[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/09/25 108/09/24 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.38350 10.38540 -0.00190 -0.01829 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.13480 10.13670 -0.00190 -0.01874 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.47100 10.48090 -0.00990 -0.09446 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.22830 10.23800 -0.00970 -0.09475 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.14550 10.14930 -0.00380 -0.03744 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.24760 10.25630 -0.00870 -0.08483 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.14150 10.15000 -0.00850 -0.08374 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.19190 10.20020 -0.00830 -0.08137 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.85940 9.87000 -0.01060 -0.10740 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.85940 9.87000 -0.01060 -0.10740 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.84890 9.86230 -0.01340 -0.13587 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.84890 9.86230 -0.01340 -0.13587 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.04190 10.05760 -0.01570 -0.15610 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.04190 10.05760 -0.01570 -0.15610 大華銀多元特別收益平衡基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.82370 10.83640 -0.01270 -0.11720 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.62160 10.63410 -0.01250 -0.11755 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.73240 10.74900 -0.01660 -0.15443 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.62110 10.63760 -0.01650 -0.15511 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.07000 22.31000 -0.24000 -1.07575 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.90000 23.25000 -0.35000 -1.50538 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 42.50740 42.27090 0.23650 0.55949 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.17450 39.17060 0.00390 0.00996 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.94270 9.95990 -0.01720 -0.17269 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.50560 10.52180 -0.01620 -0.15397 中國信託台灣活力基金 13.58000 13.66000 -0.08000 -0.58565 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.33960 10.34680 -0.00720 -0.06959 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.14980 10.16610 -0.01630 -0.16034 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.99670 9.01120 -0.01450 -0.16091 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.48250 10.48460 -0.00210 -0.02003 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.26400 9.26590 -0.00190 -0.02051 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.34230 11.41550 -0.07320 -0.64123 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.56120 9.62290 -0.06170 -0.64118 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.21910 11.19420 0.02490 0.22244 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.72060 9.69900 0.02160 0.22270 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 46.25420 45.74020 0.51400 1.12374 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 42.68800 42.43630 0.25170 0.59312 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 48.02130 47.66460 0.35670 0.74835 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 48.46620 48.10600 0.36020 0.74876 中國信託智能運動基金-台幣 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 中國信託智能運動基金-美元 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.79000 9.85000 -0.06000 -0.60914 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04740 11.04720 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.43980 10.45630 -0.01650 -0.15780 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.52090 9.53590 -0.01500 -0.15730 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.70540 10.71000 -0.00460 -0.04295 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.76330 9.76740 -0.00410 -0.04198 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.26350 40.23070 0.03280 0.08153 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.38850 41.32860 0.05990 0.14494 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.94000 11.03000 -0.09000 -0.81596 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.04000 11.11000 -0.07000 -0.63006 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.50000 10.57000 -0.07000 -0.66225 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.07050 44.68400 0.38650 0.86496 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 45.56150 45.24520 0.31630 0.69908 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.66410 45.34300 0.32110 0.70816 元大2001基金 68.24000 68.79000 -0.55000 -0.79953 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 48.15960 47.79120 0.36840 0.77085 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 46.19850 45.85890 0.33960 0.74053 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.12000 20.99000 0.13000 0.61934 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.76450 11.76360 0.00090 0.00765 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.55310 10.56140 -0.00830 -0.07859 元大上證50基金 32.69000 32.87000 -0.18000 -0.54761 元大大中華TMT基金-人民幣 12.12000 12.09000 0.03000 0.24814 元大大中華TMT基金-新台幣 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.21000 13.24000 -0.03000 -0.22659 元大大中華價值指數基金-美元 11.97500 11.99900 -0.02400 -0.20002 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.25600 16.31200 -0.05600 -0.34331 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.64500 11.60800 0.03700 0.31875 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.90500 10.88000 0.02500 0.22978 元大中國平衡基金-人民幣 3.02000 3.02000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.13000 13.16000 -0.03000 -0.22796 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.29930 45.22270 0.07660 0.16938 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.14550 11.14620 -0.00070 -0.00628 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.11930 10.11990 -0.00060 -0.00593 元大中國機會債券基金-新台幣 9.97950 9.98860 -0.00910 -0.09110 元大巴西指數基金 6.79800 6.85900 -0.06100 -0.88934 元大日經225基金 27.99000 28.06000 -0.07000 -0.24947 元大台商收成基金 23.27000 23.38000 -0.11000 -0.47049 元大台灣50單日反向1倍基金 11.20000 11.13000 0.07000 0.62893 元大台灣50單日正向2倍基金 42.25000 42.77000 -0.52000 -1.21581 元大台灣中型100基金 34.58000 34.80000 -0.22000 -0.63218 元大台灣加權股價指數基金 26.61400 26.72700 -0.11300 -0.42279 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 元大台灣卓越50基金 84.52000 84.78000 -0.26000 -0.30668 元大台灣金融基金 18.76000 18.89000 -0.13000 -0.68819 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.80000 10.85000 -0.05000 -0.46083 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.80000 10.85000 -0.05000 -0.46083 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.57000 32.73000 -0.16000 -0.48885 元大台灣高股息基金 28.28000 28.39000 -0.11000 -0.38746 元大台灣電子科技基金 37.90000 38.05000 -0.15000 -0.39422 元大全球ETF成長組合基金 10.65000 10.71000 -0.06000 -0.56022 元大全球ETF穩健組合基金 15.05000 15.11000 -0.06000 -0.39709 元大全球人工智慧ETF基金 23.72000 24.25000 -0.53000 -2.18557 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.72000 13.72000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.85000 13.84000 0.01000 0.07225 元大全球不動產證券化基金-美元 12.58500 12.56500 0.02000 0.15917 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.72000 8.65000 0.07000 0.80925 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.55000 6.50000 0.05000 0.76923 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.96000 6.97000 -0.01000 -0.14347 元大全球股票入息基金-美元配息 8.31100 8.35600 -0.04500 -0.53854 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.73000 9.80000 -0.07000 -0.71429 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.27000 8.33000 -0.06000 -0.72029 元大全球新興市場精選組合基金 13.41000 13.43000 -0.02000 -0.14892 元大全球農業商機基金 17.84000 18.00000 -0.16000 -0.88889 元大印尼指數基金 9.27900 9.46900 -0.19000 -2.00655 元大印度指數基金 9.77700 9.79400 -0.01700 -0.17358 元大印度基金 12.71000 12.77000 -0.06000 -0.46985 元大多多基金 18.29000 18.37000 -0.08000 -0.43549 元大多福基金 55.56000 55.74000 -0.18000 -0.32293 元大亞太成長基金 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39570 9.42120 -0.02550 -0.27067 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.48390 7.50420 -0.02030 -0.27052 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.11400 9.07900 0.03500 0.38551 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.32700 10.34100 -0.01400 -0.13538 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22150 10.22000 0.00150 0.01468 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.48390 10.48300 0.00090 0.00859 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20010 10.19930 0.00080 0.00784 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.52880 10.54290 -0.01410 -0.13374 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.24550 10.25930 -0.01380 -0.13451 元大卓越基金 43.34000 43.38000 -0.04000 -0.09221 元大店頭基金 9.04000 9.11000 -0.07000 -0.76839 元大美元貨幣市場基金-美元 10.52260 10.52200 0.00060 0.00570 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.86910 9.86190 0.00720 0.07301 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.67430 32.65130 0.02300 0.07044 元大美國政府20年期(以上)債券基金 45.72010 45.23600 0.48410 1.07017 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.45380 15.63070 -0.17690 -1.13175 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 26.38200 25.81310 0.56890 2.20392 元大美國政府7至10年期債券基金 43.16470 42.94510 0.21960 0.51135 元大高科技基金 21.28000 21.40000 -0.12000 -0.56075 元大得利貨幣市場基金 16.34680 16.34660 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04750 12.04730 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.12000 11.18000 -0.06000 -0.53667 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.12000 11.18000 -0.06000 -0.53667 元大富櫃50基金 13.43000 13.50000 -0.07000 -0.51852 元大華夏中小基金 7.59000 7.56000 0.03000 0.39683 元大新中國基金-人民幣 10.32000 10.24000 0.08000 0.78125 元大新中國基金-美元 9.36600 9.28800 0.07800 0.83979 元大新中國基金-新台幣 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188 元大新主流基金 26.73000 26.93000 -0.20000 -0.74267 元大新東協平衡基金-美元 9.31600 9.32700 -0.01100 -0.11794 元大新東協平衡基金-新台幣 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.19970 11.25640 -0.05670 -0.50371 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.99990 10.04480 -0.04490 -0.44700 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.47610 11.54400 -0.06790 -0.58818 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.36590 9.42130 -0.05540 -0.58803 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.69800 10.69290 0.00510 0.04770 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.86940 9.86460 0.00480 0.04866 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.92760 10.93780 -0.01020 -0.09325 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.09030 10.09970 -0.00940 -0.09307 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.20310 10.20120 0.00190 0.01863 元大新興亞洲基金 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.80280 9.82380 -0.02100 -0.21377 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.08380 9.10320 -0.01940 -0.21311 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.13040 10.16650 -0.03610 -0.35509 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.40220 9.43570 -0.03350 -0.35503 元大萬泰貨幣市場基金 15.18240 15.18220 0.00020 0.00132 元大經貿基金 38.84000 38.96000 -0.12000 -0.30801 元大實質多重資產基金-人民幣 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.28000 8.28200 -0.00200 -0.02415 元大實質多重資產基金-新台幣 8.78000 8.80000 -0.02000 -0.22727 元大滬深300單日反向1倍基金 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543 元大滬深300單日正向2倍基金 18.20000 18.24000 -0.04000 -0.21930 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.74000 20.81000 -0.07000 -0.33638 元大摩臺基金 39.61000 39.73000 -0.12000 -0.30204 元大標普500基金 27.95000 28.20000 -0.25000 -0.88652 元大標普500單日反向1倍基金 12.07000 11.97000 0.10000 0.83542 元大標普500單日正向2倍基金 36.44000 37.12000 -0.68000 -1.83190 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.99000 21.05000 -0.06000 -0.28504 元大標智滬深300基金 18.05000 18.22000 -0.17000 -0.93304 元大歐洲50基金 25.82000 25.84000 -0.02000 -0.07740 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.05180 9.04740 0.00440 0.04863 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30850 10.30830 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.31000 16.36000 -0.05000 -0.30562 日盛上選基金 38.04000 38.12000 -0.08000 -0.20986 日盛小而美基金 19.78000 19.88000 -0.10000 -0.50302 日盛中國內需動力基金 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.45330 12.45940 -0.00610 -0.04896 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.82800 9.83290 -0.00490 -0.04983 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.57210 12.56330 0.00880 0.07005 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.91720 9.91020 0.00700 0.07063 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.34460 11.34920 -0.00460 -0.04053 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.93190 8.93550 -0.00360 -0.04029 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.53000 10.43000 0.10000 0.95877 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.94000 10.85000 0.09000 0.82949 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 日盛日盛基金 12.74000 12.77000 -0.03000 -0.23493 日盛目標收益組合基金(美元) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.24000 11.33000 -0.09000 -0.79435 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.67930 10.69090 -0.01160 -0.10850 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.43790 9.44820 -0.01030 -0.10902 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.41210 10.43440 -0.02230 -0.21372 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.20230 9.22210 -0.01980 -0.21470 日盛全球智能車基金(美元) 10.34000 10.42000 -0.08000 -0.76775 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.39000 10.50000 -0.11000 -1.04762 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54760 2.54990 -0.00230 -0.09020 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65380 1.65530 -0.00150 -0.09062 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38960 0.38940 0.00020 0.05136 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25340 0.25330 0.00010 0.03948 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.81410 12.82340 -0.00930 -0.07252 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.21210 8.21810 -0.00600 -0.07301 日盛亞洲機會基金 7.20000 7.22000 -0.02000 -0.27701 日盛首選基金 18.68000 18.77000 -0.09000 -0.47949 日盛高科技基金 19.84000 19.96000 -0.12000 -0.60120 日盛貨幣市場基金 14.85480 14.85460 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 43.93000 44.02000 -0.09000 -0.20445 日盛精選五虎基金 38.51000 38.59000 -0.08000 -0.20731 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56400 13.56380 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 34.71000 34.89000 -0.18000 -0.51591 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.48000 9.59000 -0.11000 -1.14703 台新MSCI中國基金 19.53000 19.69000 -0.16000 -0.81260 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.92000 20.23000 -0.31000 -1.53238 台新大眾貨幣市場基金 14.24080 14.24060 0.00020 0.00140 台新中國通基金 50.30000 50.63000 -0.33000 -0.65179 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58650 0.58010 0.00640 1.10326 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.15700 17.98200 0.17500 0.97320 台新中國精選中小基金-美元 0.34220 0.33880 0.00340 1.00354 台新中國精選中小基金-新台幣 10.24000 10.15000 0.09000 0.88670 台新主流基金 26.49000 26.46000 0.03000 0.11338 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.53000 24.56000 -0.03000 -0.12215 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.79580 0.79570 0.00010 0.01257 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.21000 17.23000 -0.02000 -0.11608 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55720 0.55720 0.00000 0.00000 台新台灣中小基金 39.77000 39.97000 -0.20000 -0.50038 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.10840 11.09640 0.01200 0.10814 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.95520 9.94160 0.01360 0.13680 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.59680 11.58100 0.01580 0.13643 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.07400 10.07000 0.00400 0.03972 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.35200 11.34750 0.00450 0.03966 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 台新印度基金 14.62000 14.64000 -0.02000 -0.13661 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.58700 8.59730 -0.01030 -0.11981 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28200 0.28200 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.73670 12.75190 -0.01520 -0.11920 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41330 0.41320 0.00010 0.02420 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.99000 38.97000 0.02000 0.05132 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.84000 42.59000 0.25000 0.58699 台新真吉利貨幣市場基金 11.14060 11.14040 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 33.62060 33.63700 -0.01640 -0.04876 台新智慧生活基金-美元 10.62780 10.76730 -0.13950 -1.29559 台新智慧生活基金-新台幣 10.99000 11.15000 -0.16000 -1.43498 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.00260 8.02500 -0.02240 -0.27913 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.22640 8.26110 -0.03470 -0.42004 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.17900 9.20470 -0.02570 -0.27921 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.44690 9.48680 -0.03990 -0.42058 台新新興市場債券基金(A類型) 11.50080 11.53640 -0.03560 -0.30859 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36500 0.36560 -0.00060 -0.16411 台新新興市場債券基金(B類型) 8.08100 8.10600 -0.02500 -0.30841 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27090 0.27140 -0.00050 -0.18423 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.37000 5.39000 -0.02000 -0.37106 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.88000 22.90000 -0.02000 -0.08734 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.65580 10.66690 -0.01110 -0.10406 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.10000 10.10470 -0.00470 -0.04651 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.17120 10.18400 -0.01280 -0.12569 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.75910 10.77030 -0.01120 -0.10399 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.19070 10.19550 -0.00480 -0.04708 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.26510 10.27800 -0.01290 -0.12551 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.72250 44.25430 0.46820 1.05798 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 44.17400 43.74600 0.42800 0.97838 永豐1至3年期美國公債ETF基金 40.00890 39.99870 0.01020 0.02550 永豐20年期以上美國公債ETF基金 40.00490 39.99840 0.00650 0.01625 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.86090 38.79840 0.06250 0.16109 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.41380 