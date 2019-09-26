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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/09/25  108/09/24  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.38350   10.38540  -0.00190   -0.01829
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.13480   10.13670  -0.00190   -0.01874
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.47100   10.48090  -0.00990   -0.09446
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.22830   10.23800  -0.00970   -0.09475
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.14550   10.14930  -0.00380   -0.03744
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.24760   10.25630  -0.00870   -0.08483
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.14150   10.15000  -0.00850   -0.08374
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.19190   10.20020  -0.00830   -0.08137
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.85940    9.87000  -0.01060   -0.10740
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.85940    9.87000  -0.01060   -0.10740
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.84890    9.86230  -0.01340   -0.13587
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.84890    9.86230  -0.01340   -0.13587
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.04190   10.05760  -0.01570   -0.15610
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.04190   10.05760  -0.01570   -0.15610
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.82370   10.83640  -0.01270   -0.11720
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.62160   10.63410  -0.01250   -0.11755
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.73240   10.74900  -0.01660   -0.15443
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.62110   10.63760  -0.01650   -0.15511
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.07000   22.31000  -0.24000   -1.07575
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.90000   23.25000  -0.35000   -1.50538
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     42.50740   42.27090   0.23650    0.55949
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.17450   39.17060   0.00390    0.00996
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.94270    9.95990  -0.01720   -0.17269
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.50560   10.52180  -0.01620   -0.15397
中國信託台灣活力基金                                               13.58000   13.66000  -0.08000   -0.58565
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.81000    8.86000  -0.05000   -0.56433
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.59000    9.65000  -0.06000   -0.62176
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.33960   10.34680  -0.00720   -0.06959
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.14980   10.16610  -0.01630   -0.16034
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.99670    9.01120  -0.01450   -0.16091
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.48250   10.48460  -0.00210   -0.02003
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.26400    9.26590  -0.00190   -0.02051
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.34230   11.41550  -0.07320   -0.64123
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.56120    9.62290  -0.06170   -0.64118
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.21910   11.19420   0.02490    0.22244
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.72060    9.69900   0.02160    0.22270
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              46.25420   45.74020   0.51400    1.12374
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  42.68800   42.43630   0.25170    0.59312
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              48.02130   47.66460   0.35670    0.74835
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                48.46620   48.10600   0.36020    0.74876
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
中國信託智能運動基金-美元                                          10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.79000    9.85000  -0.06000   -0.60914
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04740   11.04720   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.43980   10.45630  -0.01650   -0.15780
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.52090    9.53590  -0.01500   -0.15730
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.70540   10.71000  -0.00460   -0.04295
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.76330    9.76740  -0.00410   -0.04198
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.26350   40.23070   0.03280    0.08153
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.38850   41.32860   0.05990    0.14494
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.94000   11.03000  -0.09000   -0.81596
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.35000   10.44000  -0.09000   -0.86207
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.04000   11.11000  -0.07000   -0.63006
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.50000   10.57000  -0.07000   -0.66225
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    45.07050   44.68400   0.38650    0.86496
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            45.56150   45.24520   0.31630    0.69908
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        45.66410   45.34300   0.32110    0.70816
元大2001基金                                                       68.24000   68.79000  -0.55000   -0.79953
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          48.15960   47.79120   0.36840    0.77085
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             46.19850   45.85890   0.33960    0.74053
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.12000   20.99000   0.13000    0.61934
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.76450   11.76360   0.00090    0.00765
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.55310   10.56140  -0.00830   -0.07859
元大上證50基金                                                     32.69000   32.87000  -0.18000   -0.54761
元大大中華TMT基金-人民幣                                           12.12000   12.09000   0.03000    0.24814
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.21000   13.24000  -0.03000   -0.22659
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.97500   11.99900  -0.02400   -0.20002
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.25600   16.31200  -0.05600   -0.34331
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.64500   11.60800   0.03700    0.31875
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.90500   10.88000   0.02500    0.22978
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.02000    3.02000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.13000   13.16000  -0.03000   -0.22796
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.29930   45.22270   0.07660    0.16938
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.14550   11.14620  -0.00070   -0.00628
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.11930   10.11990  -0.00060   -0.00593
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.97950    9.98860  -0.00910   -0.09110
元大巴西指數基金                                                    6.79800    6.85900  -0.06100   -0.88934
元大日經225基金                                                    27.99000   28.06000  -0.07000   -0.24947
元大台商收成基金                                                   23.27000   23.38000  -0.11000   -0.47049
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.20000   11.13000   0.07000    0.62893
元大台灣50單日正向2倍基金                                          42.25000   42.77000  -0.52000   -1.21581
元大台灣中型100基金                                                34.58000   34.80000  -0.22000   -0.63218
元大台灣加權股價指數基金                                           26.61400   26.72700  -0.11300   -0.42279
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.71000   10.75000  -0.04000   -0.37209
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
元大台灣卓越50基金                                                 84.52000   84.78000  -0.26000   -0.30668
元大台灣金融基金                                                   18.76000   18.89000  -0.13000   -0.68819
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.80000   10.85000  -0.05000   -0.46083
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.80000   10.85000  -0.05000   -0.46083
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.57000   32.73000  -0.16000   -0.48885
元大台灣高股息基金                                                 28.28000   28.39000  -0.11000   -0.38746
元大台灣電子科技基金                                               37.90000   38.05000  -0.15000   -0.39422
元大全球ETF成長組合基金                                            10.65000   10.71000  -0.06000   -0.56022
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.05000   15.11000  -0.06000   -0.39709
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.72000   24.25000  -0.53000   -2.18557
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.72000   13.72000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.85000   13.84000   0.01000    0.07225
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.58500   12.56500   0.02000    0.15917
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.72000    8.65000   0.07000    0.80925
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.55000    6.50000   0.05000    0.76923
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.96000    6.97000  -0.01000   -0.14347
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.31100    8.35600  -0.04500   -0.53854
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.73000    9.80000  -0.07000   -0.71429
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.27000    8.33000  -0.06000   -0.72029
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.41000   13.43000  -0.02000   -0.14892
元大全球農業商機基金                                               17.84000   18.00000  -0.16000   -0.88889
元大印尼指數基金                                                    9.27900    9.46900  -0.19000   -2.00655
元大印度指數基金                                                    9.77700    9.79400  -0.01700   -0.17358
元大印度基金                                                       12.71000   12.77000  -0.06000   -0.46985
元大多多基金                                                       18.29000   18.37000  -0.08000   -0.43549
元大多福基金                                                       55.56000   55.74000  -0.18000   -0.32293
元大亞太成長基金                                                    8.61000    8.60000   0.01000    0.11628
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.39570    9.42120  -0.02550   -0.27067
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.48390    7.50420  -0.02030   -0.27052
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.11400    9.07900   0.03500    0.38551
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.32700   10.34100  -0.01400   -0.13538
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22150   10.22000   0.00150    0.01468
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.48390   10.48300   0.00090    0.00859
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.20010   10.19930   0.00080    0.00784
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.52880   10.54290  -0.01410   -0.13374
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.24550   10.25930  -0.01380   -0.13451
元大卓越基金                                                       43.34000   43.38000  -0.04000   -0.09221
元大店頭基金                                                        9.04000    9.11000  -0.07000   -0.76839
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.52260   10.52200   0.00060    0.00570
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.86910    9.86190   0.00720    0.07301
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.67430   32.65130   0.02300    0.07044
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   45.72010   45.23600   0.48410    1.07017
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.45380   15.63070  -0.17690   -1.13175
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        26.38200   25.81310   0.56890    2.20392
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.16470   42.94510   0.21960    0.51135
元大高科技基金                                                     21.28000   21.40000  -0.12000   -0.56075
元大得利貨幣市場基金                                               16.34680   16.34660   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04750   12.04730   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.12000   11.18000  -0.06000   -0.53667
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.12000   11.18000  -0.06000   -0.53667
元大富櫃50基金                                                     13.43000   13.50000  -0.07000   -0.51852
元大華夏中小基金                                                    7.59000    7.56000   0.03000    0.39683
元大新中國基金-人民幣                                              10.32000   10.24000   0.08000    0.78125
元大新中國基金-美元                                                 9.36600    9.28800   0.07800    0.83979
元大新中國基金-新台幣                                               9.38000    9.31000   0.07000    0.75188
元大新主流基金                                                     26.73000   26.93000  -0.20000   -0.74267
元大新東協平衡基金-美元                                             9.31600    9.32700  -0.01100   -0.11794
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.19970   11.25640  -0.05670   -0.50371
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.99990   10.04480  -0.04490   -0.44700
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.47610   11.54400  -0.06790   -0.58818
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.36590    9.42130  -0.05540   -0.58803
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.69800   10.69290   0.00510    0.04770
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.86940    9.86460   0.00480    0.04866
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.92760   10.93780  -0.01020   -0.09325
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.09030   10.09970  -0.00940   -0.09307
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.20310   10.20120   0.00190    0.01863
元大新興亞洲基金                                                   10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.80280    9.82380  -0.02100   -0.21377
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.08380    9.10320  -0.01940   -0.21311
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.13040   10.16650  -0.03610   -0.35509
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.40220    9.43570  -0.03350   -0.35503
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18240   15.18220   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       38.84000   38.96000  -0.12000   -0.30801
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                           8.28000    8.28200  -0.00200   -0.02415
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.78000    8.80000  -0.02000   -0.22727
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.11000   12.09000   0.02000    0.16543
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.20000   18.24000  -0.04000   -0.21930
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.74000   20.81000  -0.07000   -0.33638
元大摩臺基金                                                       39.61000   39.73000  -0.12000   -0.30204
元大標普500基金                                                    27.95000   28.20000  -0.25000   -0.88652
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.07000   11.97000   0.10000    0.83542
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.44000   37.12000  -0.68000   -1.83190
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.99000   21.05000  -0.06000   -0.28504
元大標智滬深300基金                                                18.05000   18.22000  -0.17000   -0.93304
元大歐洲50基金                                                     25.82000   25.84000  -0.02000   -0.07740
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.05180    9.04740   0.00440    0.04863
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30850   10.30830   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.31000   16.36000  -0.05000   -0.30562
日盛上選基金                                                       38.04000   38.12000  -0.08000   -0.20986
日盛小而美基金                                                     19.78000   19.88000  -0.10000   -0.50302
日盛中國內需動力基金                                                9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.45330   12.45940  -0.00610   -0.04896
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.82800    9.83290  -0.00490   -0.04983
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.57210   12.56330   0.00880    0.07005
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.91720    9.91020   0.00700    0.07063
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.34460   11.34920  -0.00460   -0.04053
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.93190    8.93550  -0.00360   -0.04029
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.42000   11.35000   0.07000    0.61674
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.53000   10.43000   0.10000    0.95877
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.94000   10.85000   0.09000    0.82949
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
日盛日盛基金                                                       12.74000   12.77000  -0.03000   -0.23493
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.24000   11.33000  -0.09000   -0.79435
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.67930   10.69090  -0.01160   -0.10850
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.43790    9.44820  -0.01030   -0.10902
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.41210   10.43440  -0.02230   -0.21372
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.20230    9.22210  -0.01980   -0.21470
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.34000   10.42000  -0.08000   -0.76775
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.39000   10.50000  -0.11000   -1.04762
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.54760    2.54990  -0.00230   -0.09020
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65380    1.65530  -0.00150   -0.09062
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38960    0.38940   0.00020    0.05136
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25340    0.25330   0.00010    0.03948
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.81410   12.82340  -0.00930   -0.07252
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.21210    8.21810  -0.00600   -0.07301
日盛亞洲機會基金                                                    7.20000    7.22000  -0.02000   -0.27701
日盛首選基金                                                       18.68000   18.77000  -0.09000   -0.47949
日盛高科技基金                                                     19.84000   19.96000  -0.12000   -0.60120
日盛貨幣市場基金                                                   14.85480   14.85460   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     43.93000   44.02000  -0.09000   -0.20445
日盛精選五虎基金                                                   38.51000   38.59000  -0.08000   -0.20731
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56400   13.56380   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 34.71000   34.89000  -0.18000   -0.51591
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.48000    9.59000  -0.11000   -1.14703
台新MSCI中國基金                                                   19.53000   19.69000  -0.16000   -0.81260
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.92000   20.23000  -0.31000   -1.53238
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24080   14.24060   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     50.30000   50.63000  -0.33000   -0.65179
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.58650    0.58010   0.00640    1.10326
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.15700   17.98200   0.17500    0.97320
台新中國精選中小基金-美元                                           0.34220    0.33880   0.00340    1.00354
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.24000   10.15000   0.09000    0.88670
台新主流基金                                                       26.49000   26.46000   0.03000    0.11338
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.53000   24.56000  -0.03000   -0.12215
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.79580    0.79570   0.00010    0.01257
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.21000   17.23000  -0.02000   -0.11608
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55720    0.55720   0.00000    0.00000
台新台灣中小基金                                                   39.77000   39.97000  -0.20000   -0.50038
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.10840   11.09640   0.01200    0.10814
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.95520    9.94160   0.01360    0.13680
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.59680   11.58100   0.01580    0.13643
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.07400   10.07000   0.00400    0.03972
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.35200   11.34750   0.00450    0.03966
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
台新印度基金                                                       14.62000   14.64000  -0.02000   -0.13661
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.58700    8.59730  -0.01030   -0.11981
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28200    0.28200   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.73670   12.75190  -0.01520   -0.11920
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41330    0.41320   0.00010    0.02420
