設施，人工智慧是軟體匯集，是高性能的計算系統，如果基礎設施投資不夠，等於有汽車沒有馬路。相較之下，技術只是一個工具，5G 只是一個基站，技術不應該政治化，而是商業選擇。