11.41310 0.00070 0.00613 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.89600 9.88380 0.01220 0.12343 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.30890 9.31290 -0.00400 -0.04295 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.04070 11.04540 -0.00470 -0.04255 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.63640 7.63040 0.00600 0.07863 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.12590 9.11870 0.00720 0.07896 永豐中小基金 55.77000 56.16000 -0.39000 -0.69444 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83320 1.83540 -0.00220 -0.11986 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.59360 2.59670 -0.00310 -0.11938 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.11870 8.11890 -0.00020 -0.00246 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12970 11.13000 -0.00030 -0.00270 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.09000 5.11000 -0.02000 -0.39139 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.24000 22.30000 -0.06000 -0.26906 永豐主流品牌基金 18.79000 18.79000 0.00000 0.00000 永豐永豐基金 34.47000 34.70000 -0.23000 -0.66282 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.97410 9.01420 -0.04010 -0.44485 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.56760 9.61030 -0.04270 -0.44431 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.85320 8.90370 -0.05050 -0.56718 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.44220 9.49600 -0.05380 -0.56655 永豐亞洲民生消費基金 11.61000 11.67000 -0.06000 -0.51414 永豐美國大型500股票ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 永豐貨幣市場基金 13.95560 13.95540 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16770 2.17320 -0.00550 -0.25308 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.70990 2.71670 -0.00680 -0.25030 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.73310 7.74350 -0.01040 -0.13431 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.96940 10.98430 -0.01490 -0.13565 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.11280 7.12880 -0.01600 -0.22444 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.53640 11.56230 -0.02590 -0.22400 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.98000 7.95000 0.03000 0.37736 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.35000 18.30000 0.05000 0.27322 永豐臺灣加權ETF基金 55.83000 56.07000 -0.24000 -0.42804 永豐領航科技基金 40.71000 41.09000 -0.38000 -0.92480 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.59000 11.62000 -0.03000 -0.25818 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 永豐趨勢平衡基金 43.09000 43.22000 -0.13000 -0.30079 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.95020 11.94940 0.00080 0.00669 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.79150 9.79110 0.00040 0.00409 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.44520 10.44470 0.00050 0.00479 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.87520 9.88090 -0.00570 -0.05769 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.36580 10.37170 -0.00590 -0.05689 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.84650 9.85110 -0.00460 -0.04670 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.63050 10.63560 -0.00510 -0.04795 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.88170 9.89240 -0.01070 -0.10816 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.44610 10.45730 -0.01120 -0.10710 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.25000 15.25000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.40000 19.41000 -0.01000 -0.05152 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.35000 19.35000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.06000 10.05800 0.00200 0.01988 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.06000 10.05800 0.00200 0.01988 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.96600 9.96560 0.00040 0.00401 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.96600 9.96560 0.00040 0.00401 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.21740 10.21990 -0.00250 -0.02446 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.21730 10.21980 -0.00250 -0.02446 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.04690 10.04650 0.00040 0.00398 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.04690 10.04650 0.00040 0.00398 兆豐國際生命科學基金 14.45000 14.58000 -0.13000 -0.89163 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.47410 10.50970 -0.03560 -0.33873 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.74130 10.76680 -0.02550 -0.23684 兆豐國際全球基金 30.86000 30.98000 -0.12000 -0.38735 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.53390 10.53340 0.00050 0.00475 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.23440 10.22760 0.00680 0.06649 兆豐國際國民基金 23.71000 23.87000 -0.16000 -0.67030 兆豐國際第一基金 14.06000 14.17000 -0.11000 -0.77629 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.74270 10.75160 -0.00890 -0.08278 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.14750 8.15430 -0.00680 -0.08339 兆豐國際萬全基金 21.51000 21.65000 -0.14000 -0.64665 兆豐國際電子基金 27.31000 27.50000 -0.19000 -0.69091 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.71000 22.86000 -0.15000 -0.65617 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.12000 15.04000 0.08000 0.53191 兆豐國際豐台灣基金 37.11000 37.42000 -0.31000 -0.82843 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57170 12.57150 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.78000 9.89000 -0.11000 -1.11223 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.80000 9.89000 -0.09000 -0.91001 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.80300 9.81860 -0.01560 -0.15888 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.83840 9.85020 -0.01180 -0.11979 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.85750 9.88420 -0.02670 -0.27013 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.84630 9.86240 -0.01610 -0.16325 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.95760 9.97410 -0.01650 -0.16543 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.80320 9.81880 -0.01560 -0.15888 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.84050 9.85240 -0.01190 -0.12078 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.86560 9.89230 -0.02670 -0.26991 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.85070 9.86690 -0.01620 -0.16419 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.96560 9.98210 -0.01650 -0.16530 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.93180 10.93960 -0.00780 -0.07130 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.65390 10.66560 -0.01170 -0.10970 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.91480 10.92570 -0.01090 -0.09976 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.60880 10.61640 -0.00760 -0.07159 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.71970 10.73150 -0.01180 -0.10996 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.70960 10.72090 -0.01130 -0.10540 合庫台灣基金 12.48000 12.52000 -0.04000 -0.31949 合庫全球高收益債券基金A類型 11.82330 11.84130 -0.01800 -0.15201 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.89640 12.90460 -0.00820 -0.06354 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.46980 11.47700 -0.00720 -0.06273 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.24710 12.25560 -0.00850 -0.06936 合庫全球高收益債券基金B類型 8.14600 8.15840 -0.01240 -0.15199 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46680 9.47300 -0.00620 -0.06545 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.17610 9.18210 -0.00600 -0.06534 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.83540 8.84130 -0.00590 -0.06673 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.31050 9.31620 -0.00570 -0.06118 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 合庫全球新興市場基金 9.19000 9.26000 -0.07000 -0.75594 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 合庫貨幣市場基金 10.18450 10.18440 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.96150 9.95840 0.00310 0.03113 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.36410 10.37080 -0.00670 -0.06460 合庫新興多重收益基金A類型 10.56700 10.58260 -0.01560 -0.14741 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.16160 12.16810 -0.00650 -0.05342 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.50870 15.51790 -0.00920 -0.05929 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.67500 8.67190 0.00310 0.03575 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.52020 9.52580 -0.00560 -0.05879 合庫新興多重收益基金B類型 7.87040 7.88200 -0.01160 -0.14717 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.65480 8.65970 -0.00490 -0.05658 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.56790 10.57410 -0.00620 -0.05863 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.00000 11.99000 0.01000 0.08340 安本標準兩岸價值基金 美元 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.22990 10.21480 0.01510 0.14782 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.20530 10.19320 0.01210 0.11871 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.83150 9.79160 0.03990 0.40749 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.17940 10.17010 0.00930 0.09144 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.27480 10.25960 0.01520 0.14815 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.24800 10.23590 0.01210 0.11821 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.86510 9.82510 0.04000 0.40712 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.21380 10.20440 0.00940 0.09212 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25940 11.25940 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.80560 9.78320 0.02240 0.22896 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74480 9.73630 0.00850 0.08730 安聯中國東協基金 14.95000 15.00000 -0.05000 -0.33333 安聯中國策略基金-美元 12.87000 12.75000 0.12000 0.94118 安聯中國策略基金-新臺幣 16.82000 16.68000 0.14000 0.83933 安聯中華新思路基金-人民幣 16.54000 16.51000 0.03000 0.18171 安聯中華新思路基金-美元 14.90000 14.84000 0.06000 0.40431 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.07000 14.03000 0.04000 0.28510 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 33.91000 34.11000 -0.20000 -0.58634 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701 安聯台灣科技基金 56.20000 56.33000 -0.13000 -0.23078 安聯台灣貨幣市場基金 12.56220 12.56200 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 39.01000 39.30000 -0.29000 -0.73791 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.90100 10.90190 -0.00090 -0.00826 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.99900 16.00520 -0.00620 -0.03874 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.91740 9.92120 -0.00380 -0.03830 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.00420 10.00790 -0.00370 -0.03697 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 安聯四季成長組合基金-美元 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.36930 13.36840 0.00090 0.00673 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.92290 10.92430 -0.00140 -0.01282 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.98040 12.98470 -0.00430 -0.03312 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61540 9.61480 0.00060 0.00624 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54540 9.54640 -0.00100 -0.01048 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05790 9.06100 -0.00310 -0.03421 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.26650 10.26480 0.00170 0.01656 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.25790 10.26140 -0.00350 -0.03411 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.55000 11.59000 -0.04000 -0.34513 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.54000 11.59000 -0.05000 -0.43141 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.27000 11.33000 -0.06000 -0.52957 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.57260 12.57540 -0.00280 -0.02227 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37640 11.37960 -0.00320 -0.02812 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97710 10.98200 -0.00490 -0.04462 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.57650 8.57830 -0.00180 -0.02098 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.43850 8.44080 -0.00230 -0.02725 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11590 8.11960 -0.00370 -0.04557 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.21400 10.21590 -0.00190 -0.01860 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.08660 10.09110 -0.00450 -0.04459 安聯全球人口趨勢基金 12.16000 12.20000 -0.04000 -0.32787 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.52000 8.69000 -0.17000 -1.95627 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.26000 32.94000 -0.68000 -2.06436 安聯全球油礦金趨勢基金 7.80000 7.89000 -0.09000 -1.14068 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.57590 12.57210 0.00380 0.03023 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.59830 10.59510 0.00320 0.03020 安聯全球新興市場基金 16.74000 16.83000 -0.09000 -0.53476 安聯全球農金趨勢基金 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 安聯全球綠能趨勢基金 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.87000 10.95000 -0.08000 -0.73059 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.88000 10.96000 -0.08000 -0.72993 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39000 10.47000 -0.08000 -0.76409 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.51000 9.58000 -0.07000 -0.73069 安聯亞洲動態策略基金 22.30000 22.36000 -0.06000 -0.26834 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.16220 10.16140 0.00080 0.00787 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.19540 10.19700 -0.00160 -0.01569 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.12930 10.12890 0.00040 0.00395 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.09650 10.09810 -0.00160 -0.01584 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.14390 10.14350 0.00040 0.00394 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.10090 10.10260 -0.00170 -0.01683 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.05920 10.06180 -0.00260 -0.02584 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12350 10.12610 -0.00260 -0.02568 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05920 10.06180 -0.00260 -0.02584 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.64090 10.63910 0.00180 0.01692 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.17200 10.17030 0.00170 0.01672 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.95990 91.95350 0.00640 0.00696 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.44260 13.43350 0.00910 0.06774 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 69.02600 69.01670 0.00930 0.01347 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.95930 9.95250 0.00680 0.06832 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79400 2.79300 0.00100 0.03580 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93430 10.92580 0.00850 0.07780 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.35400 2.35540 -0.00140 -0.05944 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.82530 8.81910 0.00620 0.07030 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.32350 10.35000 -0.02650 -0.25604 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29940 10.30820 -0.00880 -0.08537 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.79940 10.81260 -0.01320 -0.12208 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.24820 10.25970 -0.01150 -0.11209 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.26950 10.28000 -0.01050 -0.10214 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.22330 10.24960 -0.02630 -0.25660 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.16570 10.17440 -0.00870 -0.08551 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.57350 10.58640 -0.01290 -0.12185 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.14640 10.15780 -0.01140 -0.11223 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.17500 10.18540 -0.01040 -0.10211 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.05810 10.05770 0.00040 0.00398 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.25140 10.25480 -0.00340 -0.03316 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.03500 10.03710 -0.00210 -0.02092 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.94540 9.94960 -0.00420 -0.04221 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.07440 10.07410 0.00030 0.00298 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.20150 10.20490 -0.00340 -0.03332 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.03470 10.03680 -0.00210 -0.02092 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.94570 9.94990 -0.00420 -0.04221 宏利台灣動力基金A類型 32.23000 32.44000 -0.21000 -0.64735 宏利台灣動力基金I類型 32.23000 32.44000 -0.21000 -0.64735 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.04390 10.06140 -0.01750 -0.17393 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.91520 9.94690 -0.03170 -0.31869 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.54010 7.55320 -0.01310 -0.17344 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.49670 7.51720 -0.02050 -0.27271 宏利全球動力股票基金(人民幣) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.63000 11.68000 -0.05000 -0.42808 宏利全球債券組合基金 13.84720 13.85090 -0.00370 -0.02671 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02100 3.01910 0.00190 0.06293 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.47530 12.47520 0.00010 0.00080 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.94300 8.94330 -0.00030 -0.00335 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.63720 2.64130 -0.00410 -0.15523 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.50690 11.51760 -0.01070 -0.09290 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.33710 3.33430 0.00280 0.08398 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54490 0.54440 0.00050 0.09184 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.32000 15.31000 0.01000 0.06532 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.53730 12.53980 -0.00250 -0.01994 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.07310 11.07580 -0.00270 -0.02438 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.57340 10.58260 -0.00920 -0.08694 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.79300 8.79360 -0.00060 -0.00682 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.41830 8.42020 -0.00190 -0.02256 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25900 8.26570 -0.00670 -0.08106 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.42430 8.42560 -0.00130 -0.01543 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.41000 10.54000 -0.13000 -1.23340 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.46000 10.61000 -0.15000 -1.41376 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.39000 10.52000 -0.13000 -1.23574 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99350 