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.99000   38.97000   0.02000    0.05132
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.84000   42.59000   0.25000    0.58699
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14060   11.14040   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 33.62060   33.63700  -0.01640   -0.04876
台新智慧生活基金-美元                                              10.62780   10.76730  -0.13950   -1.29559
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.99000   11.15000  -0.16000   -1.43498
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.00260    8.02500  -0.02240   -0.27913
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.22640    8.26110  -0.03470   -0.42004
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.17900    9.20470  -0.02570   -0.27921
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.44690    9.48680  -0.03990   -0.42058
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.50080   11.53640  -0.03560   -0.30859
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36500    0.36560  -0.00060   -0.16411
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.08100    8.10600  -0.02500   -0.30841
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27090    0.27140  -0.00050   -0.18423
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.37000    5.39000  -0.02000   -0.37106
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.88000   22.90000  -0.02000   -0.08734
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.65580   10.66690  -0.01110   -0.10406
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.10000   10.10470  -0.00470   -0.04651
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.17120   10.18400  -0.01280   -0.12569
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.75910   10.77030  -0.01120   -0.10399
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.19070   10.19550  -0.00480   -0.04708
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.26510   10.27800  -0.01290   -0.12551
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               44.72250   44.25430   0.46820    1.05798
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     44.17400   43.74600   0.42800    0.97838
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        40.00890   39.99870   0.01020    0.02550
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      40.00490   39.99840   0.00650    0.01625
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.86090   38.79840   0.06250    0.16109
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.41380   11.41310   0.00070    0.00613
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.89600    9.88380   0.01220    0.12343
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.30890    9.31290  -0.00400   -0.04295
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.04070   11.04540  -0.00470   -0.04255
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.63640    7.63040   0.00600    0.07863
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.12590    9.11870   0.00720    0.07896
永豐中小基金                                                       55.77000   56.16000  -0.39000   -0.69444
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83320    1.83540  -0.00220   -0.11986
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.59360    2.59670  -0.00310   -0.11938
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.11870    8.11890  -0.00020   -0.00246
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.12970   11.13000  -0.00030   -0.00270
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.09000    5.11000  -0.02000   -0.39139
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.24000   22.30000  -0.06000   -0.26906
永豐主流品牌基金                                                   18.79000   18.79000   0.00000    0.00000
永豐永豐基金                                                       34.47000   34.70000  -0.23000   -0.66282
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.97410    9.01420  -0.04010   -0.44485
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.56760    9.61030  -0.04270   -0.44431
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.85320    8.90370  -0.05050   -0.56718
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.44220    9.49600  -0.05380   -0.56655
永豐亞洲民生消費基金                                               11.61000   11.67000  -0.06000   -0.51414
永豐美國大型500股票ETF基金                                         20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
永豐貨幣市場基金                                                   13.95560   13.95540   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16770    2.17320  -0.00550   -0.25308
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.70990    2.71670  -0.00680   -0.25030
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.73310    7.74350  -0.01040   -0.13431
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.96940   10.98430  -0.01490   -0.13565
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.11280    7.12880  -0.01600   -0.22444
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.53640   11.56230  -0.02590   -0.22400
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.98000    7.95000   0.03000    0.37736
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.35000   18.30000   0.05000    0.27322
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.83000   56.07000  -0.24000   -0.42804
永豐領航科技基金                                                   40.71000   41.09000  -0.38000   -0.92480
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.59000   11.62000  -0.03000   -0.25818
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.01000   11.04000  -0.03000   -0.27174
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
永豐趨勢平衡基金                                                   43.09000   43.22000  -0.13000   -0.30079
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.95020   11.94940   0.00080    0.00669
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.79150    9.79110   0.00040    0.00409
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.44520   10.44470   0.00050    0.00479
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.87520    9.88090  -0.00570   -0.05769
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.36580   10.37170  -0.00590   -0.05689
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.84650    9.85110  -0.00460   -0.04670
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.63050   10.63560  -0.00510   -0.04795
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.88170    9.89240  -0.01070   -0.10816
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.44610   10.45730  -0.01120   -0.10710
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.23000   11.20000   0.03000    0.26786
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.25000   15.25000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.40000   19.41000  -0.01000   -0.05152
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.35000   19.35000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.06000   10.05800   0.00200    0.01988
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.06000   10.05800   0.00200    0.01988
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.96600    9.96560   0.00040    0.00401
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.96600    9.96560   0.00040    0.00401
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.21740   10.21990  -0.00250   -0.02446
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.21730   10.21980  -0.00250   -0.02446
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.04690   10.04650   0.00040    0.00398
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.04690   10.04650   0.00040    0.00398
兆豐國際生命科學基金                                               14.45000   14.58000  -0.13000   -0.89163
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.47410   10.50970  -0.03560   -0.33873
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.74130   10.76680  -0.02550   -0.23684
兆豐國際全球基金                                                   30.86000   30.98000  -0.12000   -0.38735
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.53390   10.53340   0.00050    0.00475
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.23440   10.22760   0.00680    0.06649
兆豐國際國民基金                                                   23.71000   23.87000  -0.16000   -0.67030
兆豐國際第一基金                                                   14.06000   14.17000  -0.11000   -0.77629
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.74270   10.75160  -0.00890   -0.08278
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.14750    8.15430  -0.00680   -0.08339
兆豐國際萬全基金                                                   21.51000   21.65000  -0.14000   -0.64665
兆豐國際電子基金                                                   27.31000   27.50000  -0.19000   -0.69091
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.71000   22.86000  -0.15000   -0.65617
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.12000   15.04000   0.08000    0.53191
兆豐國際豐台灣基金                                                 37.11000   37.42000  -0.31000   -0.82843
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57170   12.57150   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.78000    9.89000  -0.11000   -1.11223
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.80000    9.89000  -0.09000   -0.91001
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.80300    9.81860  -0.01560   -0.15888
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.83840    9.85020  -0.01180   -0.11979
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.85750    9.88420  -0.02670   -0.27013
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.84630    9.86240  -0.01610   -0.16325
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.95760    9.97410  -0.01650   -0.16543
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.80320    9.81880  -0.01560   -0.15888
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.84050    9.85240  -0.01190   -0.12078
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.86560    9.89230  -0.02670   -0.26991
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.85070    9.86690  -0.01620   -0.16419
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.96560    9.98210  -0.01650   -0.16530
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.93180   10.93960  -0.00780   -0.07130
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.65390   10.66560  -0.01170   -0.10970
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.91480   10.92570  -0.01090   -0.09976
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.60880   10.61640  -0.00760   -0.07159
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.71970   10.73150  -0.01180   -0.10996
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.70960   10.72090  -0.01130   -0.10540
合庫台灣基金                                                       12.48000   12.52000  -0.04000   -0.31949
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.82330   11.84130  -0.01800   -0.15201
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.89640   12.90460  -0.00820   -0.06354
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.46980   11.47700  -0.00720   -0.06273
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.24710   12.25560  -0.00850   -0.06936
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.14600    8.15840  -0.01240   -0.15199
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.46680    9.47300  -0.00620   -0.06545
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.17610    9.18210  -0.00600   -0.06534
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.83540    8.84130  -0.00590   -0.06673
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.31050    9.31620  -0.00570   -0.06118
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.31000   11.32000  -0.01000   -0.08834
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
合庫全球新興市場基金                                                9.19000    9.26000  -0.07000   -0.75594
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.02000    9.04000  -0.02000   -0.22124
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
合庫貨幣市場基金                                                   10.18450   10.18440   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.96150    9.95840   0.00310    0.03113
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.36410   10.37080  -0.00670   -0.06460
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.56700   10.58260  -0.01560   -0.14741
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.16160   12.16810  -0.00650   -0.05342
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.50870   15.51790  -0.00920   -0.05929
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.67500    8.67190   0.00310    0.03575
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.52020    9.52580  -0.00560   -0.05879
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.87040    7.88200  -0.01160   -0.14717
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.65480    8.65970  -0.00490   -0.05658
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.56790   10.57410  -0.00620   -0.05863
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.67000   10.71000  -0.04000   -0.37348
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.00000   11.99000   0.01000    0.08340
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.22990   10.21480   0.01510    0.14782
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.20530   10.19320   0.01210    0.11871
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.83150    9.79160   0.03990    0.40749
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.17940   10.17010   0.00930    0.09144
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.27480   10.25960   0.01520    0.14815
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.24800   10.23590   0.01210    0.11821
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.86510    9.82510   0.04000    0.40712
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.21380   10.20440   0.00940    0.09212
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.54000   10.59000  -0.05000   -0.47214
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.25940   11.25940   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.80560    9.78320   0.02240    0.22896
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.74480    9.73630   0.00850    0.08730
安聯中國東協基金                                                   14.95000   15.00000  -0.05000   -0.33333
安聯中國策略基金-美元                                              12.87000   12.75000   0.12000    0.94118
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.82000   16.68000   0.14000    0.83933
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.54000   16.51000   0.03000    0.18171
安聯中華新思路基金-美元                                            14.90000   14.84000   0.06000    0.40431
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.07000   14.03000   0.04000    0.28510
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      33.91000   34.11000  -0.20000   -0.58634
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                       9.99000   10.05000  -0.06000   -0.59701
安聯台灣科技基金                                                   56.20000   56.33000  -0.13000   -0.23078
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56220   12.56200   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   39.01000   39.30000  -0.29000   -0.73791
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.90100   10.90190  -0.00090   -0.00826
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.99900   16.00520  -0.00620   -0.03874
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.91740    9.92120  -0.00380   -0.03830
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                        10.00420   10.00790  -0.00370   -0.03697
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.02000   12.07000  -0.05000   -0.41425
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.66000   11.70000  -0.04000   -0.34188
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.36930   13.36840   0.00090    0.00673
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.92290   10.92430  -0.00140   -0.01282
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.98040   12.98470  -0.00430   -0.03312
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.61540    9.61480   0.00060    0.00624
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.54540    9.54640  -0.00100   -0.01048
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05790    9.06100  -0.00310   -0.03421
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.26650   10.26480   0.00170    0.01656
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.25790   10.26140  -0.00350   -0.03411
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.55000   11.59000  -0.04000   -0.34513
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.54000   11.59000  -0.05000   -0.43141
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.27000   11.33000  -0.06000   -0.52957
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.98000   11.01000  -0.03000   -0.27248
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.57260   12.57540  -0.00280   -0.02227
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.37640   11.37960  -0.00320   -0.02812
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.97710   10.98200  -0.00490   -0.04462
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.57650    8.57830  -0.00180   -0.02098
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.43850    8.44080  -0.00230   -0.02725
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.11590    8.11960  -0.00370   -0.04557
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.21400   10.21590  -0.00190   -0.01860
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.08660   10.09110  -0.00450   -0.04459
安聯全球人口趨勢基金                                               12.16000   12.20000  -0.04000   -0.32787
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.52000    8.69000  -0.17000   -1.95627
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.26000   32.94000  -0.68000   -2.06436
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.80000    7.89000  -0.09000   -1.14068
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.57590   12.57210   0.00380    0.03023
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.59830   10.59510   0.00320    0.03020
安聯全球新興市場基金                                               16.74000   16.83000  -0.09000   -0.53476
安聯全球農金趨勢基金                                                9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.11000    9.15000  -0.04000   -0.43716
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.65000   10.72000  -0.07000   -0.65299
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.87000   10.95000  -0.08000   -0.73059
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.88000   10.96000  -0.08000   -0.72993
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.39000   10.47000  -0.08000   -0.76409
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.54000    9.61000  -0.07000   -0.72841
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.51000    9.58000  -0.07000   -0.73069
安聯亞洲動態策略基金                                               22.30000   22.36000  -0.06000   -0.26834
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.16220   10.16140   0.00080    0.00787
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.19540   10.19700  -0.00160   -0.01569
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.12930   10.12890   0.00040    0.00395
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.09650   10.09810  -0.00160   -0.01584
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.14390   10.14350   0.00040    0.00394
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.10090   10.10260  -0.00170   -0.01683
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.05920   10.06180  -0.00260   -0.02584
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.12350   10.12610  -0.00260   -0.02568
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.05920   10.06180  -0.00260   -0.02584
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.64090   10.63910   0.00180    0.01692
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.17200   10.17030   0.00170    0.01672
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.95990   91.95350   0.00640    0.00696
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.44260   13.43350   0.00910    0.06774
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               69.02600   69.01670   0.00930    0.01347
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.95930    9.95250   0.00680    0.06832
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79400    2.79300   0.00100    0.03580
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.93430   10.92580   0.00850    0.07780
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.35400    2.35540  -0.00140   -0.05944
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.82530    8.81910   0.00620    0.07030
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.32350   10.35000  -0.02650   -0.25604
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.29940   10.30820  -0.00880   -0.08537
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.79940   10.81260  -0.01320   -0.12208
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.24820   10.25970  -0.01150   -0.11209
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.26950   10.28000  -0.01050   -0.10214
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.22330   10.24960  -0.02630   -0.25660
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.16570   10.17440  -0.00870   -0.08551
