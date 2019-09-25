蘋果通過新專利：涉及iPhone X及內建頂部無線充電器的HomePod

美國專利商標局近期授權蘋果 (AAPL-US) 45 項新專利，以下將特別說明涉及 Apple iPhone X，以及內建頂部無線充電器等功能的 HomePod 相關專利。

iPhone X

根據美國專利局字 10,425,561 號的說明，該智慧型手機將包括前接口面板，前接口面板包括諸如紅外線臉部辨識發射器及傳感器。

硬體部分包括傳感器、揚聲器、麥克風、前置鏡頭模組、無線充電接口和其他相關的組件。這項特殊專利大部分皆著重於背面攝像頭的設計及配置。

原始的 iPhone X 已於 2017 年 9 月 13 日首次發布。該專利部分內容於 2017 年 9 月 8 日提交，而完整內容則於 2017 年 11 月 29 日提交。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

搭載頂部無線充電的 HomePod

專利字 10424962 號，顯示 HomePod 涉及獨立的無線充電裝置，其附帶頂部無線充電器。

該專利還為兩個較小的媒體播放器提供了充電組件。 此可能意味著未來的 Apple TV 將在頂部配置較小的 HomePod 或充電線圈等設備。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

上述僅能代表蘋果所申請之專利獲得美國專利局通過，而蘋果是否會將此功能導入未來設備中，目前尚無明確資訊。

然而，如果蘋果將產品引入此專利，它將成為市場上第一個提供內建無線充電器的智慧型喇叭。