2.99830 -0.00480 -0.16009 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42970 0.43060 -0.00090 -0.20901 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.90160 12.93710 -0.03550 -0.27440 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97820 0.97990 -0.00170 -0.17349 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.34040 7.36040 -0.02000 -0.27172 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04860 2.05250 -0.00390 -0.19001 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29510 0.29570 -0.00060 -0.20291 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.92370 8.94800 -0.02430 -0.27157 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32410 0.32480 -0.00070 -0.21552 宏利萬利貨幣市場基金 13.69910 13.69890 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.45000 2.45000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.05000 11.10000 -0.05000 -0.45045 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.69000 27.74000 -0.05000 -0.18025 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.69000 27.74000 -0.05000 -0.18025 宏利澳幣保本基金 12.72090 12.72410 -0.00320 -0.02515 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.97000 11.99000 -0.02000 -0.16681 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.67000 11.70000 -0.03000 -0.25641 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.54150 10.55130 -0.00980 -0.09288 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.43910 9.44290 -0.00380 -0.04024 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.93190 8.94820 -0.01630 -0.18216 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.37590 11.39660 -0.02070 -0.18163 貝萊德亞美利加收益基金 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 貝萊德新台幣基金 12.98100 12.98080 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 28.14000 28.28000 -0.14000 -0.49505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45990 11.46200 -0.00210 -0.01832 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88760 9.89810 -0.01050 -0.10608 保德信大中華基金-人民幣 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 保德信大中華基金-美元 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 保德信大中華基金-新台幣 30.51000 30.49000 0.02000 0.06560 保德信中小型股基金 53.68000 53.98000 -0.30000 -0.55576 保德信中國中小基金-人民幣 9.97000 9.89000 0.08000 0.80890 保德信中國中小基金-美元 9.29000 9.21000 0.08000 0.86862 保德信中國中小基金-新臺幣 9.01000 8.95000 0.06000 0.67039 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.04180 10.02650 0.01530 0.15260 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.11570 10.10420 0.01150 0.11381 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.16360 10.14810 0.01550 0.15274 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.32610 11.30890 0.01720 0.15209 保德信中國品牌基金-人民幣 10.70000 10.63000 0.07000 0.65851 保德信中國品牌基金-美元 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.52000 11.44000 0.08000 0.69930 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.31000 28.52000 -0.21000 -0.73633 保德信全球消費商機基金 19.35000 19.49000 -0.14000 -0.71832 保德信全球基礎建設基金 14.12000 14.08000 0.04000 0.28409 保德信全球資源基金 7.14000 7.22000 -0.08000 -1.10803 保德信全球醫療生化基金-美元 9.52000 9.66000 -0.14000 -1.44928 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.74000 32.25000 -0.51000 -1.58140 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.23610 10.26040 -0.02430 -0.23683 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.77670 10.80230 -0.02560 -0.23699 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.26960 10.30860 -0.03900 -0.37832 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.80850 10.84950 -0.04100 -0.37790 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.69620 9.71520 -0.01900 -0.19557 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.92850 10.95040 -0.02190 -0.19999 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25770 9.28940 -0.03170 -0.34125 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.41750 10.45320 -0.03570 -0.34152 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.19120 8.20200 -0.01080 -0.13168 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.37050 11.38550 -0.01500 -0.13175 保德信亞太基金 19.92000 19.99000 -0.07000 -0.35018 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.75020 8.75080 -0.00060 -0.00686 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.22680 12.22780 -0.00100 -0.00818 保德信店頭市場基金 38.78000 38.92000 -0.14000 -0.35971 保德信拉丁美洲基金 6.91000 6.99000 -0.08000 -1.14449 保德信金平衡基金 31.39000 31.50000 -0.11000 -0.34921 保德信金滿意基金 44.49000 44.68000 -0.19000 -0.42525 保德信科技島基金 29.32000 29.47000 -0.15000 -0.50899 保德信高成長基金 101.58000 101.88000 -0.30000 -0.29446 保德信貨幣市場基金 15.85820 15.85790 0.00030 0.00189 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.66390 10.71610 -0.05220 -0.48712 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.90220 10.97120 -0.06900 -0.62892 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.08360 11.10320 -0.01960 -0.17653 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.61000 10.64380 -0.03380 -0.31756 保德信新世紀基金 10.57000 10.63000 -0.06000 -0.56444 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.18850 8.21010 -0.02160 -0.26309 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.44310 10.46840 -0.02530 -0.24168 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.76170 11.79270 -0.03100 -0.26287 保德信新興趨勢組合基金 10.64000 10.75000 -0.11000 -1.02326 保德信瑞騰基金 15.66180 15.66140 0.00040 0.00255 保德信歐洲組合基金 10.16000 10.23000 -0.07000 -0.68426 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.49810 9.49810 0.00000 0.00000 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.05170 10.05180 -0.00010 -0.00099 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.42030 9.42500 -0.00470 -0.04987 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.72430 9.73560 -0.01130 -0.11607 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.70190 9.71170 -0.00980 -0.10091 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.14340 10.15060 -0.00720 -0.07093 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.54930 9.55630 -0.00700 -0.07325 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.91600 9.92320 -0.00720 -0.07256 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.18080 10.19990 -0.01910 -0.18726 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86550 9.87750 -0.01200 -0.12149 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.25480 10.26760 -0.01280 -0.12466 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.78760 9.79810 -0.01050 -0.10716 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.10650 10.11740 -0.01090 -0.10774 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84280 9.84460 -0.00180 -0.01828 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.38880 10.39470 -0.00590 -0.05676 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.70960 9.71300 -0.00340 -0.03500 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.09760 10.10110 -0.00350 -0.03465 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.98440 9.98020 0.00420 0.04208 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.98840 9.98410 0.00430 0.04307 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.27280 10.26870 0.00410 0.03993 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.94470 9.93870 0.00600 0.06037 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.94500 9.93890 0.00610 0.06138 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.22570 10.23470 -0.00900 -0.08794 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.26770 10.28080 -0.01310 -0.12742 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.95970 9.97010 -0.01040 -0.10431 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04040 10.06120 -0.02080 -0.20673 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.41610 10.43770 -0.02160 -0.20694 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.19440 10.21480 -0.02040 -0.19971 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.84690 10.86870 -0.02180 -0.20058 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.03150 10.04840 -0.01690 -0.16819 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.33250 10.34990 -0.01740 -0.16812 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47050 10.48150 -0.01100 -0.10495 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.48180 10.48810 -0.00630 -0.06007 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.49840 10.51970 -0.02130 -0.20248 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.05320 10.06700 -0.01380 -0.13708 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.05630 10.06920 -0.01290 -0.12811 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.00960 10.02090 -0.01130 -0.11276 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.01030 10.02160 -0.01130 -0.11276 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.04230 10.04800 -0.00570 -0.05673 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.04360 10.04930 -0.00570 -0.05672 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.99340 10.02560 -0.03220 -0.32118 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.99390 10.02620 -0.03230 -0.32216 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.17830 10.19370 -0.01540 -0.15107 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.17540 10.19090 -0.01550 -0.15210 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.28430 10.30210 -0.01780 -0.17278 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.46890 10.48700 -0.01810 -0.17259 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.96300 9.97660 -0.01360 -0.13632 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.05840 10.07210 -0.01370 -0.13602 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97620 1.97350 0.00270 0.13681 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.85330 2.84940 0.00390 0.13687 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28960 0.28890 0.00070 0.24230 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45690 0.45570 0.00120 0.26333 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.21540 8.20730 0.00810 0.09869 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08670 12.06960 0.01710 0.14168 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.76980 9.75690 0.01290 0.13221 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.52590 12.50860 0.01730 0.13830 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65160 8.63190 0.01970 0.22822 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.13510 11.10980 0.02530 0.22773 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.57730 10.58580 -0.00850 -0.08030 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36770 10.38750 -0.01980 -0.19061 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.11000 20.16000 -0.05000 -0.24802 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4667.16000 4680.02000 -12.86000 -0.27479 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.15200 10.15310 -0.00110 -0.01083 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.04830 11.04950 -0.00120 -0.01086 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.03420 10.03860 -0.00440 -0.04383 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.36580 9.36890 -0.00310 -0.03309 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.95900 9.96240 -0.00340 -0.03413 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.35880 9.36100 -0.00220 -0.02350 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.71730 9.73060 -0.01330 -0.13668 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.37000 10.41560 -0.04560 -0.43780 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.87680 5.89880 -0.02200 -0.37296 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.89760 10.93830 -0.04070 -0.37209 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.54690 10.57910 -0.03220 -0.30437 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.57320 11.59610 -0.02290 -0.19748 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.79280 10.81450 -0.02170 -0.20066 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.03800 9.06560 -0.02760 -0.30445 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.37540 9.39390 -0.01850 -0.19694 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.26030 9.27890 -0.01860 -0.20045 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.38120 10.41290 -0.03170 -0.30443 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.87310 10.89460 -0.02150 -0.19735 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.85840 10.88020 -0.02180 -0.20036 柏瑞巨人基金 13.36000 13.46000 -0.10000 -0.74294 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71050 13.71030 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.48000 16.47000 0.01000 0.06072 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.38570 14.41440 -0.02870 -0.19911 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.80880 12.82330 -0.01450 -0.11308 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.36120 13.37540 -0.01420 -0.10617 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.51810 8.53510 -0.01700 -0.19918 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76590 6.77940 -0.01350 -0.19913 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69610 8.70600 -0.00990 -0.11371 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.54560 8.55420 -0.00860 -0.10054 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.77100 10.78240 -0.01140 -0.10573 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.43780 8.44980 -0.01200 -0.14202 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.99900 13.01370 -0.01470 -0.11296 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.46070 12.48560 -0.02490 -0.19943 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.44880 13.46240 -0.01360 -0.10102 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.16310 12.17600 -0.01290 -0.10595 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.96080 8.97870 -0.01790 -0.19936 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72070 9.73180 -0.01110 -0.11406 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.76470 9.77460 -0.00990 -0.10128 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.57550 9.58560 -0.01010 -0.10537 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10.87750 10.88300 -0.00550 -0.05054 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.30310 11.29990 0.00320 0.02832 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.03620 10.04130 -0.00510 -0.05079 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.58780 9.59270 -0.00490 -0.05108 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.35790 10.35520 0.00270 0.02607 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.82260 9.81980 0.00280 0.02851 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.07000 19.09000 -0.02000 -0.10477 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.80000 17.85000 -0.05000 -0.28011 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.46300 13.47680 -0.01380 -0.10240 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.31360 10.36820 -0.05460 -0.52661 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.40680 11.46670 -0.05990 -0.52238 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.39870 12.47750 -0.07880 -0.63154 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.87460 10.92560 -0.05100 -0.46679 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.88850 8.93560 -0.04710 -0.52711 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.48890 9.53870 -0.04980 -0.52208 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.35100 9.41040 -0.05940 -0.63122 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.41990 9.46400 -0.04410 -0.46598 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.02210 9.06990 -0.04780 -0.52702 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.29000 9.33880 -0.04880 -0.52255 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.21970 11.29100 -0.07130 -0.63148 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.36260 9.40650 -0.04390 -0.46670 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.82510 45.45510 0.37000 0.81399 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.88390 9.85530 0.02860 0.29020 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.83880 9.84740 -0.00860 -0.08733 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.17000 34.27000 -0.10000 -0.29180 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.85320 11.85250 0.00070 0.00591 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.66350 1.66250 0.00100 0.06015 國泰大中華基金 21.43000 21.57000 -0.14000 -0.64905 國泰小龍基金-新台幣 16.13000 16.25000 -0.12000 -0.73846 國泰中小成長基金-新台幣 46.52000 46.95000 -0.43000 -0.91587 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.66490 4.65600 0.00890 0.19115 國泰中國內需增長基金-美元A 0.71720 0.71540 0.00180 0.25161 國泰中國內需增長基金-美元I 0.76840 0.76650 0.00190 0.24788 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.36000 20.34000 0.02000 0.09833 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.29340 44.29780 -0.00440 -0.00993 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.46550 2.46610 -0.00060 -0.02433 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34460 0.34450 0.00010 0.02903 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.71930 10.73130 -0.01200 -0.11182 國泰中國新興債券基金-美元 0.33660 0.33640 0.00020 0.05945 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.26540 10.27390 -0.00850 -0.08273 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.54360 4.54290 0.00070 0.01541 國泰中國新興戰略基金-美元 0.63390 0.63350 0.00040 0.06314 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.82000 19.84000 -0.02000 -0.10081 國泰中港台基金-人民幣 3.53880 3.54040 -0.00160 -0.04519 國泰中港台基金-美元 0.49990 0.49980 0.00010 0.02001 國泰中港台基金-新台幣 15.45000 15.47000 -0.02000 -0.12928 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.08860 10.08690 0.00170 0.01685 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.22340 10.24400 -0.02060 -0.20109 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.25790 10.29320 -0.03530 -0.34294 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.29000 27.39000 -0.10000 -0.36510 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.06000 11.98000 0.08000 0.66778 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.78000 34.19000 -0.41000 -1.19918 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35870 0.35870 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33540 0.33540 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33630 0.33630 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.13300 11.14940 -0.01640 -0.14709 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.42250 10.43780 -0.01530 -0.14658 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.45460 10.46990 -0.01530 -0.14613 