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.57350   10.58640  -0.01290   -0.12185
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.14640   10.15780  -0.01140   -0.11223
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.17500   10.18540  -0.01040   -0.10211
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.05810   10.05770   0.00040    0.00398
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.25140   10.25480  -0.00340   -0.03316
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.03500   10.03710  -0.00210   -0.02092
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.94540    9.94960  -0.00420   -0.04221
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.07440   10.07410   0.00030    0.00298
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.20150   10.20490  -0.00340   -0.03332
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.03470   10.03680  -0.00210   -0.02092
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.94570    9.94990  -0.00420   -0.04221
宏利台灣動力基金A類型                                              32.23000   32.44000  -0.21000   -0.64735
宏利台灣動力基金I類型                                              32.23000   32.44000  -0.21000   -0.64735
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.04390   10.06140  -0.01750   -0.17393
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.91520    9.94690  -0.03170   -0.31869
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.54010    7.55320  -0.01310   -0.17344
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.49670    7.51720  -0.02050   -0.27271
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                        9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.63000   11.68000  -0.05000   -0.42808
宏利全球債券組合基金                                               13.84720   13.85090  -0.00370   -0.02671
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.02100    3.01910   0.00190    0.06293
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.47530   12.47520   0.00010    0.00080
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.94300    8.94330  -0.00030   -0.00335
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.63720    2.64130  -0.00410   -0.15523
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.50690   11.51760  -0.01070   -0.09290
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.33710    3.33430   0.00280    0.08398
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54490    0.54440   0.00050    0.09184
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.32000   15.31000   0.01000    0.06532
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.53730   12.53980  -0.00250   -0.01994
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.07310   11.07580  -0.00270   -0.02438
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.57340   10.58260  -0.00920   -0.08694
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.79300    8.79360  -0.00060   -0.00682
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.41830    8.42020  -0.00190   -0.02256
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.25900    8.26570  -0.00670   -0.08106
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.42430    8.42560  -0.00130   -0.01543
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.41000   10.54000  -0.13000   -1.23340
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.46000   10.61000  -0.15000   -1.41376
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.39000   10.52000  -0.13000   -1.23574
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.99350    2.99830  -0.00480   -0.16009
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42970    0.43060  -0.00090   -0.20901
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.90160   12.93710  -0.03550   -0.27440
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97820    0.97990  -0.00170   -0.17349
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.34040    7.36040  -0.02000   -0.27172
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04860    2.05250  -0.00390   -0.19001
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29510    0.29570  -0.00060   -0.20291
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.92370    8.94800  -0.02430   -0.27157
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32410    0.32480  -0.00070   -0.21552
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69910   13.69890   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.45000    2.45000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.05000   11.10000  -0.05000   -0.45045
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.69000   27.74000  -0.05000   -0.18025
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.69000   27.74000  -0.05000   -0.18025
宏利澳幣保本基金                                                   12.72090   12.72410  -0.00320   -0.02515
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.97000   11.99000  -0.02000   -0.16681
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.65000   11.67000  -0.02000   -0.17138
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.36000   11.39000  -0.03000   -0.26339
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.67000   11.70000  -0.03000   -0.25641
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.54150   10.55130  -0.00980   -0.09288
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.43910    9.44290  -0.00380   -0.04024
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.93190    8.94820  -0.01630   -0.18216
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.37590   11.39660  -0.02070   -0.18163
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.36000    9.40000  -0.04000   -0.42553
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
貝萊德新台幣基金                                                   12.98100   12.98080   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     28.14000   28.28000  -0.14000   -0.49505
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.45990   11.46200  -0.00210   -0.01832
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.88760    9.89810  -0.01050   -0.10608
保德信大中華基金-人民幣                                            10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
保德信大中華基金-美元                                              10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
保德信大中華基金-新台幣                                            30.51000   30.49000   0.02000    0.06560
保德信中小型股基金                                                 53.68000   53.98000  -0.30000   -0.55576
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.97000    9.89000   0.08000    0.80890
保德信中國中小基金-美元                                             9.29000    9.21000   0.08000    0.86862
保德信中國中小基金-新臺幣                                           9.01000    8.95000   0.06000    0.67039
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.04180   10.02650   0.01530    0.15260
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.11570   10.10420   0.01150    0.11381
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.16360   10.14810   0.01550    0.15274
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.32610   11.30890   0.01720    0.15209
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.70000   10.63000   0.07000    0.65851
保德信中國品牌基金-美元                                            10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.52000   11.44000   0.08000    0.69930
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.31000   28.52000  -0.21000   -0.73633
保德信全球消費商機基金                                             19.35000   19.49000  -0.14000   -0.71832
保德信全球基礎建設基金                                             14.12000   14.08000   0.04000    0.28409
保德信全球資源基金                                                  7.14000    7.22000  -0.08000   -1.10803
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.52000    9.66000  -0.14000   -1.44928
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.74000   32.25000  -0.51000   -1.58140
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.23610   10.26040  -0.02430   -0.23683
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.77670   10.80230  -0.02560   -0.23699
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.26960   10.30860  -0.03900   -0.37832
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.80850   10.84950  -0.04100   -0.37790
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.69620    9.71520  -0.01900   -0.19557
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.92850   10.95040  -0.02190   -0.19999
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.25770    9.28940  -0.03170   -0.34125
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.41750   10.45320  -0.03570   -0.34152
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.19120    8.20200  -0.01080   -0.13168
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.37050   11.38550  -0.01500   -0.13175
保德信亞太基金                                                     19.92000   19.99000  -0.07000   -0.35018
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.75020    8.75080  -0.00060   -0.00686
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.22680   12.22780  -0.00100   -0.00818
保德信店頭市場基金                                                 38.78000   38.92000  -0.14000   -0.35971
保德信拉丁美洲基金                                                  6.91000    6.99000  -0.08000   -1.14449
保德信金平衡基金                                                   31.39000   31.50000  -0.11000   -0.34921
保德信金滿意基金                                                   44.49000   44.68000  -0.19000   -0.42525
保德信科技島基金                                                   29.32000   29.47000  -0.15000   -0.50899
保德信高成長基金                                                  101.58000  101.88000  -0.30000   -0.29446
保德信貨幣市場基金                                                 15.85820   15.85790   0.00030    0.00189
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.66390   10.71610  -0.05220   -0.48712
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.90220   10.97120  -0.06900   -0.62892
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.08360   11.10320  -0.01960   -0.17653
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.61000   10.64380  -0.03380   -0.31756
保德信新世紀基金                                                   10.57000   10.63000  -0.06000   -0.56444
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.18850    8.21010  -0.02160   -0.26309
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.44310   10.46840  -0.02530   -0.24168
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.76170   11.79270  -0.03100   -0.26287
保德信新興趨勢組合基金                                             10.64000   10.75000  -0.11000   -1.02326
保德信瑞騰基金                                                     15.66180   15.66140   0.00040    0.00255
保德信歐洲組合基金                                                 10.16000   10.23000  -0.07000   -0.68426
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.49810    9.49810   0.00000    0.00000
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.05170   10.05180  -0.00010   -0.00099
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.42030    9.42500  -0.00470   -0.04987
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.72430    9.73560  -0.01130   -0.11607
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.70190    9.71170  -0.00980   -0.10091
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.14340   10.15060  -0.00720   -0.07093
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.54930    9.55630  -0.00700   -0.07325
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.91600    9.92320  -0.00720   -0.07256
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.18080   10.19990  -0.01910   -0.18726
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.86550    9.87750  -0.01200   -0.12149
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.25480   10.26760  -0.01280   -0.12466
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.78760    9.79810  -0.01050   -0.10716
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.10650   10.11740  -0.01090   -0.10774
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.84280    9.84460  -0.00180   -0.01828
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.38880   10.39470  -0.00590   -0.05676
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.70960    9.71300  -0.00340   -0.03500
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.09760   10.10110  -0.00350   -0.03465
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.98440    9.98020   0.00420    0.04208
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.98840    9.98410   0.00430    0.04307
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.27280   10.26870   0.00410    0.03993
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.94470    9.93870   0.00600    0.06037
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.94500    9.93890   0.00610    0.06138
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.22570   10.23470  -0.00900   -0.08794
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.26770   10.28080  -0.01310   -0.12742
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.95970    9.97010  -0.01040   -0.10431
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.04040   10.06120  -0.02080   -0.20673
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.41610   10.43770  -0.02160   -0.20694
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.19440   10.21480  -0.02040   -0.19971
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.84690   10.86870  -0.02180   -0.20058
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.03150   10.04840  -0.01690   -0.16819
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.33250   10.34990  -0.01740   -0.16812
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.47050   10.48150  -0.01100   -0.10495
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.48180   10.48810  -0.00630   -0.06007
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.49840   10.51970  -0.02130   -0.20248
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.05320   10.06700  -0.01380   -0.13708
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.05630   10.06920  -0.01290   -0.12811
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.00960   10.02090  -0.01130   -0.11276
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.01030   10.02160  -0.01130   -0.11276
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.04230   10.04800  -0.00570   -0.05673
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.04360   10.04930  -0.00570   -0.05672
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.99340   10.02560  -0.03220   -0.32118
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.99390   10.02620  -0.03230   -0.32216
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.17830   10.19370  -0.01540   -0.15107
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.17540   10.19090  -0.01550   -0.15210
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.28430   10.30210  -0.01780   -0.17278
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.46890   10.48700  -0.01810   -0.17259
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.96300    9.97660  -0.01360   -0.13632
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.05840   10.07210  -0.01370   -0.13602
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97620    1.97350   0.00270    0.13681
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.85330    2.84940   0.00390    0.13687
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28960    0.28890   0.00070    0.24230
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45690    0.45570   0.00120    0.26333
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.21540    8.20730   0.00810    0.09869
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.08670   12.06960   0.01710    0.14168
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.76980    9.75690   0.01290    0.13221
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.52590   12.50860   0.01730    0.13830
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.65160    8.63190   0.01970    0.22822
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.13510   11.10980   0.02530    0.22773
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.57730   10.58580  -0.00850   -0.08030
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.36770   10.38750  -0.01980   -0.19061
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.11000   20.16000  -0.05000   -0.24802
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4667.16000 4680.02000 -12.86000   -0.27479
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.15200   10.15310  -0.00110   -0.01083
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.04830   11.04950  -0.00120   -0.01086
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.03420   10.03860  -0.00440   -0.04383
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.36580    9.36890  -0.00310   -0.03309
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.95900    9.96240  -0.00340   -0.03413
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.35880    9.36100  -0.00220   -0.02350
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.71730    9.73060  -0.01330   -0.13668
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.37000   10.41560  -0.04560   -0.43780
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.87680    5.89880  -0.02200   -0.37296
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.89760   10.93830  -0.04070   -0.37209
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.54690   10.57910  -0.03220   -0.30437
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.57320   11.59610  -0.02290   -0.19748
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.79280   10.81450  -0.02170   -0.20066
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.03800    9.06560  -0.02760   -0.30445
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.37540    9.39390  -0.01850   -0.19694
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.26030    9.27890  -0.01860   -0.20045
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.38120   10.41290  -0.03170   -0.30443
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.87310   10.89460  -0.02150   -0.19735
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.85840   10.88020  -0.02180   -0.20036
柏瑞巨人基金                                                       13.36000   13.46000  -0.10000   -0.74294
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71050   13.71030   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.48000   16.47000   0.01000    0.06072
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.38570   14.41440  -0.02870   -0.19911
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.80880   12.82330  -0.01450   -0.11308
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.36120   13.37540  -0.01420   -0.10617
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.51810    8.53510  -0.01700   -0.19918
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.76590    6.77940  -0.01350   -0.19913
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.69610    8.70600  -0.00990   -0.11371
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.54560    8.55420  -0.00860   -0.10054
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.77100   10.78240  -0.01140   -0.10573
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.43780    8.44980  -0.01200   -0.14202
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.99900   13.01370  -0.01470   -0.11296
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.46070   12.48560  -0.02490   -0.19943
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.44880   13.46240  -0.01360   -0.10102
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.16310   12.17600  -0.01290   -0.10595
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.96080    8.97870  -0.01790   -0.19936
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.72070    9.73180  -0.01110   -0.11406
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.76470    9.77460  -0.00990   -0.10128
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.57550    9.58560  -0.01010   -0.10537
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.45780    9.47130  -0.01350   -0.14254
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.75880   10.76840  -0.00960   -0.08915
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.78860   10.79180  -0.00320   -0.02965
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.55020   10.54940   0.00080    0.00758
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.67960   10.68320  -0.00360   -0.03370
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.82480    9.83350  -0.00870   -0.08847
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.59660    9.59940  -0.00280   -0.02917
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.74000   10.74960  -0.00960   -0.08931
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.61510    9.61450   0.00060    0.00624
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.74130    9.74450  -0.00320   -0.03284
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.73870   10.74830  -0.00960   -0.08932
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.78900   10.79220  -0.00320   -0.02965
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.55060   10.54990   0.00070    0.00664
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.68080   10.68440  -0.00360   -0.03369
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.82460    9.83330  -0.00870   -0.08847
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.59690    9.59970  -0.00280   -0.02917
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.92580   10.93560  -0.00980   -0.08962
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.61540    9.61470   0.00070    0.00728
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.74190    9.74520  -0.00330   -0.03386
