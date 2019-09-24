莫里森不挺川普? 稱澳洲歡迎中國經濟

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 週一 (23 日) 在訪問白宮期間表示，澳洲相當歡迎中國日益增長的經濟實力，並指出舊有的貿易協議不再適合現今全球經貿，認為各國須重整全球貿易協議，以應對中國強勁的經濟實力。

對比早前曾稱中國為全球威脅的莫里森，20 日在白宮與川普會晤時，表態支持美中貿易戰，認為中國不應享有特別待遇，以鞏固美澳關係。

莫里森在上週五表示，「中國軍事建設發展速度比起其他國家都快，對世界構成威脅，而且他們明顯在利用美國的資金」。

如今口風驟變的莫里森，似乎對於中國的崛起，有了不同的說法，他說道：「我們見識到中國經濟發展成熟，已經成為新興國家中的主要經濟體系，澳洲相當樂見中國的經濟成長」

相比下，川普則對於貿易協議的態度越發強硬，上週五 (20 日) 川普在與澳洲總理斯莫里森 (Scott Morrison) 舉行的聯合記者會上表示，他正尋求與中國達成全面性的貿易協議，並且不需要趕在 2020 總統大選前達成協議。

根據澳洲的《雪梨晨鋒報》(Sydney Morning Herald) 報導，莫里森聲稱中國是很好的戰略夥伴，顯示出澳洲和美國在對中美貿易戰的立場不同。