國泰台灣貨幣市場基金 12.47130 12.47110 0.00020 0.00160 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42490 0.42540 -0.00050 -0.11754 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37420 0.37460 -0.00040 -0.10678 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45410 0.45450 -0.00040 -0.08801 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56490 0.56770 -0.00280 -0.49322 國泰全球高股息基金-人民幣 2.62070 2.63370 -0.01300 -0.49360 國泰全球高股息基金-美元 0.36910 0.37070 -0.00160 -0.43162 國泰全球高股息基金-新台幣 11.46000 11.52000 -0.06000 -0.52083 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54550 0.55000 -0.00450 -0.81818 國泰全球基礎建設基金-美元 0.50210 0.49830 0.00380 0.76259 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.65000 14.56000 0.09000 0.61813 國泰全球資源基金-美元 0.16420 0.16480 -0.00060 -0.36408 國泰全球資源基金-新台幣 5.17000 5.20000 -0.03000 -0.57692 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60820 0.61120 -0.00300 -0.49084 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.86000 18.98000 -0.12000 -0.63224 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.27000 18.39000 -0.12000 -0.65253 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.89430 0.90220 -0.00790 -0.87564 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.13000 21.25000 -0.12000 -0.56471 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.77000 22.88000 -0.11000 -0.48077 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.59660 2.60030 -0.00370 -0.14229 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36670 0.36700 -0.00030 -0.08174 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31240 0.31260 -0.00020 -0.06398 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.32810 11.35140 -0.02330 -0.20526 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.65020 9.67000 -0.01980 -0.20476 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53830 0.54090 -0.00260 -0.48068 國泰亞洲成長基金-美元 0.39550 0.39490 0.00060 0.15194 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 國泰科技生化基金 37.57000 37.70000 -0.13000 -0.34483 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.54000 29.69000 -0.15000 -0.50522 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.24000 12.17000 0.07000 0.57518 國泰美國費城半導體基金 15.20000 15.45000 -0.25000 -1.61812 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 47.69440 47.17210 0.52230 1.10722 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.78280 15.96720 -0.18440 -1.15487 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 26.91460 26.33070 0.58390 2.21756 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.83540 46.56340 0.27200 0.58415 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 47.02670 47.01560 0.01110 0.02361 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.39630 43.38850 0.00780 0.01798 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32090 0.32170 -0.00080 -0.24868 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.96870 9.99840 -0.02970 -0.29705 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.03180 10.06170 -0.02990 -0.29717 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32130 0.32220 -0.00090 -0.27933 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.97850 10.01260 -0.03410 -0.34057 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.05810 10.09240 -0.03430 -0.33986 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32140 0.32250 -0.00110 -0.34109 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.98240 10.02290 -0.04050 -0.40407 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.07150 10.11220 -0.04070 -0.40248 國泰紐幣2021保本基金 12.93690 12.93940 -0.00250 -0.01932 國泰紐幣八年期保本基金 13.31680 13.31850 -0.00170 -0.01276 國泰紐幣保本基金 12.79480 12.79570 -0.00090 -0.00703 國泰國泰基金-新台幣A 24.74000 24.88000 -0.14000 -0.56270 國泰富時中國A50基金 21.61000 21.68000 -0.07000 -0.32288 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 49.32690 48.94210 0.38480 0.78624 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35130 0.35100 0.00030 0.08547 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52680 0.52840 -0.00160 -0.30280 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.22150 41.21890 0.00260 0.00631 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.85000 21.12000 -0.27000 -1.27841 國泰新興市場基金-美元 0.38660 0.38740 -0.00080 -0.20650 國泰新興市場基金-新台幣 11.99000 12.03000 -0.04000 -0.33250 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.46530 2.46780 -0.00250 -0.10130 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50350 1.50510 -0.00160 -0.10631 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35790 0.35810 -0.00020 -0.05585 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22040 0.22050 -0.00010 -0.04535 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.79660 10.81030 -0.01370 -0.12673 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.46020 6.46840 -0.00820 -0.12677 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.79000 15.96000 -0.17000 -1.06516 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.77940 46.39400 0.38540 0.83071 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 46.56890 46.16600 0.40290 0.87272 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.42740 43.26820 0.15920 0.36794 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.71000 12.64000 0.07000 0.55380 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 38.93000 39.39000 -0.46000 -1.16781 國泰標普北美科技ETF基金 23.33000 23.64000 -0.31000 -1.31134 國泰歐洲精選基金-美元 0.34650 0.34440 0.00210 0.60976 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.70920 38.68080 0.02840 0.07342 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.56000 21.97000 -0.41000 -1.86618 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.56000 19.62000 -0.06000 -0.30581 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.69000 18.88000 -0.19000 -1.00636 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41890 0.41880 0.00010 0.02388 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.59080 12.59440 -0.00360 -0.02858 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.60800 10.60090 0.00710 0.06698 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.51060 10.50690 0.00370 0.03521 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.61640 10.62780 -0.01140 -0.10727 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.27900 10.27210 0.00690 0.06717 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.21240 10.20890 0.00350 0.03428 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.26550 10.27650 -0.01100 -0.10704 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.01500 10.00110 0.01390 0.13898 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.91700 9.90790 0.00910 0.09185 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.99110 9.98430 0.00680 0.06811 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.80240 9.80960 -0.00720 -0.07340 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.01490 10.00100 0.01390 0.13899 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.91210 9.90300 0.00910 0.09189 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.99100 9.98420 0.00680 0.06811 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.80240 9.80970 -0.00730 -0.07442 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47890 11.47800 0.00090 0.00784 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80990 9.80040 0.00950 0.09693 第一金大中華基金 27.21000 27.33000 -0.12000 -0.43908 第一金小型精選基金 34.61000 34.71000 -0.10000 -0.28810 第一金中國世紀基金-人民幣 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878 第一金中國世紀基金-美元 8.79040 8.77980 0.01060 0.12073 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.87080 9.86730 0.00350 0.03547 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.21230 8.21720 -0.00490 -0.05963 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.50540 11.50120 0.00420 0.03652 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75330 9.75910 -0.00580 -0.05943 第一金中概平衡基金 29.16000 29.36000 -0.20000 -0.68120 第一金台灣貨幣市場基金 15.34070 15.34040 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.85500 178.85200 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.34260 15.43630 -0.09370 -0.60701 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.34120 15.43490 -0.09370 -0.60707 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.82000 14.93000 -0.11000 -0.73677 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.82000 14.93000 -0.11000 -0.73677 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.19560 10.36730 -0.17170 -1.65617 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.19390 10.36560 -0.17170 -1.65644 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.23000 10.42000 -0.19000 -1.82342 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.23000 10.42000 -0.19000 -1.82342 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.07060 10.13380 -0.06320 -0.62366 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.07060 10.13380 -0.06320 -0.62366 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.31000 10.39000 -0.08000 -0.76997 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.31000 10.39000 -0.08000 -0.76997 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.52660 13.57530 -0.04870 -0.35874 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.54460 13.59350 -0.04890 -0.35973 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.83000 12.90000 -0.07000 -0.54264 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.86000 12.93000 -0.07000 -0.54138 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.89100 9.90610 -0.01510 -0.15243 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88460 9.89970 -0.01510 -0.15253 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.48500 9.50600 -0.02100 -0.22091 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.50920 9.53040 -0.02120 -0.22245 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.84310 10.85960 -0.01650 -0.15194 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.43810 10.46130 -0.02320 -0.22177 第一金全球大趨勢基金 24.96000 25.09000 -0.13000 -0.51813 第一金全球不動產證券化基金A 9.33390 9.34990 -0.01600 -0.17112 第一金全球不動產證券化基金B 6.44360 6.45460 -0.01100 -0.17042 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.28020 10.25460 0.02560 0.24964 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.28050 10.25500 0.02550 0.24866 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.26770 11.23960 0.02810 0.25001 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.26940 11.24120 0.02820 0.25086 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.66630 8.65850 0.00780 0.09008 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.69750 10.68790 0.00960 0.08982 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.29730 9.30230 -0.00500 -0.05375 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.29580 9.30070 -0.00490 -0.05268 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.69560 7.69920 -0.00360 -0.04676 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.69070 7.69430 -0.00360 -0.04679 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.43930 8.44880 -0.00950 -0.11244 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.43980 8.44930 -0.00950 -0.11244 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.77130 11.77760 -0.00630 -0.05349 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.77190 11.77820 -0.00630 -0.05349 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.30620 10.31100 -0.00480 -0.04655 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.30710 10.31180 -0.00470 -0.04558 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.06940 15.08630 -0.01690 -0.11202 第一金亞洲科技基金 19.05000 18.99000 0.06000 0.31596 第一金亞洲新興市場基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 8.35000 8.38000 -0.03000 -0.35800 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.26420 10.23050 0.03370 0.32941 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.26420 10.23050 0.03370 0.32941 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.23520 10.21610 0.01910 0.18696 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.23520 10.21610 0.01910 0.18696 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.26420 10.23060 0.03360 0.32843 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.27840 10.24460 0.03380 0.32993 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.26420 10.23050 0.03370 0.32941 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.23520 10.21610 0.01910 0.18696 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.24930 10.23000 0.01930 0.18866 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.23520 10.21610 0.01910 0.18696 第一金創新趨勢基金 22.89000 23.05000 -0.16000 -0.69414 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.99720 44.73420 0.26300 0.58792 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.20740 44.89220 0.31520 0.70213 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 45.99860 45.57230 0.42630 0.93544 第一金電子基金 36.43000 36.72000 -0.29000 -0.78976 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.57000 19.67000 -0.10000 -0.50839 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.39000 20.07000 -0.68000 -3.38814 統一大中華中小基金(人民幣) 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 統一大中華中小基金(美元) 8.45000 8.41000 0.04000 0.47562 統一大中華中小基金(新台幣) 12.57000 12.52000 0.05000 0.39936 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484 統一大東協高股息基金(美元) 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 統一大滿貫基金-A類型 37.48000 37.84000 -0.36000 -0.95137 統一大滿貫基金-I類型 37.48000 37.84000 -0.36000 -0.95137 統一大龍印基金 15.25000 15.30000 -0.05000 -0.32680 統一大龍騰中國基金(人民幣) 11.09000 11.03000 0.06000 0.54397 統一大龍騰中國基金(美元) 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.22000 11.14000 0.08000 0.71813 統一中小基金 26.16000 26.36000 -0.20000 -0.75873 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.02780 10.04900 -0.02120 -0.21097 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.03010 9.02470 0.00540 0.05984 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.75930 8.76420 -0.00490 -0.05591 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.68650 12.71340 -0.02690 -0.21159 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.38170 11.37490 0.00680 0.05978 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.99630 11.00250 -0.00620 -0.05635 統一台灣動力基金 20.22000 20.37000 -0.15000 -0.73638 統一全天候基金-A類型 119.70000 120.81000 -1.11000 -0.91880 統一全天候基金-I類型 120.50000 121.60000 -1.10000 -0.90461 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.64030 8.68790 -0.04760 -0.54789 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.07750 8.10000 -0.02250 -0.27778 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.10050 8.13460 -0.03410 -0.41920 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.38530 9.43690 -0.05160 -0.54679 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.78190 8.80630 -0.02440 -0.27707 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.79930 8.83630 -0.03700 -0.41873 統一全球債券組合基金 12.45400 12.46120 -0.00720 -0.05778 統一全球新科技基金(人民幣) 16.51000 16.80000 -0.29000 -1.72619 統一全球新科技基金(美元) 15.03000 15.25000 -0.22000 -1.44262 統一全球新科技基金(新台幣) 14.49000 14.72000 -0.23000 -1.56250 統一亞太基金 25.98000 25.95000 0.03000 0.11561 統一亞洲大金磚基金 12.52000 12.54000 -0.02000 -0.15949 統一奔騰基金 63.40000 63.76000 -0.36000 -0.56462 統一強棒貨幣市場基金 16.75350 16.75330 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 12.55000 12.44000 0.11000 0.88424 統一強漢基金(美元) 10.93000 10.81000 0.12000 1.11008 統一強漢基金(新台幣) 28.91000 28.62000 0.29000 1.01328 統一統信基金 32.29000 32.53000 -0.24000 -0.73778 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 38.83710 38.60540 0.23170 0.60018 統一黑馬基金 63.40000 63.73000 -0.33000 -0.51781 統一新亞洲科技能源基金 17.29000 17.38000 -0.09000 -0.51784 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.13340 8.14460 -0.01120 -0.13751 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.91160 10.92670 -0.01510 -0.13819 統一經建基金 50.55000 51.01000 -0.46000 -0.90178 統一龍馬基金 72.79000 73.58000 -0.79000 -1.07366 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.22000 22.37000 -0.15000 -0.67054 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.15000 51.49000 -0.34000 -0.66032 野村中國機會基金 15.10000 15.02000 0.08000 0.53262 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.42470 10.42390 0.00080 0.00767 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.37130 10.37170 -0.00040 -0.00386 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.36900 10.38400 -0.01500 -0.14445 野村巴西基金 6.58000 6.63000 -0.05000 -0.75415 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.93000 11.89000 0.04000 0.33642 野村台灣高股息基金 26.12000 26.25000 -0.13000 -0.49524 野村台灣運籌基金 40.15000 40.15000 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.95420 9.95030 0.00390 0.03919 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.80790 9.81190 -0.00400 -0.04077 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84020 9.84770 -0.00750 -0.07616 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.57250 10.57810 -0.00560 -0.05294 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.32010 10.32400 -0.00390 -0.03778 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05610 10.06370 -0.00760 -0.07552 野村平衡基金 21.02000 21.05000 -0.03000 -0.14252 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97010 9.96670 0.00340 0.03411 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.22100 10.21940 0.00160 0.01566 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98170 9.97910 0.00260 0.02605 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97030 9.96690 0.00340 0.03411 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.22110 10.21950 0.00160 0.01566 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98240 9.97980 0.00260 0.02605 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94060 9.94260 -0.00200 -0.02012 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.02930 10.02460 0.00470 0.04688 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.04620 10.04220 0.00400 0.03983 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.96010 9.96420 -0.00410 -0.04115 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.93000 14.97000 -0.04000 -0.26720 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.70000 12.74000 -0.04000 -0.31397 野村全球生技醫療基金 16.52000 16.69000 -0.17000 -1.01857 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.30300 10.28990 0.01310 0.12731 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.25930 10.24540 0.01390 0.13567 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.18000 10.17380 0.00620 0.06094 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.54690 10.53410 0.01280 0.12151 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.46510 10.45130 0.01380 0.13204 