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34780   11.35840  -0.01060   -0.09332
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.85860   12.86170  -0.00310   -0.02410
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.09510   12.09680  -0.00170   -0.01405
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.93520    8.94360  -0.00840   -0.09392
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.68200    9.68430  -0.00230   -0.02375
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.58450    9.58590  -0.00140   -0.01460
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04260   11.05290  -0.01030   -0.09319
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.97350   11.97640  -0.00290   -0.02421
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.68480   11.68640  -0.00160   -0.01369
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.93550    8.94390  -0.00840   -0.09392
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.68260    9.68490  -0.00230   -0.02375
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.58500    9.58630  -0.00130   -0.01356
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.18000   13.21000  -0.03000   -0.22710
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.99000   14.00000  -0.01000   -0.07143
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.43000    8.44000  -0.01000   -0.11848
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.00000   13.05000  -0.05000   -0.38314
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.28000   13.35000  -0.07000   -0.52434
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.84000    9.93000  -0.09000   -0.90634
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.28830   12.26410   0.02420    0.19732
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.49530   10.46490   0.03040    0.29049
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.79620    7.78090   0.01530    0.19664
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.33300   10.30300   0.03000    0.29118
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.33000   11.33000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.30920   12.32680  -0.01760   -0.14278
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.10330   12.10810  -0.00480   -0.03964
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.05550   11.06060  -0.00510   -0.04611
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.51660    8.52880  -0.01220   -0.14304
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.62610    9.62990  -0.00380   -0.03946
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.65300    9.65740  -0.00440   -0.04556
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.64300   11.64770  -0.00470   -0.04035
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.80920   10.82460  -0.01540   -0.14227
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.03690   11.04200  -0.00510   -0.04619
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.96890    9.97290  -0.00400   -0.04011
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.20200    9.21520  -0.01320   -0.14324
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.17770    9.18080  -0.00310   -0.03377
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.67950    9.68400  -0.00450   -0.04647
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.63060   12.66600  -0.03540   -0.27949
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.20920   12.23400  -0.02480   -0.20271
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.49180   11.51300  -0.02120   -0.18414
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.01610    7.03570  -0.01960   -0.27858
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.77660    8.79450  -0.01790   -0.20354
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.42220    9.43960  -0.01740   -0.18433
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.85780   10.88820  -0.03040   -0.27920
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.50980   11.53100  -0.02120   -0.18385
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.50690    9.52620  -0.01930   -0.20260
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.95340    8.97840  -0.02500   -0.27845
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.62370    9.64140  -0.01770   -0.18358
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.19190   12.19810  -0.00620   -0.05083
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.05500   13.05150   0.00350    0.02682
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.86300   11.85960   0.00340    0.02867
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.42040    9.42520  -0.00480   -0.05093
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.11340   10.11080   0.00260    0.02572
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.08500   10.08210   0.00290    0.02876
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.30530   12.30210   0.00320    0.02601
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.87750   10.88300  -0.00550   -0.05054
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.30310   11.29990   0.00320    0.02832
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.03620   10.04130  -0.00510   -0.05079
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.58780    9.59270  -0.00490   -0.05108
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.35790   10.35520   0.00270    0.02607
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.82260    9.81980   0.00280    0.02851
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.07000   19.09000  -0.02000   -0.10477
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.80000   17.85000  -0.05000   -0.28011
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.46300   13.47680  -0.01380   -0.10240
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.31360   10.36820  -0.05460   -0.52661
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.40680   11.46670  -0.05990   -0.52238
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.39870   12.47750  -0.07880   -0.63154
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.87460   10.92560  -0.05100   -0.46679
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.88850    8.93560  -0.04710   -0.52711
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.48890    9.53870  -0.04980   -0.52208
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.35100    9.41040  -0.05940   -0.63122
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.41990    9.46400  -0.04410   -0.46598
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.02210    9.06990  -0.04780   -0.52702
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.29000    9.33880  -0.04880   -0.52255
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.21970   11.29100  -0.07130   -0.63148
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.36260    9.40650  -0.04390   -0.46670
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            45.82510   45.45510   0.37000    0.81399
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.88390    9.85530   0.02860    0.29020
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.83880    9.84740  -0.00860   -0.08733
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.17000   34.27000  -0.10000   -0.29180
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.85320   11.85250   0.00070    0.00591
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.66350    1.66250   0.00100    0.06015
國泰大中華基金                                                     21.43000   21.57000  -0.14000   -0.64905
國泰小龍基金-新台幣                                                16.13000   16.25000  -0.12000   -0.73846
國泰中小成長基金-新台幣                                            46.52000   46.95000  -0.43000   -0.91587
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.66490    4.65600   0.00890    0.19115
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.71720    0.71540   0.00180    0.25161
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.76840    0.76650   0.00190    0.24788
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.36000   20.34000   0.02000    0.09833
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               44.29340   44.29780  -0.00440   -0.00993
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.46550    2.46610  -0.00060   -0.02433
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34460    0.34450   0.00010    0.02903
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.71930   10.73130  -0.01200   -0.11182
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33660    0.33640   0.00020    0.05945
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.26540   10.27390  -0.00850   -0.08273
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.54360    4.54290   0.00070    0.01541
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.63390    0.63350   0.00040    0.06314
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.82000   19.84000  -0.02000   -0.10081
國泰中港台基金-人民幣                                               3.53880    3.54040  -0.00160   -0.04519
國泰中港台基金-美元                                                 0.49990    0.49980   0.00010    0.02001
國泰中港台基金-新台幣                                              15.45000   15.47000  -0.02000   -0.12928
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.08860   10.08690   0.00170    0.01685
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.22340   10.24400  -0.02060   -0.20109
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.25790   10.29320  -0.03530   -0.34294
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.29000   27.39000  -0.10000   -0.36510
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.06000   11.98000   0.08000    0.66778
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.78000   34.19000  -0.41000   -1.19918
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35870    0.35870   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33540    0.33540   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33630    0.33630   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.13300   11.14940  -0.01640   -0.14709
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.42250   10.43780  -0.01530   -0.14658
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.45460   10.46990  -0.01530   -0.14613
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47130   12.47110   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42490    0.42540  -0.00050   -0.11754
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37420    0.37460  -0.00040   -0.10678
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45410    0.45450  -0.00040   -0.08801
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.15000   11.18000  -0.03000   -0.26834
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56490    0.56770  -0.00280   -0.49322
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.62070    2.63370  -0.01300   -0.49360
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36910    0.37070  -0.00160   -0.43162
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.46000   11.52000  -0.06000   -0.52083
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54550    0.55000  -0.00450   -0.81818
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.50210    0.49830   0.00380    0.76259
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.65000   14.56000   0.09000    0.61813
國泰全球資源基金-美元                                               0.16420    0.16480  -0.00060   -0.36408
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.17000    5.20000  -0.03000   -0.57692
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60820    0.61120  -0.00300   -0.49084
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.86000   18.98000  -0.12000   -0.63224
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.27000   18.39000  -0.12000   -0.65253
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.89430    0.90220  -0.00790   -0.87564
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.13000   21.25000  -0.12000   -0.56471
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.77000   22.88000  -0.11000   -0.48077
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.59660    2.60030  -0.00370   -0.14229
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36670    0.36700  -0.00030   -0.08174
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31240    0.31260  -0.00020   -0.06398
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.32810   11.35140  -0.02330   -0.20526
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.65020    9.67000  -0.01980   -0.20476
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53830    0.54090  -0.00260   -0.48068
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39550    0.39490   0.00060    0.15194
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
國泰科技生化基金                                                   37.57000   37.70000  -0.13000   -0.34483
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.54000   29.69000  -0.15000   -0.50522
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.24000   12.17000   0.07000    0.57518
國泰美國費城半導體基金                                             15.20000   15.45000  -0.25000   -1.61812
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    47.69440   47.17210   0.52230    1.10722
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.78280   15.96720  -0.18440   -1.15487
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    26.91460   26.33070   0.58390    2.21756
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.83540   46.56340   0.27200    0.58415
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   47.02670   47.01560   0.01110    0.02361
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.39630   43.38850   0.00780    0.01798
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32090    0.32170  -0.00080   -0.24868
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.96870    9.99840  -0.02970   -0.29705
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.03180   10.06170  -0.02990   -0.29717
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32130    0.32220  -0.00090   -0.27933
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.97850   10.01260  -0.03410   -0.34057
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.05810   10.09240  -0.03430   -0.33986
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32140    0.32250  -0.00110   -0.34109
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.98240   10.02290  -0.04050   -0.40407
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.07150   10.11220  -0.04070   -0.40248
國泰紐幣2021保本基金                                               12.93690   12.93940  -0.00250   -0.01932
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.31680   13.31850  -0.00170   -0.01276
國泰紐幣保本基金                                                   12.79480   12.79570  -0.00090   -0.00703
國泰國泰基金-新台幣A                                               24.74000   24.88000  -0.14000   -0.56270
國泰富時中國A50基金                                                21.61000   21.68000  -0.07000   -0.32288
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   49.32690   48.94210   0.38480    0.78624
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35130    0.35100   0.00030    0.08547
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52680    0.52840  -0.00160   -0.30280
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.22150   41.21890   0.00260    0.00631
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.85000   21.12000  -0.27000   -1.27841
國泰新興市場基金-美元                                               0.38660    0.38740  -0.00080   -0.20650
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.99000   12.03000  -0.04000   -0.33250
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.46530    2.46780  -0.00250   -0.10130
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50350    1.50510  -0.00160   -0.10631
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35790    0.35810  -0.00020   -0.05585
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22040    0.22050  -0.00010   -0.04535
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.79660   10.81030  -0.01370   -0.12673
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.46020    6.46840  -0.00820   -0.12677
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.79000   15.96000  -0.17000   -1.06516
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       46.77940   46.39400   0.38540    0.83071
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           46.56890   46.16600   0.40290    0.87272
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.42740   43.26820   0.15920    0.36794
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.71000   12.64000   0.07000    0.55380
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   38.93000   39.39000  -0.46000   -1.16781
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.33000   23.64000  -0.31000   -1.31134
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34650    0.34440   0.00210    0.60976
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.70920   38.68080   0.02840    0.07342
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.56000   21.97000  -0.41000   -1.86618
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.56000   19.62000  -0.06000   -0.30581
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.69000   18.88000  -0.19000   -1.00636
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41890    0.41880   0.00010    0.02388
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.59080   12.59440  -0.00360   -0.02858
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.60800   10.60090   0.00710    0.06698
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.51060   10.50690   0.00370    0.03521
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.61640   10.62780  -0.01140   -0.10727
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.27900   10.27210   0.00690    0.06717
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.21240   10.20890   0.00350    0.03428
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.26550   10.27650  -0.01100   -0.10704
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.01500   10.00110   0.01390    0.13898
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.91700    9.90790   0.00910    0.09185
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.99110    9.98430   0.00680    0.06811
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.80240    9.80960  -0.00720   -0.07340
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.01490   10.00100   0.01390    0.13899
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.91210    9.90300   0.00910    0.09189
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.99100    9.98420   0.00680    0.06811
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.80240    9.80970  -0.00730   -0.07442
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47890   11.47800   0.00090    0.00784
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.80990    9.80040   0.00950    0.09693
第一金大中華基金                                                   27.21000   27.33000  -0.12000   -0.43908
第一金小型精選基金                                                 34.61000   34.71000  -0.10000   -0.28810
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.55000   14.54000   0.01000    0.06878
第一金中國世紀基金-美元                                             8.79040    8.77980   0.01060    0.12073
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.87080    9.86730   0.00350    0.03547
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.21230    8.21720  -0.00490   -0.05963
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.50540   11.50120   0.00420    0.03652
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.75330    9.75910  -0.00580   -0.05943
第一金中概平衡基金                                                 29.16000   29.36000  -0.20000   -0.68120
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34070   15.34040   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.85500  178.85200   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.34260   15.43630  -0.09370   -0.60701
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.34120   15.43490  -0.09370   -0.60707
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.82000   14.93000  -0.11000   -0.73677
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.82000   14.93000  -0.11000   -0.73677
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.19560   10.36730  -0.17170   -1.65617
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.19390   10.36560  -0.17170   -1.65644
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.23000   10.42000  -0.19000   -1.82342
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.23000   10.42000  -0.19000   -1.82342
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.07060   10.13380  -0.06320   -0.62366
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.07060   10.13380  -0.06320   -0.62366
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.31000   10.39000  -0.08000   -0.76997
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.31000   10.39000  -0.08000   -0.76997
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.52660   13.57530  -0.04870   -0.35874
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.54460   13.59350  -0.04890   -0.35973
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.83000   12.90000  -0.07000   -0.54264
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.86000   12.93000  -0.07000   -0.54138
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.89100    9.90610  -0.01510   -0.15243
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.88460    9.89970  -0.01510   -0.15253
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.48500    9.50600  -0.02100   -0.22091
