一文統整：亞馬遜2019硬體設備年度大會

亞馬遜 (AMZN-uS) 週三在西雅圖召開年度硬體大會，宣布了十數種支援 Alexa 語音助理的產品。

亞馬遜推出的硬體設備沒有明確的統一主題，其範圍自新款 Echo 助手、無線語音啟動的耳機，乃至支援 Alexa 的第二代烤箱。

亞馬遜將眾多想法一股腦丟入市場，看市場激盪後的發展趨勢，藉此傳播自主研發的關鍵技術，例如 Alexa 語音助理，以及新宣布的無線技術 Sidewalk，應可提供比 Wifi 和藍牙更長的傳輸距離。

亞馬遜還展示了 Alexa 的新功能，例如多種語言模式以及將 Alexa 增加至智能安全設備的新方法。

亞馬遜的硬體設備如何幫助公司產生獲利，此點尚不清楚，因為雖然亞馬遜硬體設備一直是亞馬遜上相當暢銷的產品，但該公司沒有披露硬體營收多寡。

目前也不確定亞馬遜硬體設備是否能推升其網站的消費量，亞馬遜資深副總裁 Dave Limp 今年 6 月受訪時曾提過，Alexa 不一定是用來增加更多採購，但可以促使用戶進行更多網購，例如訂閱音樂或者有聲書等。

以下是亞馬遜大會宣布的全部產品：

1. Echo 系列產品升級版

根據調研機構消費者情報研究夥伴公司，亞馬遜持續在智慧音箱領域上站穩腳跟，掌握市場 70%，谷歌等競爭對手只能苦苦追趕。

Echo earbuds 可與智慧手機同步（圖片：AFP）

亞馬遜推出售價 129 美元的「Echo Buds」，為蘋果 AirPods 的競品，搭載 Alexa 且電池續航力約 5 小時，以及 Bose 的降噪技術。

另一款 Echo 新系列是售價 199 美元的 Echo Studio，體型較前幾代大，且配備杜比全景聲 (Dolby Atmos) 高品質 3D 環繞音響，但比起蘋果高音質智慧音箱 HomePod 的體積小一些。

一款改版後的 Echo 售價 99 美元，配備升級的音箱和多種新顏色選擇，且新 Echo Show 8 視訊通話設備配備更大的 8 英吋螢幕，以及更強大的音頻。

其他售價相當好入手的包括 59 美元的 Echo Dot，搭載時鐘功能的 LED 顯示螢幕，以及 30 美元相當吸睛的 Echo Glow，主打兒童客群，點擊設備頂部可以變化多種色彩，還能與 Alexa 配對後設置計時器、播放音樂和關掉營火模式。

最便宜的是售價 25 美元的 Echo Flex 音箱，機身上有 USB 連接埠提供手機充電，還有 Alexa 的開關鍵、運動傳感器以及夜燈功能。

2. 無線設備

亞馬遜今年初收購家用 Wifi 路由器 Eero 公司以來，其產品首次大幅升級，新版 Eero 設定方式比過往更方便，且亞馬遜允諾新技術可讓用戶「全家覆蓋 Wifi 訊息」，單台設備 99 美元，或 3 台合購 249.99 美元，即日起可預購。

亞馬遜也宣布新無線技術 Sidewalk，使用 900MHz 的無線頻段，因傳輸距離較 Wifi 和藍牙更遠，所以可以在住家以外的地方控制家用設備。

3. 實驗性趣味小物

搭載 Alexa 語音助理的廚房智能設備，例如售價 249 美元的智慧料理爐，具備傳統烹調功能和氣炸鍋功能，用戶以 Alexa app 掃描項目就可啟動該爐開始烹調程序。

為了促銷，亞馬遜還推出購買智慧料理爐就送一台 Echo Dot 的方案。

亞馬遜還推出一款具追蹤功能的狗項圈「Fetch」。

另外兩款是亞馬遜尚在研發的產品：

Echo Frames (圖片：AFP）

第一款是近視眼鏡 Echo Frames，內建麥克風可向 Alexa 下達語音指令，但沒有攝影機或螢幕，不似微軟或 Magic Leap 推的 AR(實境增強) 眼鏡。

Echo Loop（圖片：AFP）

第二款名稱是 Echo Loop，旨在提供「小吃」通知。

4. Alexa 優化

除了新硬體設備外，亞馬遜也展示了 Alexa 的新功能，包括「迎賓門鈴」，即在智慧門鈴 Ring 內加入了 Alexa 語音助理，可以與上門者有更多對話，甚至可以向來者詢問是否要「代為傳話」或者告知送貨員將包裹置放何處。

Alexa 首位自然語音模仿的名人對象 Samuel L. Jackson （圖片：AFP）

Alexa 另一項新功能是運用 AI 來模仿名人聲音，只要付費 99 美分，用戶可以選擇 Alexa 套用自己喜愛的偶像或名人聲音，享受這些聲音向自己報天氣、報時、回話等等。該功能預計今年稍晚推出。