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.39100 10.38480 0.00620 0.05970 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.29360 10.28740 0.00620 0.06027 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.99110 10.97750 0.01360 0.12389 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.85880 10.84430 0.01450 0.13371 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.78390 10.77750 0.00640 0.05938 野村全球品牌基金 28.09000 28.29000 -0.20000 -0.70696 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.75000 12.79000 -0.04000 -0.31274 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.35000 19.42000 -0.07000 -0.36045 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.23000 12.26000 -0.03000 -0.24470 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.04490 11.04010 0.00480 0.04348 野村全球短期收益基金-美元計價 11.04620 11.03990 0.00630 0.05707 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79840 10.79780 0.00060 0.00556 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.56680 8.56970 -0.00290 -0.03384 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.39210 8.39960 -0.00750 -0.08929 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.95330 7.96640 -0.01310 -0.16444 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.08820 11.09170 -0.00350 -0.03156 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.57820 10.58770 -0.00950 -0.08973 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12780 10.14420 -0.01640 -0.16167 野村成長基金 34.30000 34.31000 -0.01000 -0.02915 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.31060 8.30610 0.00450 0.05418 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.32200 8.31990 0.00210 0.02524 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.51930 8.52600 -0.00670 -0.07858 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.68640 9.68130 0.00510 0.05268 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.54470 9.54230 0.00240 0.02515 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.75140 9.75920 -0.00780 -0.07992 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.25000 13.26000 -0.01000 -0.07541 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.10010 10.08130 0.01880 0.18648 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.03100 10.01650 0.01450 0.14476 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.90660 9.90260 0.00400 0.04039 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.54630 9.52960 0.01670 0.17524 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.55510 9.54150 0.01360 0.14254 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.64290 9.63900 0.00390 0.04046 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.04070 10.03660 0.00410 0.04085 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.72300 10.70070 0.02230 0.20840 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.62680 10.61170 0.01510 0.14230 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.72360 10.71930 0.00430 0.04011 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.83610 9.83890 -0.00280 -0.02846 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.83580 9.83890 -0.00310 -0.03151 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.73340 9.74480 -0.01140 -0.11699 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.28640 8.29610 -0.00970 -0.11692 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.92470 8.92740 -0.00270 -0.03024 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.78700 8.78990 -0.00290 -0.03299 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.90130 9.91300 -0.01170 -0.11803 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.55910 13.57500 -0.01590 -0.11713 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.78120 12.78510 -0.00390 -0.03050 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.33520 10.33850 -0.00330 -0.03192 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51930 10.51580 0.00350 0.03328 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46870 10.46660 0.00210 0.02006 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49910 10.50390 -0.00480 -0.04570 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.81700 10.81340 0.00360 0.03329 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.74420 10.74200 0.00220 0.02048 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.69270 10.69760 -0.00490 -0.04580 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.80770 10.80400 0.00370 0.03425 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.72350 10.72100 0.00250 0.02332 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.84500 10.85700 -0.01200 -0.11053 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.32390 10.33370 -0.00980 -0.09484 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88830 9.88710 0.00120 0.01214 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.50850 9.51110 -0.00260 -0.02734 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97190 8.98060 -0.00870 -0.09688 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.54520 11.55640 -0.01120 -0.09692 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.48020 10.48060 -0.00040 -0.00382 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.66210 11.64640 0.01570 0.13481 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.07230 11.06740 0.00490 0.04427 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.81240 10.81300 -0.00060 -0.00555 野村泰國基金 42.59000 42.52000 0.07000 0.16463 野村高科技基金 11.72000 11.80000 -0.08000 -0.67797 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.53970 10.56120 -0.02150 -0.20358 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.16570 10.17260 -0.00690 -0.06783 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.82020 10.83220 -0.01200 -0.11078 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.53340 9.54340 -0.01000 -0.10478 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.49130 9.51080 -0.01950 -0.20503 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.80430 9.82120 -0.01690 -0.17208 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.22230 12.23080 -0.00850 -0.06950 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.43200 14.44830 -0.01630 -0.11282 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.06390 11.07560 -0.01170 -0.10564 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.02260 11.04530 -0.02270 -0.20552 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.56270 11.58260 -0.01990 -0.17181 野村貨幣市場基金 16.35650 16.35620 0.00030 0.00183 野村新馬基金 14.64000 14.62000 0.02000 0.13680 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.39010 10.39210 -0.00200 -0.01925 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.96340 9.94460 0.01880 0.18905 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.06450 10.05980 0.00470 0.04672 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.33300 10.32790 0.00510 0.04938 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.27570 10.27390 0.00180 0.01752 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.25720 10.25990 -0.00270 -0.02632 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.74630 10.74120 0.00510 0.04748 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.65010 10.64860 0.00150 0.01409 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.69510 10.69800 -0.00290 -0.02711 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.06660 10.11340 -0.04680 -0.46275 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.03400 10.08450 -0.05050 -0.50077 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.91620 9.97400 -0.05780 -0.57951 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.76250 10.81280 -0.05030 -0.46519 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.67720 10.73080 -0.05360 -0.49950 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.55750 10.61900 -0.06150 -0.57915 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.61560 10.63080 -0.01520 -0.14298 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92770 7.93910 -0.01140 -0.14359 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.33930 12.35720 -0.01790 -0.14485 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.11000 9.21000 -0.10000 -1.08578 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.43620 10.43290 0.00330 0.03163 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.71270 10.71220 0.00050 0.00467 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36860 10.36710 0.00150 0.01447 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.42640 10.43970 -0.01330 -0.12740 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.42490 10.42650 -0.00160 -0.01535 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.43670 10.43340 0.00330 0.03163 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.71380 10.71310 0.00070 0.00653 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.36850 10.36690 0.00160 0.01543 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.42910 10.44230 -0.01320 -0.12641 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.42410 10.42570 -0.00160 -0.01535 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.45390 10.44880 0.00510 0.04881 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.73740 10.73500 0.00240 0.02236 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.38420 10.38070 0.00350 0.03372 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.44120 10.45250 -0.01130 -0.10811 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44560 10.44550 0.00010 0.00096 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.45390 10.44880 0.00510 0.04881 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.73910 10.73660 0.00250 0.02328 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.39190 10.38840 0.00350 0.03369 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.45550 10.46680 -0.01130 -0.10796 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44690 10.44680 0.00010 0.00096 野村精選貨幣市場基金 12.12300 12.12290 0.00010 0.00082 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.88000 11.78000 0.10000 0.84890 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.98000 10.90000 0.08000 0.73394 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 野村積極成長基金 14.54000 14.55000 -0.01000 -0.06873 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 40.83000 40.90000 -0.07000 -0.17115 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.76590 10.77670 -0.01080 -0.10022 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.58050 8.58220 -0.00170 -0.01981 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.89030 7.89370 -0.00340 -0.04307 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.70710 7.71500 -0.00790 -0.10240 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.41960 12.42190 -0.00230 -0.01852 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.08700 11.09170 -0.00470 -0.04237 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.87200 10.88300 -0.01100 -0.10108 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.67000 11.75000 -0.08000 -0.68085 野村環球基金-人民幣計價 17.83000 17.93000 -0.10000 -0.55772 野村環球基金-美元計價 13.74000 13.82000 -0.08000 -0.57887 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.35000 19.48000 -0.13000 -0.66735 野村鴻利基金 25.24000 25.27000 -0.03000 -0.11872 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91380 16.91360 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 21.75000 21.75000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.90000 10.08000 -0.18000 -1.78571 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.87000 13.85000 0.02000 0.14440 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.43000 15.45000 -0.02000 -0.12945 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.78840 10.79130 -0.00290 -0.02687 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.12370 14.12770 -0.00400 -0.02831 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.01170 11.01470 -0.00300 -0.02724 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.59480 10.59340 0.00140 0.01322 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.87650 10.88600 -0.00950 -0.08727 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.42820 10.43240 -0.00420 -0.04026 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.40720 10.41290 -0.00570 -0.05474 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.16700 10.16950 -0.00250 -0.02458 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.98990 10.00720 -0.01730 -0.17288 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.41590 10.41970 -0.00380 -0.03647 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.61020 10.61060 -0.00040 -0.00377 凱基台商天下基金 14.83000 14.91000 -0.08000 -0.53655 凱基台灣精五門基金 23.23000 23.30000 -0.07000 -0.30043 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 47.24420 46.89430 0.34990 0.74615 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.62910 48.74280 -0.11370 -0.23327 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.15470 41.25480 -0.10010 -0.24264 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.96770 46.65570 0.31200 0.66873 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 47.66870 47.39520 0.27350 0.57706 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 48.35360 47.87220 0.48140 1.00559 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.69000 13.62000 0.07000 0.51395 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.96750 11.89230 0.07520 0.63234 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.87000 11.81000 0.06000 0.50804 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60750 11.60730 0.00020 0.00172 凱基開創基金 30.70000 30.84000 -0.14000 -0.45396 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.10000 22.38000 -0.28000 -1.25112 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.27860 21.51720 -0.23860 -1.10888 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.48000 17.44000 0.04000 0.22936 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.58860 16.53010 0.05850 0.35390 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.44000 7.51000 -0.07000 -0.93209 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 43.09690 42.80030 0.29660 0.69299 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.63090 43.36850 0.26240 0.60505 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.58010 43.24670 0.33340 0.77093 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.83000 11.90000 -0.07000 -0.58824 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.14660 11.20450 -0.05790 -0.51676 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.35060 12.41290 -0.06230 -0.50190 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.74000 12.82000 -0.08000 -0.62402 凱基護城河基金-台幣計價A 12.83000 12.96000 -0.13000 -1.00309 凱基護城河基金-美元計價B 12.48820 12.59700 -0.10880 -0.86370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.63490 10.77540 -0.14050 -1.30390 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.05320 10.18070 -0.12750 -1.25237 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.13660 10.27970 -0.14310 -1.39206 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.63480 10.77520 -0.14040 -1.30299 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.05320 10.18070 -0.12750 -1.25237 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.13660 10.27970 -0.14310 -1.39206 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.41000 12.23000 0.18000 1.47179 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.74000 35.77000 -1.03000 -2.87951 富邦NASDAQ-100基金 32.46000 32.93000 -0.47000 -1.42727 富邦上証180基金 31.14000 31.39000 -0.25000 -0.79643 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20920 0.20900 0.00020 0.09569 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.49000 6.49000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.02000 6.01000 0.01000 0.16639 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.48000 47.60000 -0.12000 -0.25210 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.86090 12.85640 0.00450 0.03500 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.77090 11.76620 0.00470 0.03994 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.13370 11.14040 -0.00670 -0.06014 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.87060 10.86690 0.00370 0.03405 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.86470 9.86070 0.00400 0.04057 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.34120 9.34680 -0.00560 -0.05991 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.76120 19.79790 -0.03670 -0.18537 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.70480 11.70380 0.00100 0.00854 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.41250 10.42100 -0.00850 -0.08157 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.91430 13.91100 0.00330 0.02372 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00840 2.00760 0.00080 0.03985 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40520 9.40300 0.00220 0.02340 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40650 1.40600 0.00050 0.03556 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.63960 12.63640 0.00320 0.02532 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82390 1.82320 0.00070 0.03839 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.51270 10.51000 0.00270 0.02569 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53850 1.53790 0.00060 0.03901 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.06240 11.06200 0.00040 0.00362 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.98980 10.99320 -0.00340 -0.03093 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.68000 14.61000 0.07000 0.47912 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.83000 20.03000 -0.20000 -0.99850 富邦日本東証基金 20.91000 20.96000 -0.05000 -0.23855 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.73000 48.04000 -0.31000 -0.64530 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.84000 47.08000 -0.24000 -0.50977 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 54.24000 54.40000 -0.16000 -0.29412 富邦台灣心基金 23.48000 23.68000 -0.20000 -0.84459 富邦台灣釆吉50基金 47.74000 47.88000 -0.14000 -0.29240 富邦台灣科技指數基金 59.16000 59.23000 -0.07000 -0.11818 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.71110 49.42830 0.28280 0.57214 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.07020 42.11220 -0.04200 -0.09973 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31370 0.31350 0.00020 0.06380 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.70660 2.70360 0.00300 0.11096 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36290 0.36240 0.00050 0.13797 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.18340 11.18030 0.00310 0.02773 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.30450 2.30200 0.00250 0.10860 