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.50920    9.53040  -0.02120   -0.22245
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.84310   10.85960  -0.01650   -0.15194
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.43810   10.46130  -0.02320   -0.22177
第一金全球大趨勢基金                                               24.96000   25.09000  -0.13000   -0.51813
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.33390    9.34990  -0.01600   -0.17112
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.44360    6.45460  -0.01100   -0.17042
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.28020   10.25460   0.02560    0.24964
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.28050   10.25500   0.02550    0.24866
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.26770   11.23960   0.02810    0.25001
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.26940   11.24120   0.02820    0.25086
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.66630    8.65850   0.00780    0.09008
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.69750   10.68790   0.00960    0.08982
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.29730    9.30230  -0.00500   -0.05375
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.29580    9.30070  -0.00490   -0.05268
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.69560    7.69920  -0.00360   -0.04676
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.69070    7.69430  -0.00360   -0.04679
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.43930    8.44880  -0.00950   -0.11244
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.43980    8.44930  -0.00950   -0.11244
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.77130   11.77760  -0.00630   -0.05349
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.77190   11.77820  -0.00630   -0.05349
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.30620   10.31100  -0.00480   -0.04655
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.30710   10.31180  -0.00470   -0.04558
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.06940   15.08630  -0.01690   -0.11202
第一金亞洲科技基金                                                 19.05000   18.99000   0.06000    0.31596
第一金亞洲新興市場基金                                             12.89000   12.89000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                                  8.35000    8.38000  -0.03000   -0.35800
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.26420   10.23050   0.03370    0.32941
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.26420   10.23050   0.03370    0.32941
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.23520   10.21610   0.01910    0.18696
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.23520   10.21610   0.01910    0.18696
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.26420   10.23060   0.03360    0.32843
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.27840   10.24460   0.03380    0.32993
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.26420   10.23050   0.03370    0.32941
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.23520   10.21610   0.01910    0.18696
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.24930   10.23000   0.01930    0.18866
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.23520   10.21610   0.01910    0.18696
第一金創新趨勢基金                                                 22.89000   23.05000  -0.16000   -0.69414
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.99720   44.73420   0.26300    0.58792
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            45.20740   44.89220   0.31520    0.70213
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      45.99860   45.57230   0.42630    0.93544
第一金電子基金                                                     36.43000   36.72000  -0.29000   -0.78976
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.57000   19.67000  -0.10000   -0.50839
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.39000   20.07000  -0.68000   -3.38814
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
統一大中華中小基金(美元)                                            8.45000    8.41000   0.04000    0.47562
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.57000   12.52000   0.05000    0.39936
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.86000    9.92000  -0.06000   -0.60484
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.86000    8.89000  -0.03000   -0.33746
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
統一大滿貫基金-A類型                                               37.48000   37.84000  -0.36000   -0.95137
統一大滿貫基金-I類型                                               37.48000   37.84000  -0.36000   -0.95137
統一大龍印基金                                                     15.25000   15.30000  -0.05000   -0.32680
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         11.09000   11.03000   0.06000    0.54397
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.82000    9.74000   0.08000    0.82136
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         11.22000   11.14000   0.08000    0.71813
統一中小基金                                                       26.16000   26.36000  -0.20000   -0.75873
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.02780   10.04900  -0.02120   -0.21097
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.03010    9.02470   0.00540    0.05984
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.75930    8.76420  -0.00490   -0.05591
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.68650   12.71340  -0.02690   -0.21159
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.38170   11.37490   0.00680    0.05978
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.99630   11.00250  -0.00620   -0.05635
統一台灣動力基金                                                   20.22000   20.37000  -0.15000   -0.73638
統一全天候基金-A類型                                              119.70000  120.81000  -1.11000   -0.91880
統一全天候基金-I類型                                              120.50000  121.60000  -1.10000   -0.90461
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.64030    8.68790  -0.04760   -0.54789
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.07750    8.10000  -0.02250   -0.27778
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.10050    8.13460  -0.03410   -0.41920
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.38530    9.43690  -0.05160   -0.54679
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.78190    8.80630  -0.02440   -0.27707
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.79930    8.83630  -0.03700   -0.41873
統一全球債券組合基金                                               12.45400   12.46120  -0.00720   -0.05778
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.51000   16.80000  -0.29000   -1.72619
統一全球新科技基金(美元)                                           15.03000   15.25000  -0.22000   -1.44262
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.49000   14.72000  -0.23000   -1.56250
統一亞太基金                                                       25.98000   25.95000   0.03000    0.11561
統一亞洲大金磚基金                                                 12.52000   12.54000  -0.02000   -0.15949
統一奔騰基金                                                       63.40000   63.76000  -0.36000   -0.56462
統一強棒貨幣市場基金                                               16.75350   16.75330   0.00020    0.00119
統一強漢基金(人民幣)                                               12.55000   12.44000   0.11000    0.88424
統一強漢基金(美元)                                                 10.93000   10.81000   0.12000    1.11008
統一強漢基金(新台幣)                                               28.91000   28.62000   0.29000    1.01328
統一統信基金                                                       32.29000   32.53000  -0.24000   -0.73778
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             38.83710   38.60540   0.23170    0.60018
統一黑馬基金                                                       63.40000   63.73000  -0.33000   -0.51781
統一新亞洲科技能源基金                                             17.29000   17.38000  -0.09000   -0.51784
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.13340    8.14460  -0.01120   -0.13751
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.91160   10.92670  -0.01510   -0.13819
統一經建基金                                                       50.55000   51.01000  -0.46000   -0.90178
統一龍馬基金                                                       72.79000   73.58000  -0.79000   -1.07366
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.22000   22.37000  -0.15000   -0.67054
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              51.15000   51.49000  -0.34000   -0.66032
野村中國機會基金                                                   15.10000   15.02000   0.08000    0.53262
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.42470   10.42390   0.00080    0.00767
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.37130   10.37170  -0.00040   -0.00386
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.36900   10.38400  -0.01500   -0.14445
野村巴西基金                                                        6.58000    6.63000  -0.05000   -0.75415
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.93000   11.89000   0.04000    0.33642
野村台灣高股息基金                                                 26.12000   26.25000  -0.13000   -0.49524
野村台灣運籌基金                                                   40.15000   40.15000   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.95420    9.95030   0.00390    0.03919
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.80790    9.81190  -0.00400   -0.04077
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84020    9.84770  -0.00750   -0.07616
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.57250   10.57810  -0.00560   -0.05294
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.32010   10.32400  -0.00390   -0.03778
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05610   10.06370  -0.00760   -0.07552
野村平衡基金                                                       21.02000   21.05000  -0.03000   -0.14252
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97010    9.96670   0.00340    0.03411
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.22100   10.21940   0.00160    0.01566
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98170    9.97910   0.00260    0.02605
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97030    9.96690   0.00340    0.03411
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.22110   10.21950   0.00160    0.01566
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.98240    9.97980   0.00260    0.02605
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94060    9.94260  -0.00200   -0.02012
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.02930   10.02460   0.00470    0.04688
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.04620   10.04220   0.00400    0.03983
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.96010    9.96420  -0.00410   -0.04115
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.56000   10.59000  -0.03000   -0.28329
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.93000   14.97000  -0.04000   -0.26720
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.70000   12.74000  -0.04000   -0.31397
野村全球生技醫療基金                                               16.52000   16.69000  -0.17000   -1.01857
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.30300   10.28990   0.01310    0.12731
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.25930   10.24540   0.01390    0.13567
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.18000   10.17380   0.00620    0.06094
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.54690   10.53410   0.01280    0.12151
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.46510   10.45130   0.01380    0.13204
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.39100   10.38480   0.00620    0.05970
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.29360   10.28740   0.00620    0.06027
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.99110   10.97750   0.01360    0.12389
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.85880   10.84430   0.01450    0.13371
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.78390   10.77750   0.00640    0.05938
野村全球品牌基金                                                   28.09000   28.29000  -0.20000   -0.70696
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.75000   12.79000  -0.04000   -0.31274
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.35000   19.42000  -0.07000   -0.36045
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.23000   12.26000  -0.03000   -0.24470
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.04490   11.04010   0.00480    0.04348
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.04620   11.03990   0.00630    0.05707
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.79840   10.79780   0.00060    0.00556
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.56680    8.56970  -0.00290   -0.03384
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.39210    8.39960  -0.00750   -0.08929
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.95330    7.96640  -0.01310   -0.16444
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.08820   11.09170  -0.00350   -0.03156
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.57820   10.58770  -0.00950   -0.08973
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.12780   10.14420  -0.01640   -0.16167
野村成長基金                                                       34.30000   34.31000  -0.01000   -0.02915
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.31060    8.30610   0.00450    0.05418
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.32200    8.31990   0.00210    0.02524
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.51930    8.52600  -0.00670   -0.07858
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.68640    9.68130   0.00510    0.05268
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.54470    9.54230   0.00240    0.02515
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.75140    9.75920  -0.00780   -0.07992
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.25000   13.26000  -0.01000   -0.07541
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.10010   10.08130   0.01880    0.18648
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.03100   10.01650   0.01450    0.14476
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.90660    9.90260   0.00400    0.04039
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.54630    9.52960   0.01670    0.17524
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.55510    9.54150   0.01360    0.14254
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.64290    9.63900   0.00390    0.04046
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.04070   10.03660   0.00410    0.04085
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.72300   10.70070   0.02230    0.20840
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.62680   10.61170   0.01510    0.14230
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.72360   10.71930   0.00430    0.04011
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.83610    9.83890  -0.00280   -0.02846
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.83580    9.83890  -0.00310   -0.03151
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.73340    9.74480  -0.01140   -0.11699
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.28640    8.29610  -0.00970   -0.11692
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.92470    8.92740  -0.00270   -0.03024
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.78700    8.78990  -0.00290   -0.03299
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.90130    9.91300  -0.01170   -0.11803
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.55910   13.57500  -0.01590   -0.11713
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.78120   12.78510  -0.00390   -0.03050
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.33520   10.33850  -0.00330   -0.03192
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51930   10.51580   0.00350    0.03328
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46870   10.46660   0.00210    0.02006
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49910   10.50390  -0.00480   -0.04570
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.81700   10.81340   0.00360    0.03329
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.74420   10.74200   0.00220    0.02048
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.69270   10.69760  -0.00490   -0.04580
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.80770   10.80400   0.00370    0.03425
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.72350   10.72100   0.00250    0.02332
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.84500   10.85700  -0.01200   -0.11053
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.32390   10.33370  -0.00980   -0.09484
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.88830    9.88710   0.00120    0.01214
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.50850    9.51110  -0.00260   -0.02734
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.97190    8.98060  -0.00870   -0.09688
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.54520   11.55640  -0.01120   -0.09692
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.48020   10.48060  -0.00040   -0.00382
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.66210   11.64640   0.01570    0.13481
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.07230   11.06740   0.00490    0.04427
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.81240   10.81300  -0.00060   -0.00555
野村泰國基金                                                       42.59000   42.52000   0.07000    0.16463
野村高科技基金                                                     11.72000   11.80000  -0.08000   -0.67797
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.53970   10.56120  -0.02150   -0.20358
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.16570   10.17260  -0.00690   -0.06783
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.82020   10.83220  -0.01200   -0.11078
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.53340    9.54340  -0.01000   -0.10478
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.49130    9.51080  -0.01950   -0.20503
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.80430    9.82120  -0.01690   -0.17208
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.22230   12.23080  -0.00850   -0.06950
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.43200   14.44830  -0.01630   -0.11282
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.06390   11.07560  -0.01170   -0.10564
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.02260   11.04530  -0.02270   -0.20552
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.56270   11.58260  -0.01990   -0.17181
野村貨幣市場基金                                                   16.35650   16.35620   0.00030    0.00183
野村新馬基金                                                       14.64000   14.62000   0.02000    0.13680
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.39010   10.39210  -0.00200   -0.01925
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.96340    9.94460   0.01880    0.18905
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.06450   10.05980   0.00470    0.04672
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.33300   10.32790   0.00510    0.04938
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.27570   10.27390   0.00180    0.01752
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.25720   10.25990  -0.00270   -0.02632
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.74630   10.74120   0.00510    0.04748
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.65010   10.64860   0.00150    0.01409
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.69510   10.69800  -0.00290   -0.02711
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.06660   10.11340  -0.04680   -0.46275
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.03400   10.08450  -0.05050   -0.50077
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.91620    9.97400  -0.05780   -0.57951
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.76250   10.81280  -0.05030   -0.46519
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.67720   10.73080  -0.05360   -0.49950
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.55750   10.61900  -0.06150   -0.57915
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.61560   10.63080  -0.01520   -0.14298
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92770    7.93910  -0.01140   -0.14359
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.33930   12.35720  -0.01790   -0.14485
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.11000    9.21000  -0.10000   -1.08578
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.43620   10.43290   0.00330    0.03163
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.71270   10.71220   0.00050    0.00467
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36860   10.36710   0.00150    0.01447
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.42640   10.43970  -0.01330   -0.12740
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.42490   10.42650  -0.00160   -0.01535
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.43670   10.43340   0.00330    0.03163
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.71380   10.71310   0.00070    0.00653
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.36850   10.36690   0.00160    0.01543
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.42910   10.44230  -0.01320   -0.12641
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.42410   10.42570  -0.00160   -0.01535
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.45390   10.44880   0.00510    0.04881