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34100 0.34050 0.00050 0.14684 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.45470 9.45220 0.00250 0.02645 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.87000 23.88000 -0.01000 -0.04188 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.82000 13.86000 -0.04000 -0.28860 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.20000 29.05000 0.15000 0.51635 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72340 15.72320 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.85000 18.19000 -0.34000 -1.86916 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.86050 41.75240 0.10810 0.25891 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.86960 45.57080 0.29880 0.65568 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.96780 40.89960 0.06820 0.16675 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.56430 40.42870 0.13560 0.33541 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.85770 39.93430 -0.07660 -0.19182 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.48480 47.14540 0.33940 0.71990 富邦長紅基金 65.23000 65.79000 -0.56000 -0.85119 富邦科技基金 26.35000 26.50000 -0.15000 -0.56604 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.41220 41.38800 0.02420 0.05847 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 48.03260 47.53600 0.49660 1.04468 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.94830 40.74230 0.20600 0.50562 富邦恒生國企ETF基金 19.78000 19.96000 -0.18000 -0.90180 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.07000 13.91000 0.16000 1.15025 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.55000 25.09000 -0.54000 -2.15225 富邦高成長基金 25.16000 25.37000 -0.21000 -0.82775 富邦基金A類型 14.67000 14.78000 -0.11000 -0.74425 富邦基金I類型 14.67000 14.78000 -0.11000 -0.74425 富邦深証100基金 10.54000 10.65000 -0.11000 -1.03286 富邦富時歐洲ETF基金 20.62000 20.65000 -0.03000 -0.14528 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42210 0.42280 -0.00070 -0.16556 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.41960 12.43160 -0.01200 -0.09653 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.17870 9.18770 -0.00900 -0.09796 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29580 0.29640 -0.00060 -0.20243 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.35710 8.36520 -0.00810 -0.09683 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.13270 10.16220 -0.02950 -0.29029 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.76020 10.80690 -0.04670 -0.43213 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.30380 9.33100 -0.02720 -0.29150 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.87150 9.91430 -0.04280 -0.43170 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.48000 18.57000 -0.09000 -0.48465 富邦精準基金 46.95000 47.21000 -0.26000 -0.55073 富邦精銳中小基金 12.47000 12.54000 -0.07000 -0.55821 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.30000 19.50000 -0.20000 -1.02564 富邦臺灣公司治理100基金 22.00000 22.10000 -0.10000 -0.45249 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.88000 6.84000 0.04000 0.58480 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.94000 17.14000 -0.20000 -1.16686 富邦標普美國特別股ETF基金 19.96000 20.00000 -0.04000 -0.20000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.27070 11.28050 -0.00980 -0.08688 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.51910 10.51710 0.00200 0.01902 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.69650 10.71570 -0.01920 -0.17918 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.64450 10.65380 -0.00930 -0.08729 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.88840 9.88650 0.00190 0.01922 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.04410 10.06210 -0.01800 -0.17889 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.17000 32.44000 -0.27000 -0.83231 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.00340 10.00830 -0.00490 -0.04896 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.96400 9.97080 -0.00680 -0.06820 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.73950 9.74650 -0.00700 -0.07182 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42010 10.42510 -0.00500 -0.04796 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.38800 10.39510 -0.00710 -0.06830 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.15620 10.16340 -0.00720 -0.07084 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.34090 8.33630 0.00460 0.05518 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.04160 9.03880 0.00280 0.03098 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.55490 8.55300 0.00190 0.02221 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.23650 10.23060 0.00590 0.05767 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.31600 10.31280 0.00320 0.03103 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.79520 9.79280 0.00240 0.02451 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.94590 9.95560 -0.00970 -0.09743 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.63420 8.63560 -0.00140 -0.01621 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.94320 9.94720 -0.00400 -0.04021 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.16070 9.16510 -0.00440 -0.04801 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.58810 11.59010 -0.00200 -0.01726 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.40210 11.40670 -0.00460 -0.04033 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.63560 10.64090 -0.00530 -0.04981 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.37450 9.37910 -0.00460 -0.04905 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.44000 15.46000 -0.02000 -0.12937 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81640 8.82210 -0.00570 -0.06461 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72450 9.73330 -0.00880 -0.09041 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.17040 9.17910 -0.00870 -0.09478 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76710 10.77410 -0.00700 -0.06497 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.80170 10.81140 -0.00970 -0.08972 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.25260 10.26280 -0.01020 -0.09939 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.33090 9.34010 -0.00920 -0.09850 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.69000 10.62000 0.07000 0.65913 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.38000 8.37000 0.01000 0.11947 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.24370 10.23800 0.00570 0.05567 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.46220 9.45830 0.00390 0.04123 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.95350 8.95660 -0.00310 -0.03461 富蘭克林華美中華基金 12.66000 12.67000 -0.01000 -0.07893 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.89000 24.05000 -0.16000 -0.66528 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.71000 22.75000 -0.04000 -0.17582 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.14310 8.12620 0.01690 0.20797 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.31520 9.28550 0.02970 0.31985 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.36270 10.32980 0.03290 0.31850 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.82630 9.80590 0.02040 0.20804 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.78570 11.78330 0.00240 0.02037 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.75390 8.75210 0.00180 0.02057 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.84910 8.84730 0.00180 0.02035 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.94120 9.93920 0.00200 0.02012 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.73930 14.74940 -0.01010 -0.06848 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.52600 10.53320 -0.00720 -0.06836 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.39750 10.40460 -0.00710 -0.06824 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.76070 10.76000 0.00070 0.00651 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68640 7.68600 0.00040 0.00520 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.00490 9.00440 0.00050 0.00555 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 10.00120 10.00060 0.00060 0.00600 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.33750 11.34920 -0.01170 -0.10309 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56280 7.57070 -0.00790 -0.10435 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.87720 8.88640 -0.00920 -0.10353 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.02420 10.03460 -0.01040 -0.10364 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.03980 11.04990 -0.01010 -0.09140 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.71430 7.72140 -0.00710 -0.09195 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.15920 8.16700 -0.00780 -0.09551 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.27750 9.27840 -0.00090 -0.00970 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.41750 10.41860 -0.00110 -0.01056 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.06160 13.07410 -0.01250 -0.09561 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.08000 8.08000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.13000 8.15000 -0.02000 -0.24540 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.26000 12.30000 -0.04000 -0.32520 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.18510 13.23430 -0.04920 -0.37176 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505 富蘭克林華美第一富基金 41.50000 41.79000 -0.29000 -0.69395 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36360 10.36350 0.00010 0.00096 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.41000 14.62000 -0.21000 -1.43639 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.97000 13.15000 -0.18000 -1.36882 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.13000 15.37000 -0.24000 -1.56148 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.43050 9.42520 0.00530 0.05623 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.43040 9.42520 0.00520 0.05517 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.40740 9.40490 0.00250 0.02658 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.40740 9.40480 0.00260 0.02765 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.50980 9.50590 0.00390 0.04103 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.36080 9.35690 0.00390 0.04168 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.36070 9.35690 0.00380 0.04061 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.56490 9.57270 -0.00780 -0.08148 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.41510 9.42280 -0.00770 -0.08172 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.41510 9.42280 -0.00770 -0.08172 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.50720 6.55550 -0.04830 -0.73679 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.63270 10.65210 -0.01940 -0.18212 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.52590 9.53200 -0.00610 -0.06399 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.64470 11.65220 -0.00750 -0.06437 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.69000 6.70220 -0.01220 -0.18203 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.87460 8.88270 -0.00810 -0.09119 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.93830 10.95830 -0.02000 -0.18251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 71.26000 70.91000 0.35000 0.49358 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 72.99000 72.43000 0.56000 0.77316 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.72670 62.70220 0.02450 0.03907 復華1至5年期高收益債券基金 20.95000 20.97000 -0.02000 -0.09537 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 70.34370 69.78320 0.56050 0.80320 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 68.52670 68.16110 0.36560 0.53638 復華人民幣貨幣市場基金 11.92480 11.92410 0.00070 0.00587 復華人生目標基金 41.72650 41.84410 -0.11760 -0.28104 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 復華大中華中小策略基金 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.00000 10.07000 -0.07000 -0.69513 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.89000 9.97000 -0.08000 -0.80241 復華中小精選基金 69.92000 70.45000 -0.53000 -0.75231 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.34860 51.27670 0.07190 0.14022 復華中國特選信用債券ETF基金 62.23000 62.15640 0.07360 0.11841 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 復華六年到期新興市場債券基金 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 復華台灣智能基金 12.23000 12.30000 -0.07000 -0.56911 復華全方位基金 31.62000 31.87000 -0.25000 -0.78444 復華全球大趨勢基金-美元 12.94000 13.03000 -0.09000 -0.69071 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.41000 20.58000 -0.17000 -0.82604 復華全球平衡基金-美元 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 復華全球平衡基金-新臺幣 19.70000 19.79000 -0.09000 -0.45478 復華全球物聯網科技基金-美元 14.19000 14.46000 -0.27000 -1.86722 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.70000 13.99000 -0.29000 -2.07291 復華全球原物料基金 8.29000 8.37000 -0.08000 -0.95579 復華全球消費基金-新臺幣 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.20820 12.21570 -0.00750 -0.06140 復華全球債券基金 15.14100 15.12570 0.01530 0.10115 復華全球債券組合基金 15.41000 15.42000 -0.01000 -0.06485 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.52000 15.52000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199 復華有利貨幣市場基金 13.50770 13.50750 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 復華亞太成長基金 12.54000 12.78000 -0.24000 -1.87793 復華亞太神龍科技基金-美元 9.18000 9.31000 -0.13000 -1.39635 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.77000 9.92000 -0.15000 -1.51210 復華東協世紀基金 12.11000 12.11000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 復華美國20年期以上公債ETF基金 73.73910 72.97530 0.76380 1.04666 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.72000 21.97000 -0.25000 -1.13792 復華美國新星基金-美元 12.55000 12.73000 -0.18000 -1.41398 復華美國新星基金-新臺幣 12.75000 12.96000 -0.21000 -1.62037 復華恒生基金 20.05000 20.29000 -0.24000 -1.18285 復華恒生單日反向一倍基金 8.78000 8.65000 0.13000 1.50289 復華恒生單日正向二倍基金 26.69000 27.50000 -0.81000 -2.94545 復華神盾基金 28.64940 28.76450 -0.11510 -0.40015 復華高成長基金 72.12000 72.27000 -0.15000 -0.20756 復華高益策略組合基金 13.65000 13.67000 -0.02000 -0.14631 復華貨幣市場基金 14.47220 14.47200 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 17.82000 17.93000 -0.11000 -0.61350 復華富時台灣高股息低波動基金 49.05000 49.24000 -0.19000 -0.38587 復華復華基金 22.59000 22.64000 -0.05000 -0.22085 復華華人世紀基金 18.02000 18.05000 -0.03000 -0.16620 復華傳家二號基金 35.23410 35.28120 -0.04710 -0.13350 復華傳家基金 24.18440 24.33060 -0.14620 -0.60089 復華奧林匹克全球組合基金 16.00000 16.00000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.46000 14.50000 -0.04000 -0.27586 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 復華新興人民幣短期收益基金 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 復華新興人民幣債券基金A 12.29000 12.29000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 23.01000 23.05000 -0.04000 -0.17354 復華新興市場企業債券ETF基金 71.27000 71.23000 0.04000 0.05616 復華新興市場高收益債券基金A 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 復華新興市場高收益債券基金B 5.27000 5.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576 復華新興市場短期收益基金 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 復華滬深300 A股基金 23.47000 23.68000 -0.21000 -0.88682 復華數位經濟基金 50.52000 50.78000 -0.26000 -0.51201 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.01500 10.02240 -0.00740 -0.07383 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.74820 9.75860 -0.01040 -0.10657 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.55820 10.56600 -0.00780 -0.07382 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.13770 10.14860 -0.01090 -0.10740 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.20480 10.15360 0.05120 0.50425 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.14220 10.13040 0.01180 0.11648 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.21310 10.21790 -0.00480 -0.04698 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.81050 10.83090 -0.02040 -0.18835 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.11080 10.11260 -0.00180 -0.01780 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.72450 10.74170 -0.01720 -0.16012 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.47070 10.47260 -0.00190 -0.01814 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.09550 11.11330 -0.01780 -0.16017 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.68890 10.67310 0.01580 0.14804 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.62100 10.62620 -0.00520 -0.04894 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.69130 10.71180 -0.02050 -0.19138 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.69390 10.68520 0.00870 0.08142 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.96340 11.93190 0.03150 0.26400 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.59450 10.60870 -0.01420 -0.13385 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.87680 10.86800 0.00880 0.08097 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.26630 12.23360 0.03270 0.26730 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.73850 10.75290 -0.01440 -0.13392 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.86070 10.89040 -0.02970 -0.27272 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.20420 10.17530 0.02890 0.28402 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.17730 10.17120 0.00610 0.05997 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.05600 10.06420 -0.00820 -0.08148 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.50360 10.48240 0.02120 0.20224 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.84690 10.80270 0.04420 0.40916 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.48980 10.48870 0.00110 0.01049 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.50240 10.48110 0.02130 0.20322 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.84690 10.80260 0.04430 0.41009 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.48670 10.48560 0.00110 0.01049 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.40430 10.36880 0.03550 0.34237 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.37160 10.36030 0.01130 0.10907 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.40240 10.36700 0.03540 0.34147 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.37260 10.36130 0.01130 0.10906 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.02240 10.99880 0.02360 0.21457 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.99060 10.99300 -0.00240 -0.02183 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.05340 11.07150 -0.01810 -0.16348 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.19690 10.17130 0.02560 0.25169 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.16910 10.16600 0.00310 0.03049 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.04890 10.06010 -0.01120 -0.11133 