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.73740   10.73500   0.00240    0.02236
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.38420   10.38070   0.00350    0.03372
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.44120   10.45250  -0.01130   -0.10811
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.44560   10.44550   0.00010    0.00096
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.45390   10.44880   0.00510    0.04881
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.73910   10.73660   0.00250    0.02328
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.39190   10.38840   0.00350    0.03369
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.45550   10.46680  -0.01130   -0.10796
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44690   10.44680   0.00010    0.00096
野村精選貨幣市場基金                                               12.12300   12.12290   0.00010    0.00082
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.88000   11.78000   0.10000    0.84890
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.98000   10.90000   0.08000    0.73394
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.15000   10.08000   0.07000    0.69444
野村積極成長基金                                                   14.54000   14.55000  -0.01000   -0.06873
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.26000   11.28000  -0.02000   -0.17730
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    40.83000   40.90000  -0.07000   -0.17115
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.76590   10.77670  -0.01080   -0.10022
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.58050    8.58220  -0.00170   -0.01981
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.89030    7.89370  -0.00340   -0.04307
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.70710    7.71500  -0.00790   -0.10240
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.41960   12.42190  -0.00230   -0.01852
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.08700   11.09170  -0.00470   -0.04237
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.87200   10.88300  -0.01100   -0.10108
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.67000   11.75000  -0.08000   -0.68085
野村環球基金-人民幣計價                                            17.83000   17.93000  -0.10000   -0.55772
野村環球基金-美元計價                                              13.74000   13.82000  -0.08000   -0.57887
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.35000   19.48000  -0.13000   -0.66735
野村鴻利基金                                                       25.24000   25.27000  -0.03000   -0.11872
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91380   16.91360   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       21.75000   21.75000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.90000   10.08000  -0.18000   -1.78571
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.87000   13.85000   0.02000    0.14440
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.43000   15.45000  -0.02000   -0.12945
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.78840   10.79130  -0.00290   -0.02687
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.12370   14.12770  -0.00400   -0.02831
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.01170   11.01470  -0.00300   -0.02724
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.59480   10.59340   0.00140    0.01322
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.87650   10.88600  -0.00950   -0.08727
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.42820   10.43240  -0.00420   -0.04026
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.40720   10.41290  -0.00570   -0.05474
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.16700   10.16950  -0.00250   -0.02458
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.98990   10.00720  -0.01730   -0.17288
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.41590   10.41970  -0.00380   -0.03647
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.61020   10.61060  -0.00040   -0.00377
凱基台商天下基金                                                   14.83000   14.91000  -0.08000   -0.53655
凱基台灣精五門基金                                                 23.23000   23.30000  -0.07000   -0.30043
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       47.24420   46.89430   0.34990    0.74615
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.62910   48.74280  -0.11370   -0.23327
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.15470   41.25480  -0.10010   -0.24264
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   46.96770   46.65570   0.31200    0.66873
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         47.66870   47.39520   0.27350    0.57706
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             48.35360   47.87220   0.48140    1.00559
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.69000   13.62000   0.07000    0.51395
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.96750   11.89230   0.07520    0.63234
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.87000   11.81000   0.06000    0.50804
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60750   11.60730   0.00020    0.00172
凱基開創基金                                                       30.70000   30.84000  -0.14000   -0.45396
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.10000   22.38000  -0.28000   -1.25112
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.27860   21.51720  -0.23860   -1.10888
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.48000   17.44000   0.04000    0.22936
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.58860   16.53010   0.05850    0.35390
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.44000    7.51000  -0.07000   -0.93209
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    43.09690   42.80030   0.29660    0.69299
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    43.63090   43.36850   0.26240    0.60505
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   43.58010   43.24670   0.33340    0.77093
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.83000   11.90000  -0.07000   -0.58824
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.14660   11.20450  -0.05790   -0.51676
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.74000   10.81000  -0.07000   -0.64755
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.35060   12.41290  -0.06230   -0.50190
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.74000   12.82000  -0.08000   -0.62402
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.83000   12.96000  -0.13000   -1.00309
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.48820   12.59700  -0.10880   -0.86370
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.63490   10.77540  -0.14050   -1.30390
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.05320   10.18070  -0.12750   -1.25237
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.13660   10.27970  -0.14310   -1.39206
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.63480   10.77520  -0.14040   -1.30299
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.05320   10.18070  -0.12750   -1.25237
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.13660   10.27970  -0.14310   -1.39206
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.41000   12.23000   0.18000    1.47179
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         34.74000   35.77000  -1.03000   -2.87951
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.46000   32.93000  -0.47000   -1.42727
富邦上証180基金                                                    31.14000   31.39000  -0.25000   -0.79643
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20920    0.20900   0.00020    0.09569
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.49000    6.49000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.02000    6.01000   0.01000    0.16639
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   47.48000   47.60000  -0.12000   -0.25210
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.86090   12.85640   0.00450    0.03500
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.77090   11.76620   0.00470    0.03994
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.13370   11.14040  -0.00670   -0.06014
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.87060   10.86690   0.00370    0.03405
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.86470    9.86070   0.00400    0.04057
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.34120    9.34680  -0.00560   -0.05991
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.76120   19.79790  -0.03670   -0.18537
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.70480   11.70380   0.00100    0.00854
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.41250   10.42100  -0.00850   -0.08157
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.91430   13.91100   0.00330    0.02372
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00840    2.00760   0.00080    0.03985
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.40520    9.40300   0.00220    0.02340
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40650    1.40600   0.00050    0.03556
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.63960   12.63640   0.00320    0.02532
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82390    1.82320   0.00070    0.03839
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.51270   10.51000   0.00270    0.02569
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53850    1.53790   0.00060    0.03901
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.06240   11.06200   0.00040    0.00362
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.98980   10.99320  -0.00340   -0.03093
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.68000   14.61000   0.07000    0.47912
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.83000   20.03000  -0.20000   -0.99850
富邦日本東証基金                                                   20.91000   20.96000  -0.05000   -0.23855
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.73000   48.04000  -0.31000   -0.64530
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.84000   47.08000  -0.24000   -0.50977
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    54.24000   54.40000  -0.16000   -0.29412
富邦台灣心基金                                                     23.48000   23.68000  -0.20000   -0.84459
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.74000   47.88000  -0.14000   -0.29240
富邦台灣科技指數基金                                               59.16000   59.23000  -0.07000   -0.11818
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   49.71110   49.42830   0.28280    0.57214
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.07020   42.11220  -0.04200   -0.09973
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31370    0.31350   0.00020    0.06380
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.70660    2.70360   0.00300    0.11096
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36290    0.36240   0.00050    0.13797
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.18340   11.18030   0.00310    0.02773
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.30450    2.30200   0.00250    0.10860
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34100    0.34050   0.00050    0.14684
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.45470    9.45220   0.00250    0.02645
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.87000   23.88000  -0.01000   -0.04188
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.82000   13.86000  -0.04000   -0.28860
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 29.20000   29.05000   0.15000    0.51635
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72340   15.72320   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.85000   18.19000  -0.34000   -1.86916
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.86050   41.75240   0.10810    0.25891
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   45.86960   45.57080   0.29880    0.65568
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.96780   40.89960   0.06820    0.16675
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.56430   40.42870   0.13560    0.33541
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.85770   39.93430  -0.07660   -0.19182
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   47.48480   47.14540   0.33940    0.71990
富邦長紅基金                                                       65.23000   65.79000  -0.56000   -0.85119
富邦科技基金                                                       26.35000   26.50000  -0.15000   -0.56604
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.41220   41.38800   0.02420    0.05847
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        48.03260   47.53600   0.49660    1.04468
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.94830   40.74230   0.20600    0.50562
富邦恒生國企ETF基金                                                19.78000   19.96000  -0.18000   -0.90180
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.07000   13.91000   0.16000    1.15025
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.55000   25.09000  -0.54000   -2.15225
富邦高成長基金                                                     25.16000   25.37000  -0.21000   -0.82775
富邦基金A類型                                                      14.67000   14.78000  -0.11000   -0.74425
富邦基金I類型                                                      14.67000   14.78000  -0.11000   -0.74425
富邦深証100基金                                                    10.54000   10.65000  -0.11000   -1.03286
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.62000   20.65000  -0.03000   -0.14528
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42210    0.42280  -0.00070   -0.16556
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.41960   12.43160  -0.01200   -0.09653
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.17870    9.18770  -0.00900   -0.09796
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29580    0.29640  -0.00060   -0.20243
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.35710    8.36520  -0.00810   -0.09683
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.13270   10.16220  -0.02950   -0.29029
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.76020   10.80690  -0.04670   -0.43213
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.30380    9.33100  -0.02720   -0.29150
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.87150    9.91430  -0.04280   -0.43170
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.48000   18.57000  -0.09000   -0.48465
富邦精準基金                                                       46.95000   47.21000  -0.26000   -0.55073
富邦精銳中小基金                                                   12.47000   12.54000  -0.07000   -0.55821
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.30000   19.50000  -0.20000   -1.02564
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.00000   22.10000  -0.10000   -0.45249
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.88000    6.84000   0.04000    0.58480
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.94000   17.14000  -0.20000   -1.16686
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.96000   20.00000  -0.04000   -0.20000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.27070   11.28050  -0.00980   -0.08688
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.51910   10.51710   0.00200    0.01902
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.69650   10.71570  -0.01920   -0.17918
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.64450   10.65380  -0.00930   -0.08729
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.88840    9.88650   0.00190    0.01922
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.04410   10.06210  -0.01800   -0.17889
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富達台灣成長基金                                                   32.17000   32.44000  -0.27000   -0.83231
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.00340   10.00830  -0.00490   -0.04896
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.96400    9.97080  -0.00680   -0.06820
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.73950    9.74650  -0.00700   -0.07182
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.42010   10.42510  -0.00500   -0.04796
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.38800   10.39510  -0.00710   -0.06830
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.15620   10.16340  -0.00720   -0.07084
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.34090    8.33630   0.00460    0.05518
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.04160    9.03880   0.00280    0.03098
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.55490    8.55300   0.00190    0.02221
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.23650   10.23060   0.00590    0.05767
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.31600   10.31280   0.00320    0.03103
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.79520    9.79280   0.00240    0.02451
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.94590    9.95560  -0.00970   -0.09743
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.63420    8.63560  -0.00140   -0.01621
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.94320    9.94720  -0.00400   -0.04021
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.16070    9.16510  -0.00440   -0.04801
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.58810   11.59010  -0.00200   -0.01726
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.40210   11.40670  -0.00460   -0.04033
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.63560   10.64090  -0.00530   -0.04981
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.37450    9.37910  -0.00460   -0.04905
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.44000   15.46000  -0.02000   -0.12937
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.81640    8.82210  -0.00570   -0.06461
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.72450    9.73330  -0.00880   -0.09041
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.17040    9.17910  -0.00870   -0.09478
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.76710   10.77410  -0.00700   -0.06497
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.80170   10.81140  -0.00970   -0.08972
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.25260   10.26280  -0.01020   -0.09939
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.33090    9.34010  -0.00920   -0.09850
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.31000   10.24000   0.07000    0.68359
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.69000   10.62000   0.07000    0.65913
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.45000    9.40000   0.05000    0.53191
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.38000    8.37000   0.01000    0.11947
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.24370   10.23800   0.00570    0.05567
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.46220    9.45830   0.00390    0.04123
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.95350    8.95660  -0.00310   -0.03461
富蘭克林華美中華基金                                               12.66000   12.67000  -0.01000   -0.07893
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.89000   24.05000  -0.16000   -0.66528
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.71000   22.75000  -0.04000   -0.17582
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.14310    8.12620   0.01690    0.20797
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.31520    9.28550   0.02970    0.31985
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.36270   10.32980   0.03290    0.31850
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.82630    9.80590   0.02040    0.20804
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.78570   11.78330   0.00240    0.02037
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.75390    8.75210   0.00180    0.02057
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.84910    8.84730   0.00180    0.02035
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.94120    9.93920   0.00200    0.02012
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.73930   14.74940  -0.01010   -0.06848
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.52600   10.53320  -0.00720   -0.06836
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.39750   10.40460  -0.00710   -0.06824
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.76070   10.76000   0.00070    0.00651
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.68640    7.68600   0.00040    0.00520
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.00490    9.00440   0.00050    0.00555
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        10.00120   10.00060   0.00060    0.00600
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.33750   11.34920  -0.01170   -0.10309
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.56280    7.57070  -0.00790   -0.10435
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.87720    8.88640  -0.00920   -0.10353
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.02420   10.03460  -0.01040   -0.10364
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.03980   11.04990  -0.01010   -0.09140
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.71430    7.72140  -0.00710   -0.09195
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.15920    8.16700  -0.00780   -0.09551
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.27750    9.27840  -0.00090   -0.00970
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.41750   10.41860  -0.00110   -0.01056
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.06160   13.07410  -0.01250   -0.09561