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.27020 9.26770 0.00250 0.02698 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.05770 8.05260 0.00510 0.06333 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.07650 8.08290 -0.00640 -0.07918 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.19250 12.18920 0.00330 0.02707 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.62740 10.62060 0.00680 0.06403 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.77540 10.78380 -0.00840 -0.07789 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.02240 10.01410 0.00830 0.08288 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.98970 9.98300 0.00670 0.06711 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 10.00040 10.00780 -0.00740 -0.07394 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.04080 10.04280 -0.00200 -0.01991 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 9.96690 9.94900 0.01790 0.17992 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 10.00810 10.01150 -0.00340 -0.03396 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.04080 10.04280 -0.00200 -0.01991 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 9.96690 9.94900 0.01790 0.17992 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 10.00810 10.01150 -0.00340 -0.03396 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.02040 10.01530 0.00510 0.05092 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 9.99850 10.00910 -0.01060 -0.10590 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.98780 9.98430 0.00350 0.03506 景順主流基金 19.67000 19.83000 -0.16000 -0.80686 景順台灣科技基金 34.61000 34.82000 -0.21000 -0.60310 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 景順全球科技基金 23.74000 24.01000 -0.27000 -1.12453 景順全球康健基金 19.78000 19.89000 -0.11000 -0.55304 景順貨幣市場基金 16.00580 16.00560 0.00020 0.00125 景順潛力基金 34.18000 34.43000 -0.25000 -0.72611 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.68000 14.87000 -0.19000 -1.27774 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.80000 14.00000 -0.20000 -1.42857 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.99000 11.05000 -0.06000 -0.54299 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.26000 11.34000 -0.08000 -0.70547 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.75000 11.82000 -0.07000 -0.59222 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.89000 11.97000 -0.08000 -0.66834 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65820 8.66440 -0.00620 -0.07156 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.74440 7.73160 0.01280 0.16555 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.58410 11.59230 -0.00820 -0.07074 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.34770 10.33060 0.01710 0.16553 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574 華南永昌中國A股基金(美元) 8.02000 7.98000 0.04000 0.50125 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.69180 9.69460 -0.00280 -0.02888 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.94420 9.96130 -0.01710 -0.17166 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.30130 10.30430 -0.00300 -0.02911 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.57330 10.59150 -0.01820 -0.17184 華南永昌永昌基金 20.27000 20.51000 -0.24000 -1.17016 華南永昌全球亨利組合基金 14.99240 15.00630 -0.01390 -0.09263 華南永昌全球神農水資源基金 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.61000 9.71000 -0.10000 -1.02987 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.96000 10.09000 -0.13000 -1.28840 華南永昌全球精品基金 16.85000 16.88000 -0.03000 -0.17773 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.47000 13.53000 -0.06000 -0.44346 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.44000 13.51000 -0.07000 -0.51813 華南永昌物聯網精選基金 12.50000 12.61000 -0.11000 -0.87232 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29670 16.29650 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.28580 25.44270 -0.15690 -0.61668 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00140 12.00120 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.80820 10.81240 -0.00420 -0.03884 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.45580 10.46880 -0.01300 -0.12418 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01590 10.01980 -0.00390 -0.03892 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.63200 9.64400 -0.01200 -0.12443 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.64740 10.65420 -0.00680 -0.06382 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.23260 10.24800 -0.01540 -0.15027 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.99280 9.99920 -0.00640 -0.06401 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.54490 9.55920 -0.01430 -0.14959 華頓中小型基金 22.55000 22.60000 -0.05000 -0.22124 華頓中國多重機會平衡基金 12.42960 12.51750 -0.08790 -0.70222 華頓台灣基金 24.45000 24.62000 -0.17000 -0.69050 華頓平安貨幣市場基金 11.58230 11.58210 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.53000 17.51000 0.02000 0.11422 華頓全球高收益債券基金A 13.89090 13.90180 -0.01090 -0.07841 華頓全球高收益債券基金B 8.00930 8.01560 -0.00630 -0.07860 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.92880 2.91720 0.01160 0.39764 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.77280 12.73520 0.03760 0.29524 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41190 0.41010 0.00180 0.43892 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.34600 12.32180 0.02420 0.19640 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.30320 12.27890 0.02430 0.19790 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.98780 10.96290 0.02490 0.22713 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70390 10.69400 0.00990 0.09258 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.66610 10.65620 0.00990 0.09290 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.37080 9.36220 0.00860 0.09186 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.86280 10.83730 0.02550 0.23530 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.82520 10.79980 0.02540 0.23519 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.53360 9.50740 0.02620 0.27557 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.30000 12.24000 0.06000 0.49020 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69860 2.69940 -0.00080 -0.02964 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.13700 2.13640 0.00060 0.02808 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.02810 12.02860 -0.00050 -0.00416 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.24610 9.24650 -0.00040 -0.00433 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37880 0.37880 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29540 0.29510 0.00030 0.10166 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.64000 3.65000 -0.01000 -0.27397 匯豐中國動力基金(台幣) 15.87000 15.92000 -0.05000 -0.31407 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.46000 25.64000 -0.18000 -0.70203 匯豐全球趨勢組合基金 12.70000 12.82000 -0.12000 -0.93604 匯豐全球關鍵資源基金 8.40000 8.44000 -0.04000 -0.47393 匯豐安富基金 26.53000 26.61000 -0.08000 -0.30064 匯豐成功基金 43.11000 43.28000 -0.17000 -0.39279 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.44000 2.45000 -0.01000 -0.40816 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.32000 11.36000 -0.04000 -0.35211 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.32000 11.36000 -0.04000 -0.35211 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.18000 9.92000 0.26000 2.62097 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.80030 2.79910 0.00120 0.04287 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44210 2.44120 0.00090 0.03687 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99420 11.99220 0.00200 0.01668 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.00750 8.00520 0.00230 0.02873 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39460 0.39430 0.00030 0.07608 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33660 0.33630 0.00030 0.08921 匯豐金磚動力基金 14.78000 14.91000 -0.13000 -0.87190 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02060 15.02050 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.18000 5.21000 -0.03000 -0.57582 匯豐新鑽動力基金 10.53000 10.61000 -0.08000 -0.75401 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.45690 5.45150 0.00540 0.09906 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.35200 9.34670 0.00530 0.05670 匯豐龍鳳基金-A類型 55.03000 55.40000 -0.37000 -0.66787 匯豐龍鳳基金-I類型 55.03000 55.40000 -0.37000 -0.66787 匯豐龍騰電子基金 39.82000 40.17000 -0.35000 -0.87130 匯豐雙高收益債券組合基金 12.87450 12.88320 -0.00870 -0.06753 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.26000 19.40000 -0.14000 -0.72165 新光中國成長基金(人民幣) 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 新光中國成長基金(美元) 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840 新光中國成長基金(新臺幣) 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.65990 11.66360 -0.00370 -0.03172 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.34020 10.33180 0.00840 0.08130 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.73540 10.71770 0.01770 0.16515 新光台灣富貴基金 25.77000 25.93000 -0.16000 -0.61705 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.79000 21.96000 -0.17000 -0.77413 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.62320 39.53620 0.08700 0.22005 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.54440 46.22620 0.31820 0.68835 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.22000 10.33000 -0.11000 -1.06486 新光全球AI新創產業基金美元 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.82000 10.74000 0.08000 0.74488 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 11.19990 11.15350 0.04640 0.41601 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.01730 10.96220 0.05510 0.50264 新光全球債券基金(B配息)美元 10.52600 10.48220 0.04380 0.41785 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.34050 10.28880 0.05170 0.50249 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.62000 10.54000 0.08000 0.75901 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.52260 15.52230 0.00030 0.00193 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 新光多重資產基金(A累積)美元 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 新光亞洲精選基金-美金 21.10000 21.05000 0.05000 0.23753 新光亞洲精選基金-新台幣 21.51000 21.44000 0.07000 0.32649 新光店頭基金 23.78000 23.99000 -0.21000 -0.87536 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.48790 42.14060 0.34730 0.82415 新光特選內需收益ETF基金 21.02000 21.13000 -0.11000 -0.52059 新光創新科技基金 13.97000 14.07000 -0.10000 -0.71073 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.26600 10.23430 0.03170 0.30974 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.60570 10.58870 0.01700 0.16055 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.11710 10.10430 0.01280 0.12668 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.31260 9.28320 0.02940 0.31670 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.59620 9.58090 0.01530 0.15969 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.13170 9.11880 0.01290 0.14147 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.79680 40.74820 0.04860 0.11927 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 47.41600 46.86880 0.54720 1.16751 新光澳幣八年期保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 新光澳幣保本基金 12.52000 12.53000 -0.01000 -0.07981 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.97390 10.95780 0.01610 0.14693 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53910 9.52510 0.01400 0.14698 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.48690 9.48100 0.00590 0.06223 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.66820 10.66160 0.00660 0.06190 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.75890 10.74430 0.01460 0.13589 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.55090 9.53800 0.01290 0.13525 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.50720 9.49710 0.01010 0.10635 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.69700 10.68570 0.01130 0.10575 瑞銀全球創新趨勢基金 7.24000 7.30000 -0.06000 -0.82192 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.58400 8.58810 -0.00410 -0.04774 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.90260 10.89510 0.00750 0.06884 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.57710 9.57060 0.00650 0.06792 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.93490 14.94210 -0.00720 -0.04819 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.62310 10.61900 0.00410 0.03861 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51070 9.50710 0.00360 0.03787 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.57820 9.57570 0.00250 0.02611 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.69990 10.69690 0.00300 0.02805 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.73680 39.72870 0.00810 0.02039 群益10年期以上金融債ETF基金 44.75300 44.41700 0.33600 0.75647 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 45.21290 44.85980 0.35310 0.78712 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 45.49570 45.11420 0.38150 0.84563 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 47.21140 46.78540 0.42600 0.91054 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 45.64050 45.19790 0.44260 0.97925 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 49.09020 48.62400 0.46620 0.95879 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.35080 50.53260 -0.18180 -0.35977 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.76530 48.35700 0.40830 0.84435 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.76690 10.77660 -0.00970 -0.09001 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 47.73520 47.17020 0.56500 1.19779 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.57470 39.54950 0.02520 0.06372 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.53220 11.53130 0.00090 0.00780 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96610 9.95640 0.00970 0.09742 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.40720 14.43340 -0.02620 -0.18152 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.42930 10.42390 0.00540 0.05180 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 群益大印度基金N-新臺幣 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 群益大印度基金-人民幣 13.95690 13.99090 -0.03400 -0.24302 群益大印度基金-美元 12.71250 12.71380 -0.00130 -0.01023 群益大印度基金-新臺幣 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.47230 12.57860 -0.10630 -0.84509 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.64930 11.72120 -0.07190 -0.61342 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.00000 11.08000 -0.08000 -0.72202 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.04300 11.13700 -0.09400 -0.84403 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.40940 9.46740 -0.05800 -0.61263 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.91000 8.98000 -0.07000 -0.77951 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.01030 10.09550 -0.08520 -0.84394 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.56480 8.61770 -0.05290 -0.61385 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.10000 9.17000 -0.07000 -0.76336 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.22070 9.29920 -0.07850 -0.84416 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.15390 8.20420 -0.05030 -0.61310 群益中小型股基金 48.18000 48.51000 -0.33000 -0.68027 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 11.03050 10.99980 0.03070 0.27910 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.91840 9.86780 0.05060 0.51278 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.35450 9.31990 0.03460 0.37125 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.30460 9.27870 0.02590 0.27913 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.36520 8.32250 0.04270 0.51307 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.89060 7.86140 0.02920 0.37144 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.67430 10.66650 0.00780 0.07313 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.74170 11.73310 0.00860 0.07330 群益中國高收益債券基金-美元 11.29890 11.29000 0.00890 0.07883 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.41690 10.42220 -0.00530 -0.05085 群益中國新機會基金N-人民幣 10.02030 10.00270 0.01760 0.17595 群益中國新機會基金N-美元 8.91170 8.87530 0.03640 0.41013 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 群益中國新機會基金-人民幣 8.88630 8.87070 0.01560 0.17586 群益中國新機會基金-美元 9.52820 9.48930 0.03890 0.40994 群益中國新機會基金-新臺幣 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 群益平衡王基金 20.70010 20.79370 -0.09360 -0.45014 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.01360 10.00600 0.00760 0.07595 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.98810 9.99470 -0.00660 -0.06603 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.01360 10.00600 0.00760 0.07595 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.98810 9.99470 -0.00660 -0.06603 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.01370 10.00610 0.00760 0.07595 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.98810 9.99470 -0.00660 -0.06603 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.97490 9.98120 -0.00630 -0.06312 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.01590 10.00990 0.00600 0.05994 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.99040 9.99850 -0.00810 -0.08101 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.01590 10.00980 0.00610 0.06094 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.99040 9.99850 -0.00810 -0.08101 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.01590 10.00990 0.00600 0.05994 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.99040 9.99850 -0.00810 -0.08101 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.99840 10.00620 -0.00780 -0.07795 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.02100 10.01360 0.00740 0.07390 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.99550 10.00230 -0.00680 -0.06798 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.02100 10.01360 0.00740 0.07390 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.99550 10.00230 -0.00680 -0.06798 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.02090 10.01350 0.00740 0.07390 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.99550 10.00230 -0.00680 -0.06798 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.99450 10.00110 -0.00660 -0.06599 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.48000 6.49000 -0.01000 -0.15408 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.64000 12.66370 -0.02370 -0.18715 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.68450 11.67920 0.00530 0.04538 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.73780 10.75790 -0.02010 -0.18684 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.92510 9.92050 0.00460 0.04637 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.56820 10.58810 -0.01990 -0.18795 