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.08000    8.08000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.34000    8.36000  -0.02000   -0.23923
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.13000    8.15000  -0.02000   -0.24540
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.26000   12.30000  -0.04000   -0.32520
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.70000    8.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.22000    8.24000  -0.02000   -0.24272
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.18510   13.23430  -0.04920   -0.37176
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
富蘭克林華美第一富基金                                             41.50000   41.79000  -0.29000   -0.69395
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36360   10.36350   0.00010    0.00096
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.78000    8.79000  -0.01000   -0.11377
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.41000   14.62000  -0.21000   -1.43639
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.97000   13.15000  -0.18000   -1.36882
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.13000   15.37000  -0.24000   -1.56148
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.43050    9.42520   0.00530    0.05623
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.43040    9.42520   0.00520    0.05517
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.40740    9.40490   0.00250    0.02658
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.40740    9.40480   0.00260    0.02765
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.50980    9.50590   0.00390    0.04103
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.36080    9.35690   0.00390    0.04168
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.36070    9.35690   0.00380    0.04061
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.56490    9.57270  -0.00780   -0.08148
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.41510    9.42280  -0.00770   -0.08172
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.41510    9.42280  -0.00770   -0.08172
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.50720    6.55550  -0.04830   -0.73679
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.63270   10.65210  -0.01940   -0.18212
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.52590    9.53200  -0.00610   -0.06399
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.64470   11.65220  -0.00750   -0.06437
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.69000    6.70220  -0.01220   -0.18203
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.87460    8.88270  -0.00810   -0.09119
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.93830   10.95830  -0.02000   -0.18251
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    71.26000   70.91000   0.35000    0.49358
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    72.99000   72.43000   0.56000    0.77316
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.72670   62.70220   0.02450    0.03907
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.95000   20.97000  -0.02000   -0.09537
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              70.34370   69.78320   0.56050    0.80320
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                             10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 68.52670   68.16110   0.36560    0.53638
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.92480   11.92410   0.00070    0.00587
復華人生目標基金                                                   41.72650   41.84410  -0.11760   -0.28104
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
復華大中華中小策略基金                                              9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.00000   10.07000  -0.07000   -0.69513
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.89000    9.97000  -0.08000   -0.80241
復華中小精選基金                                                   69.92000   70.45000  -0.53000   -0.75231
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.34860   51.27670   0.07190    0.14022
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.23000   62.15640   0.07360    0.11841
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.21000   12.18000   0.03000    0.24631
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
復華台灣智能基金                                                   12.23000   12.30000  -0.07000   -0.56911
復華全方位基金                                                     31.62000   31.87000  -0.25000   -0.78444
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.94000   13.03000  -0.09000   -0.69071
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.41000   20.58000  -0.17000   -0.82604
復華全球平衡基金-美元                                               9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.70000   19.79000  -0.09000   -0.45478
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.19000   14.46000  -0.27000   -1.86722
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.70000   13.99000  -0.29000   -2.07291
復華全球原物料基金                                                  8.29000    8.37000  -0.08000   -0.95579
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.08000   13.12000  -0.04000   -0.30488
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.20820   12.21570  -0.00750   -0.06140
復華全球債券基金                                                   15.14100   15.12570   0.01530    0.10115
復華全球債券組合基金                                               15.41000   15.42000  -0.01000   -0.06485
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.52000   15.52000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.00000   11.03000  -0.03000   -0.27199
復華有利貨幣市場基金                                               13.50770   13.50750   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
復華亞太成長基金                                                   12.54000   12.78000  -0.24000   -1.87793
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.18000    9.31000  -0.13000   -1.39635
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.77000    9.92000  -0.15000   -1.51210
復華東協世紀基金                                                   12.11000   12.11000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                    10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      73.73910   72.97530   0.76380    1.04666
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.72000   21.97000  -0.25000   -1.13792
復華美國新星基金-美元                                              12.55000   12.73000  -0.18000   -1.41398
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.75000   12.96000  -0.21000   -1.62037
復華恒生基金                                                       20.05000   20.29000  -0.24000   -1.18285
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.78000    8.65000   0.13000    1.50289
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.69000   27.50000  -0.81000   -2.94545
復華神盾基金                                                       28.64940   28.76450  -0.11510   -0.40015
復華高成長基金                                                     72.12000   72.27000  -0.15000   -0.20756
復華高益策略組合基金                                               13.65000   13.67000  -0.02000   -0.14631
復華貨幣市場基金                                                   14.47220   14.47200   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.82000   17.93000  -0.11000   -0.61350
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.05000   49.24000  -0.19000   -0.38587
復華復華基金                                                       22.59000   22.64000  -0.05000   -0.22085
復華華人世紀基金                                                   18.02000   18.05000  -0.03000   -0.16620
復華傳家二號基金                                                   35.23410   35.28120  -0.04710   -0.13350
復華傳家基金                                                       24.18440   24.33060  -0.14620   -0.60089
復華奧林匹克全球組合基金                                           16.00000   16.00000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.82000   11.84000  -0.02000   -0.16892
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.46000   14.50000  -0.04000   -0.27586
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
復華新興人民幣債券基金A                                            12.29000   12.29000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     23.01000   23.05000  -0.04000   -0.17354
復華新興市場企業債券ETF基金                                        71.27000   71.23000   0.04000    0.05616
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.27000    5.27000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.65000   11.66000  -0.01000   -0.08576
復華新興市場短期收益基金                                           11.38000   11.39000  -0.01000   -0.08780
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
復華滬深300 A股基金                                                23.47000   23.68000  -0.21000   -0.88682
復華數位經濟基金                                                   50.52000   50.78000  -0.26000   -0.51201
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.01500   10.02240  -0.00740   -0.07383
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.74820    9.75860  -0.01040   -0.10657
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.55820   10.56600  -0.00780   -0.07382
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.13770   10.14860  -0.01090   -0.10740
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.20480   10.15360   0.05120    0.50425
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.14220   10.13040   0.01180    0.11648
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.21310   10.21790  -0.00480   -0.04698
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.81050   10.83090  -0.02040   -0.18835
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.11080   10.11260  -0.00180   -0.01780
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.72450   10.74170  -0.01720   -0.16012
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.47070   10.47260  -0.00190   -0.01814
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.09550   11.11330  -0.01780   -0.16017
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.68890   10.67310   0.01580    0.14804
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.62100   10.62620  -0.00520   -0.04894
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.69130   10.71180  -0.02050   -0.19138
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.69390   10.68520   0.00870    0.08142
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.96340   11.93190   0.03150    0.26400
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.59450   10.60870  -0.01420   -0.13385
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.87680   10.86800   0.00880    0.08097
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.26630   12.23360   0.03270    0.26730
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.73850   10.75290  -0.01440   -0.13392
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.86070   10.89040  -0.02970   -0.27272
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.20420   10.17530   0.02890    0.28402
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.17730   10.17120   0.00610    0.05997
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.05600   10.06420  -0.00820   -0.08148
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.50360   10.48240   0.02120    0.20224
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.84690   10.80270   0.04420    0.40916
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.48980   10.48870   0.00110    0.01049
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.50240   10.48110   0.02130    0.20322
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.84690   10.80260   0.04430    0.41009
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.48670   10.48560   0.00110    0.01049
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.40430   10.36880   0.03550    0.34237
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.37160   10.36030   0.01130    0.10907
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.40240   10.36700   0.03540    0.34147
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.37260   10.36130   0.01130    0.10906
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.02240   10.99880   0.02360    0.21457
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.99060   10.99300  -0.00240   -0.02183
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.05340   11.07150  -0.01810   -0.16348
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.19690   10.17130   0.02560    0.25169
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.16910   10.16600   0.00310    0.03049
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.04890   10.06010  -0.01120   -0.11133
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.27020    9.26770   0.00250    0.02698
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.05770    8.05260   0.00510    0.06333
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.07650    8.08290  -0.00640   -0.07918
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.19250   12.18920   0.00330    0.02707
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.62740   10.62060   0.00680    0.06403
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.77540   10.78380  -0.00840   -0.07789
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                           10.02240   10.01410   0.00830    0.08288
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                              9.98970    9.98300   0.00670    0.06711
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                           10.00040   10.00780  -0.00740   -0.07394
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.04080   10.04280  -0.00200   -0.01991
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                            9.96690    9.94900   0.01790    0.17992
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                             10.00810   10.01150  -0.00340   -0.03396
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.04080   10.04280  -0.00200   -0.01991
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                            9.96690    9.94900   0.01790    0.17992
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                             10.00810   10.01150  -0.00340   -0.03396
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                           10.02040   10.01530   0.00510    0.05092
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                          9.99850   10.00910  -0.01060   -0.10590
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.98780    9.98430   0.00350    0.03506
景順主流基金                                                       19.67000   19.83000  -0.16000   -0.80686
景順台灣科技基金                                                   34.61000   34.82000  -0.21000   -0.60310
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.62000   11.60000   0.02000    0.17241
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
景順全球科技基金                                                   23.74000   24.01000  -0.27000   -1.12453
景順全球康健基金                                                   19.78000   19.89000  -0.11000   -0.55304
景順貨幣市場基金                                                   16.00580   16.00560   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       34.18000   34.43000  -0.25000   -0.72611
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.68000   14.87000  -0.19000   -1.27774
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.80000   14.00000  -0.20000   -1.42857
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.99000   11.05000  -0.06000   -0.54299
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.26000   11.34000  -0.08000   -0.70547
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.75000   11.82000  -0.07000   -0.59222
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.89000   11.97000  -0.08000   -0.66834
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65820    8.66440  -0.00620   -0.07156
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.74440    7.73160   0.01280    0.16555
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.58410   11.59230  -0.00820   -0.07074
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.34770   10.33060   0.01710    0.16553
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.02000    7.98000   0.04000    0.50125
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.85000   11.81000   0.04000    0.33870
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.69180    9.69460  -0.00280   -0.02888
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.94420    9.96130  -0.01710   -0.17166
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.30130   10.30430  -0.00300   -0.02911
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.57330   10.59150  -0.01820   -0.17184
華南永昌永昌基金                                                   20.27000   20.51000  -0.24000   -1.17016
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.99240   15.00630  -0.01390   -0.09263
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.61000    9.71000  -0.10000   -1.02987
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.96000   10.09000  -0.13000   -1.28840
華南永昌全球精品基金                                               16.85000   16.88000  -0.03000   -0.17773
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.57000   10.62000  -0.05000   -0.47081
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.47000   13.53000  -0.06000   -0.44346
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.44000   13.51000  -0.07000   -0.51813
華南永昌物聯網精選基金                                             12.50000   12.61000  -0.11000   -0.87232
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29670   16.29650   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.28580   25.44270  -0.15690   -0.61668
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00140   12.00120   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.80820   10.81240  -0.00420   -0.03884
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.45580   10.46880  -0.01300   -0.12418
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.01590   10.01980  -0.00390   -0.03892
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.63200    9.64400  -0.01200   -0.12443
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.64740   10.65420  -0.00680   -0.06382
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.23260   10.24800  -0.01540   -0.15027
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.99280    9.99920  -0.00640   -0.06401
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.54490    9.55920  -0.01430   -0.14959
華頓中小型基金                                                     22.55000   22.60000  -0.05000   -0.22124
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.42960   12.51750  -0.08790   -0.70222
華頓台灣基金                                                       24.45000   24.62000  -0.17000   -0.69050
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58230   11.58210   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.53000   17.51000   0.02000    0.11422
華頓全球高收益債券基金A                                            13.89090   13.90180  -0.01090   -0.07841
華頓全球高收益債券基金B                                             8.00930    8.01560  -0.00630   -0.07860
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.92880    2.91720   0.01160    0.39764
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.77280   12.73520   0.03760    0.29524
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41190    0.41010   0.00180    0.43892
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.34600   12.32180   0.02420    0.19640
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.30320   12.27890   0.02430    0.19790
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.98780   10.96290   0.02490    0.22713
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.70390   10.69400   0.00990    0.09258
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.66610   10.65620   0.00990    0.09290
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.37080    9.36220   0.00860    0.09186
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.86280   10.83730   0.02550    0.23530
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.82520   10.79980   0.02540    0.23519
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.53360    9.50740   0.02620    0.27557
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       12.30000   12.24000   0.06000    0.49020
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         11.02000   10.96000   0.06000    0.54745
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69860    2.69940  -0.00080   -0.02964
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.13700    2.13640   0.00060    0.02808
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.02810   12.02860  -0.00050   -0.00416
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.24610    9.24650  -0.00040   -0.00433
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37880    0.37880   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29540    0.29510   0.00030    0.10166
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.64000    3.65000  -0.01000   -0.27397
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.87000   15.92000  -0.05000   -0.31407
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   25.46000   25.64000  -0.18000   -0.70203
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.70000   12.82000  -0.12000   -0.93604
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.40000    8.44000  -0.04000   -0.47393
匯豐安富基金                                                       26.53000   26.61000  -0.08000   -0.30064
匯豐成功基金                                                       43.11000   43.28000  -0.17000   -0.39279