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.54180 10.55440 -0.01260 -0.11938 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.30970 10.32260 -0.01290 -0.12497 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.23720 9.24820 -0.01100 -0.11894 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.23530 9.24690 -0.01160 -0.12545 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.60310 10.61570 -0.01260 -0.11869 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.63330 10.64670 -0.01340 -0.12586 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.40030 9.41150 -0.01120 -0.11900 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.88160 9.89390 -0.01230 -0.12432 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.41460 11.43450 -0.01990 -0.17403 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.80810 7.82170 -0.01360 -0.17388 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.87200 10.86890 0.00310 0.02852 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.66770 10.66610 0.00160 0.01500 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.74250 10.75620 -0.01370 -0.12737 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.95870 9.95580 0.00290 0.02913 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.89520 9.89370 0.00150 0.01516 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.96510 9.97780 -0.01270 -0.12728 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.87210 10.86890 0.00320 0.02944 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.66760 10.66600 0.00160 0.01500 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.74240 10.75610 -0.01370 -0.12737 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.95880 9.95590 0.00290 0.02913 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.89500 9.89360 0.00140 0.01415 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.96510 9.97780 -0.01270 -0.12728 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.65800 9.69460 -0.03660 -0.37753 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.29000 11.35000 -0.06000 -0.52863 群益全球關鍵生技基金-美元 15.80250 15.86250 -0.06000 -0.37825 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.67000 15.75000 -0.08000 -0.50794 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.74000 11.82000 -0.08000 -0.67682 群益印度中小基金N-人民幣 11.18660 11.23270 -0.04610 -0.41041 群益印度中小基金N-美元 9.09520 9.11130 -0.01610 -0.17670 群益印度中小基金N-新臺幣 8.64000 8.67000 -0.03000 -0.34602 群益印度中小基金-人民幣 15.14420 15.20650 -0.06230 -0.40969 群益印度中小基金-美元 13.00870 13.03180 -0.02310 -0.17726 群益印度中小基金-新臺幣 15.12000 15.17000 -0.05000 -0.32960 群益多利策略組合基金 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347 群益多重收益組合基金 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.63000 15.62000 0.01000 0.06402 群益安家基金 26.80880 27.06400 -0.25520 -0.94295 群益安穩貨幣市場基金 16.17430 16.17410 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 20.86000 21.31000 -0.45000 -2.11168 群益亞太中小基金 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 群益亞太新趨勢平衡基金 16.59000 16.60000 -0.01000 -0.06024 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.79480 10.79180 0.00300 0.02780 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.93590 7.93370 0.00220 0.02773 群益店頭市場基金 101.35000 102.62000 -1.27000 -1.23758 群益東方盛世基金 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 群益東協成長基金-人民幣 13.32060 13.35210 -0.03150 -0.23592 群益東協成長基金-美元 11.32410 11.32450 -0.00040 -0.00353 群益東協成長基金-新臺幣 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.13140 12.16480 -0.03340 -0.27456 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.21840 11.24190 -0.02350 -0.20904 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.59970 10.63470 -0.03500 -0.32911 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.84210 9.86920 -0.02710 -0.27459 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.10430 9.12340 -0.01910 -0.20935 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.60030 8.62870 -0.02840 -0.32913 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.96050 10.99660 -0.03610 -0.32828 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.63140 9.65800 -0.02660 -0.27542 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.26600 9.28540 -0.01940 -0.20893 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.60780 9.63950 -0.03170 -0.32886 群益長安基金 31.54000 31.66000 -0.12000 -0.37903 群益美國新創亮點基金N-美元 10.41200 10.49640 -0.08440 -0.80409 群益美國新創亮點基金-美元 15.75100 15.87870 -0.12770 -0.80422 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.29000 15.44000 -0.15000 -0.97150 群益真善美基金 16.03920 16.05740 -0.01820 -0.11334 群益馬拉松基金 126.21000 127.56000 -1.35000 -1.05833 群益深証中小板基金 12.21000 12.44000 -0.23000 -1.84887 群益創新科技基金 35.62000 36.04000 -0.42000 -1.16537 群益華夏盛世基金N-人民幣 11.00980 11.02120 -0.01140 -0.10344 群益華夏盛世基金N-美元 9.81430 9.80150 0.01280 0.13059 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 群益華夏盛世基金-人民幣 11.98980 12.00210 -0.01230 -0.10248 群益華夏盛世基金-美元 10.82140 10.80730 0.01410 0.13047 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.94000 17.94000 0.00000 0.00000 群益奧斯卡基金 31.83000 32.19000 -0.36000 -1.11836 群益新興金鑽基金-美元 11.47830 11.49450 -0.01620 -0.14094 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.81000 8.84000 -0.03000 -0.33937 群益葛萊美基金 25.05000 25.36000 -0.31000 -1.22240 群益道瓊美國地產ETF基金 22.89000 22.93000 -0.04000 -0.17444 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.51000 7.46000 0.05000 0.67024 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.88000 15.06000 -0.18000 -1.19522 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.58090 11.61920 -0.03830 -0.32963 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.05800 11.06870 -0.01070 -0.09667 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.13170 11.15840 -0.02670 -0.23928 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.11680 11.15360 -0.03680 -0.32994 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.61450 10.62480 -0.01030 -0.09694 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.68530 10.71080 -0.02550 -0.23808 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.58070 11.61910 -0.03840 -0.33049 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.05830 11.06910 -0.01080 -0.09757 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.82780 9.85130 -0.02350 -0.23855 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.11690 11.15370 -0.03680 -0.32994 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.61400 10.62430 -0.01030 -0.09695 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.90990 9.93360 -0.02370 -0.23858 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.23410 13.19320 0.04090 0.31001 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.93630 11.90630 0.03000 0.25197 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.81650 11.79060 0.02590 0.21967 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.75020 8.72320 0.02700 0.30952 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.02870 9.00600 0.02270 0.25205 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.50100 8.48240 0.01860 0.21928 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.39030 10.36420 0.02610 0.25183 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.98830 9.96320 0.02510 0.25193 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.91000 10.03000 -0.12000 -1.19641 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.99000 10.11000 -0.12000 -1.18694 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.92000 10.04000 -0.12000 -1.19522 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.89000 10.02000 -0.13000 -1.29741 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.90000 10.01000 -0.11000 -1.09890 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.91000 10.03000 -0.12000 -1.19641 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.99000 10.11000 -0.12000 -1.18694 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.92000 10.04000 -0.12000 -1.19522 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.89000 10.02000 -0.13000 -1.29741 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.90000 10.01000 -0.11000 -1.09890 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.44110 10.28370 0.15740 1.53058 德信大發基金 31.89000 32.07000 -0.18000 -0.56127 德信中國精選成長基金 12.17000 12.13000 0.04000 0.32976 德信台灣主流中小基金 20.90000 20.95000 -0.05000 -0.23866 德信萬保貨幣市場基金 11.99610 11.99600 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 34.72000 34.96000 -0.24000 -0.68650 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.08710 11.09090 -0.00380 -0.03426 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.94210 10.94830 -0.00620 -0.05663 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72660 11.72640 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.97000 18.06000 -0.09000 -0.49834 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.67000 17.85000 -0.18000 -1.00840 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.97510 10.98160 -0.00650 -0.05919 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 17.00860 17.02030 -0.01170 -0.06874 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.23720 8.24910 -0.01190 -0.14426 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.17960 11.18000 -0.00040 -0.00358 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.27210 12.27250 -0.00040 -0.00326 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.11210 14.13260 -0.02050 -0.14505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.89000 16.92000 -0.03000 -0.17730 摩根中小基金 23.29000 23.45000 -0.16000 -0.68230 摩根中國A股基金 15.84000 15.67000 0.17000 1.08488 摩根中國A股基金(美元) 12.38000 12.22000 0.16000 1.30933 摩根中國亮點基金 13.14000 13.20000 -0.06000 -0.45455 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.27920 11.26650 0.01270 0.11272 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.81520 12.78650 0.02870 0.22446 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.59730 9.57700 0.02030 0.21197 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.23130 13.21650 0.01480 0.11198 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.65730 15.62270 0.03460 0.22147 摩根台灣金磚基金-累積型 20.14000 20.31000 -0.17000 -0.83703 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.14000 20.31000 -0.17000 -0.83703 摩根台灣增長基金 51.65000 52.00000 -0.35000 -0.67308 摩根平衡基金 27.99000 28.11000 -0.12000 -0.42689 摩根全球α基金 18.43000 18.59000 -0.16000 -0.86068 摩根全球平衡基金 16.29630 16.31930 -0.02300 -0.14094 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.52130 9.52270 -0.00140 -0.01470 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.75390 10.74960 0.00430 0.04000 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10350 10.10120 0.00230 0.02277 摩根多元入息成長基金-累積型 11.80040 11.80200 -0.00160 -0.01356 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.57470 10.57240 0.00230 0.02175 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.47440 10.48230 -0.00790 -0.07537 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.94900 13.95950 -0.01050 -0.07522 摩根亞洲基金 59.05000 59.31000 -0.26000 -0.43837 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.40070 8.40570 -0.00500 -0.05948 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.99100 9.99030 0.00070 0.00701 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80850 8.80980 -0.00130 -0.01476 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.89820 12.90590 -0.00770 -0.05966 摩根東方內需機會基金 18.68000 18.76000 -0.08000 -0.42644 摩根東方科技基金 33.14000 33.27000 -0.13000 -0.39074 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 摩根金龍收成基金 22.54000 22.55000 -0.01000 -0.04435 摩根第一貨幣市場基金 15.14310 15.14300 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.60000 14.44000 0.16000 1.10803 摩根新金磚五國基金 12.46000 12.56000 -0.10000 -0.79618 摩根新絲路基金 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516 摩根新興35基金 13.58000 13.65000 -0.07000 -0.51282 摩根新興日本基金 24.24000 24.00000 0.24000 1.00000 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.13630 7.16490 -0.02860 -0.39917 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.55010 9.58390 -0.03380 -0.35267 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.32420 9.35860 -0.03440 -0.36758 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.14830 11.19310 -0.04480 -0.40025 摩根新興科技基金 55.86000 56.42000 -0.56000 -0.99256 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.68740 8.71240 -0.02500 -0.28695 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.43290 9.44750 -0.01460 -0.15454 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.87290 8.88790 -0.01500 -0.16877 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.42280 10.45290 -0.03010 -0.28796 摩根龍揚基金 33.66000 33.68000 -0.02000 -0.05938 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 摩根環球股票收益基金-累積型 12.08000 12.12000 -0.04000 -0.33003 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32710 9.34270 -0.01560 -0.16698 摩根總收益組合基金-累積型 11.57770 11.59710 -0.01940 -0.16728 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.62000 21.67000 -0.05000 -0.23073 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62280 12.62270 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 11.65000 11.72000 -0.07000 -0.59727 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.94650 10.95380 -0.00730 -0.06664 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.61950 10.61000 0.00950 0.08954 聯邦中國龍基金 27.95000 28.07000 -0.12000 -0.42750 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.57350 12.56130 0.01220 0.09712 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.78370 11.78400 -0.00030 -0.00255 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.66140 10.67080 -0.00940 -0.08809 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.24230 10.23240 0.00990 0.09675 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.65010 9.65030 -0.00020 -0.00207 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.72460 8.73230 -0.00770 -0.08818 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.82890 9.91470 -0.08580 -0.86538 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.03650 10.13850 -0.10200 -1.00607 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.28290 9.36400 -0.08110 -0.86608 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.47520 9.57150 -0.09630 -1.00611 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.65460 11.70650 -0.05190 -0.44334 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.54900 11.62250 -0.07350 -0.63239 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.72300 10.80490 -0.08190 -0.75799 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.70060 10.74830 -0.04770 -0.44379 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.59200 10.65950 -0.06750 -0.63324 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.83300 9.90810 -0.07510 -0.75797 聯邦金鑽平衡基金 24.95920 25.08110 -0.12190 -0.48602 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.62620 9.68720 -0.06100 -0.62970 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.99630 10.07390 -0.07760 -0.77031 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.56730 9.62790 -0.06060 -0.62942 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.92140 9.99850 -0.07710 -0.77112 聯邦貨幣市場基金 13.23520 13.23500 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.99000 14.05000 -0.06000 -0.42705 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.76350 16.78880 -0.02530 -0.15070 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.98250 13.05920 -0.07670 -0.58733 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.59680 12.66360 -0.06680 -0.52750 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.95930 12.02270 -0.06340 -0.52734 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.52160 12.50830 0.01330 0.10633 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.70810 11.71200 -0.00390 -0.03330 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57850 10.56710 0.01140 0.10788 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.73880 8.74160 -0.00280 -0.03203 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.25000 38.54000 -0.29000 -0.75246 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.18000 19.18000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.68000 18.64000 0.04000 0.21459 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.53000 16.54000 -0.01000 -0.06046 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.89000 12.90000 -0.01000 -0.07752 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.59000 7.60000 -0.01000 -0.13158 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.45000 15.44000 0.01000 0.06477 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.50000 14.51000 -0.01000 -0.06892 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.43000 14.44000 -0.01000 -0.06925 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.45000 14.46000 -0.01000 -0.06916 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.10000 15.11000 -0.01000 -0.06618 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.06000 21.11000 -0.05000 -0.23685 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.10000 19.15000 -0.05000 -0.26110 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.12000 13.17000 -0.05000 -0.37965 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.83000 14.86000 -0.03000 -0.20188 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.83000 15.87000 -0.04000 -0.25205 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.76000 14.80000 -0.04000 -0.27027 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.74000 14.78000 -0.04000 -0.27064 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.61000 12.64000 -0.03000 -0.23734 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.90000 14.94000 -0.04000 -0.26774 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.72000 12.76000 -0.04000 -0.31348 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.19000 13.22000 -0.03000 -0.22693 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.77000 19.77000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.46000 18.46000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.87000 7.88000 -0.01000 -0.12690 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.20000 14.20000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.30000 14.31000 -0.01000 -0.06988 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 聯博貨幣市場基金 15.04690 15.04670 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.11090 11.12240 -0.01150 -0.10339 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.87570 13.87980 -0.00410 -0.02954 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.45610 7.46380 -0.00770 -0.10316 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.30000 14.28000 0.02000 0.14006 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