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.44000    2.45000  -0.01000   -0.40816
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.65000   10.69000  -0.04000   -0.37418
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.92000    9.97000  -0.05000   -0.50150
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.65000   10.69000  -0.04000   -0.37418
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.32000   11.36000  -0.04000   -0.35211
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.32000   11.36000  -0.04000   -0.35211
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.18000    9.92000   0.26000    2.62097
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.80030    2.79910   0.00120    0.04287
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.44210    2.44120   0.00090    0.03687
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.99420   11.99220   0.00200    0.01668
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.00750    8.00520   0.00230    0.02873
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39460    0.39430   0.00030    0.07608
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33660    0.33630   0.00030    0.08921
匯豐金磚動力基金                                                   14.78000   14.91000  -0.13000   -0.87190
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02060   15.02050   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.18000    5.21000  -0.03000   -0.57582
匯豐新鑽動力基金                                                   10.53000   10.61000  -0.08000   -0.75401
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.45690    5.45150   0.00540    0.09906
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.35200    9.34670   0.00530    0.05670
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 55.03000   55.40000  -0.37000   -0.66787
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 55.03000   55.40000  -0.37000   -0.66787
匯豐龍騰電子基金                                                   39.82000   40.17000  -0.35000   -0.87130
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.87450   12.88320  -0.00870   -0.06753
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.26000   19.40000  -0.14000   -0.72165
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.83000    9.78000   0.05000    0.51125
新光中國成長基金(美元)                                              9.55000    9.48000   0.07000    0.73840
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.57000    9.49000   0.08000    0.84299
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.65990   11.66360  -0.00370   -0.03172
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.34020   10.33180   0.00840    0.08130
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.73540   10.71770   0.01770    0.16515
新光台灣富貴基金                                                   25.77000   25.93000  -0.16000   -0.61705
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.79000   21.96000  -0.17000   -0.77413
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.62320   39.53620   0.08700    0.22005
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    46.54440   46.22620   0.31820    0.68835
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.22000   10.33000  -0.11000   -1.06486
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.93000   10.01000  -0.08000   -0.79920
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.61000    8.61000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.03000   10.96000   0.07000    0.63869
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.82000   10.74000   0.08000    0.74488
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.19990   11.15350   0.04640    0.41601
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.01730   10.96220   0.05510    0.50264
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.52600   10.48220   0.04380    0.41785
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.34050   10.28880   0.05170    0.50249
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.62000   10.54000   0.08000    0.75901
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52260   15.52230   0.00030    0.00193
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.61000    8.60000   0.01000    0.11628
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
新光亞洲精選基金-美金                                              21.10000   21.05000   0.05000    0.23753
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.51000   21.44000   0.07000    0.32649
新光店頭基金                                                       23.78000   23.99000  -0.21000   -0.87536
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          42.48790   42.14060   0.34730    0.82415
新光特選內需收益ETF基金                                            21.02000   21.13000  -0.11000   -0.52059
新光創新科技基金                                                   13.97000   14.07000  -0.10000   -0.71073
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.26600   10.23430   0.03170    0.30974
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.60570   10.58870   0.01700    0.16055
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.11710   10.10430   0.01280    0.12668
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.31260    9.28320   0.02940    0.31670
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.59620    9.58090   0.01530    0.15969
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.13170    9.11880   0.01290    0.14147
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.79680   40.74820   0.04860    0.11927
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       47.41600   46.86880   0.54720    1.16751
新光澳幣八年期保本基金                                             11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
新光澳幣保本基金                                                   12.52000   12.53000  -0.01000   -0.07981
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.97390   10.95780   0.01610    0.14693
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.53910    9.52510   0.01400    0.14698
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.48690    9.48100   0.00590    0.06223
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.66820   10.66160   0.00660    0.06190
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.75890   10.74430   0.01460    0.13589
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.55090    9.53800   0.01290    0.13525
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.50720    9.49710   0.01010    0.10635
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.69700   10.68570   0.01130    0.10575
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.24000    7.30000  -0.06000   -0.82192
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
瑞銀亞洲高收益債券基金  (台幣) B類型(月配息)                        8.58400    8.58810  -0.00410   -0.04774
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.90260   10.89510   0.00750    0.06884
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.57710    9.57060   0.00650    0.06792
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.93490   14.94210  -0.00720   -0.04819
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.62310   10.61900   0.00410    0.03861
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.51070    9.50710   0.00360    0.03787
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.57820    9.57570   0.00250    0.02611
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.69990   10.69690   0.00300    0.02805
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.73680   39.72870   0.00810    0.02039
群益10年期以上金融債ETF基金                                        44.75300   44.41700   0.33600    0.75647
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     45.21290   44.85980   0.35310    0.78712
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 45.49570   45.11420   0.38150    0.84563
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               47.21140   46.78540   0.42600    0.91054
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  45.64050   45.19790   0.44260    0.97925
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 49.09020   48.62400   0.46620    0.95879
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.35080   50.53260  -0.18180   -0.35977
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  48.76530   48.35700   0.40830    0.84435
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.76690   10.77660  -0.00970   -0.09001
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  47.73520   47.17020   0.56500    1.19779
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.57470   39.54950   0.02520    0.06372
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.53220   11.53130   0.00090    0.00780
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.96610    9.95640   0.00970    0.09742
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.40720   14.43340  -0.02620   -0.18152
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.42930   10.42390   0.00540    0.05180
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
群益大印度基金-人民幣                                              13.95690   13.99090  -0.03400   -0.24302
群益大印度基金-美元                                                12.71250   12.71380  -0.00130   -0.01023
群益大印度基金-新臺幣                                              12.12000   12.14000  -0.02000   -0.16474
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.47230   12.57860  -0.10630   -0.84509
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.64930   11.72120  -0.07190   -0.61342
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.00000   11.08000  -0.08000   -0.72202
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.04300   11.13700  -0.09400   -0.84403
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.40940    9.46740  -0.05800   -0.61263
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.91000    8.98000  -0.07000   -0.77951
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.01030   10.09550  -0.08520   -0.84394
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.56480    8.61770  -0.05290   -0.61385
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.10000    9.17000  -0.07000   -0.76336
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.22070    9.29920  -0.07850   -0.84416
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.15390    8.20420  -0.05030   -0.61310
群益中小型股基金                                                   48.18000   48.51000  -0.33000   -0.68027
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              11.03050   10.99980   0.03070    0.27910
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.91840    9.86780   0.05060    0.51278
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.35450    9.31990   0.03460    0.37125
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.30460    9.27870   0.02590    0.27913
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.36520    8.32250   0.04270    0.51307
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.89060    7.86140   0.02920    0.37144
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.67430   10.66650   0.00780    0.07313
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.74170   11.73310   0.00860    0.07330
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.29890   11.29000   0.00890    0.07883
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.41690   10.42220  -0.00530   -0.05085
群益中國新機會基金N-人民幣                                         10.02030   10.00270   0.01760    0.17595
群益中國新機會基金N-美元                                            8.91170    8.87530   0.03640    0.41013
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.88630    8.87070   0.01560    0.17586
群益中國新機會基金-美元                                             9.52820    9.48930   0.03890    0.40994
群益中國新機會基金-新臺幣                                           9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
群益平衡王基金                                                     20.70010   20.79370  -0.09360   -0.45014
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.01360   10.00600   0.00760    0.07595
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.98810    9.99470  -0.00660   -0.06603
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.01360   10.00600   0.00760    0.07595
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.98810    9.99470  -0.00660   -0.06603
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.01370   10.00610   0.00760    0.07595
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.98810    9.99470  -0.00660   -0.06603
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.97490    9.98120  -0.00630   -0.06312
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.01590   10.00990   0.00600    0.05994
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.99040    9.99850  -0.00810   -0.08101
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.01590   10.00980   0.00610    0.06094
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.99040    9.99850  -0.00810   -0.08101
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.01590   10.00990   0.00600    0.05994
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.99040    9.99850  -0.00810   -0.08101
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.99840   10.00620  -0.00780   -0.07795
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.02100   10.01360   0.00740    0.07390
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.99550   10.00230  -0.00680   -0.06798
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.02100   10.01360   0.00740    0.07390
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.99550   10.00230  -0.00680   -0.06798
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.02090   10.01350   0.00740    0.07390
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.99550   10.00230  -0.00680   -0.06798
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.99450   10.00110  -0.00660   -0.06599
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.48000    6.49000  -0.01000   -0.15408
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.64000   12.66370  -0.02370   -0.18715
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.68450   11.67920   0.00530    0.04538
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.14000   11.15000  -0.01000   -0.08969
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.73780   10.75790  -0.02010   -0.18684
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.92510    9.92050   0.00460    0.04637
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.56820   10.58810  -0.01990   -0.18795
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.54180   10.55440  -0.01260   -0.11938
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.30970   10.32260  -0.01290   -0.12497
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.23720    9.24820  -0.01100   -0.11894
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.23530    9.24690  -0.01160   -0.12545
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.60310   10.61570  -0.01260   -0.11869
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.63330   10.64670  -0.01340   -0.12586
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.72000   10.75000  -0.03000   -0.27907
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.40030    9.41150  -0.01120   -0.11900
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.88160    9.89390  -0.01230   -0.12432
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.41460   11.43450  -0.01990   -0.17403
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.80810    7.82170  -0.01360   -0.17388
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.87200   10.86890   0.00310    0.02852
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.66770   10.66610   0.00160    0.01500
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.74250   10.75620  -0.01370   -0.12737
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.95870    9.95580   0.00290    0.02913
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.89520    9.89370   0.00150    0.01516
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.96510    9.97780  -0.01270   -0.12728
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.87210   10.86890   0.00320    0.02944
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.66760   10.66600   0.00160    0.01500
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.74240   10.75610  -0.01370   -0.12737
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.95880    9.95590   0.00290    0.02913
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.89500    9.89360   0.00140    0.01415
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.96510    9.97780  -0.01270   -0.12728
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.65800    9.69460  -0.03660   -0.37753
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.29000   11.35000  -0.06000   -0.52863
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.80250   15.86250  -0.06000   -0.37825
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.67000   15.75000  -0.08000   -0.50794
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.74000   11.82000  -0.08000   -0.67682
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.18660   11.23270  -0.04610   -0.41041
群益印度中小基金N-美元                                              9.09520    9.11130  -0.01610   -0.17670
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.64000    8.67000  -0.03000   -0.34602
群益印度中小基金-人民幣                                            15.14420   15.20650  -0.06230   -0.40969
群益印度中小基金-美元                                              13.00870   13.03180  -0.02310   -0.17726
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.12000   15.17000  -0.05000   -0.32960
群益多利策略組合基金                                               11.97000   11.98000  -0.01000   -0.08347
群益多重收益組合基金                                               14.27000   14.27000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.63000   15.62000   0.01000    0.06402
群益安家基金                                                       26.80880   27.06400  -0.25520   -0.94295
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17430   16.17410   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               20.86000   21.31000  -0.45000   -2.11168
群益亞太中小基金                                                   10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.59000   16.60000  -0.01000   -0.06024
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.79480   10.79180   0.00300    0.02780
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.93590    7.93370   0.00220    0.02773
群益店頭市場基金                                                  101.35000  102.62000  -1.27000   -1.23758
群益東方盛世基金                                                    9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
群益東協成長基金-人民幣                                            13.32060   13.35210  -0.03150   -0.23592
群益東協成長基金-美元                                              11.32410   11.32450  -0.00040   -0.00353
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.26000   11.28000  -0.02000   -0.17730
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.13140   12.16480  -0.03340   -0.27456
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.21840   11.24190  -0.02350   -0.20904
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.59970   10.63470  -0.03500   -0.32911
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.84210    9.86920  -0.02710   -0.27459
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.10430    9.12340  -0.01910   -0.20935
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.60030    8.62870  -0.02840   -0.32913
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.96050   10.99660  -0.03610   -0.32828
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.63140    9.65800  -0.02660   -0.27542
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.26600    9.28540  -0.01940   -0.20893
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.60780    9.63950  -0.03170   -0.32886
群益長安基金                                                       31.54000   31.66000  -0.12000   -0.37903
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.41200   10.49640  -0.08440   -0.80409
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.75100   15.87870  -0.12770   -0.80422
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.29000   15.44000  -0.15000   -0.97150
群益真善美基金                                                     16.03920   16.05740  -0.01820   -0.11334
群益馬拉松基金                                                    126.21000  127.56000  -1.35000   -1.05833
群益深証中小板基金                                                 12.21000   12.44000  -0.23000   -1.84887
群益創新科技基金                                                   35.62000   36.04000  -0.42000   -1.16537
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           11.00980   11.02120  -0.01140   -0.10344
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.81430    9.80150   0.01280    0.13059
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.98980   12.00210  -0.01230   -0.10248
群益華夏盛世基金-美元                                              10.82140   10.80730   0.01410    0.13047
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.94000   17.94000   0.00000    0.00000
群益奧斯卡基金                                                     31.83000   32.19000  -0.36000   -1.11836
群益新興金鑽基金-美元                                              11.47830   11.49450  -0.01620   -0.14094
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.81000    8.84000  -0.03000   -0.33937
群益葛萊美基金                                                     25.05000   25.36000  -0.31000   -1.22240
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.89000   22.93000  -0.04000   -0.17444
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.51000    7.46000   0.05000    0.67024
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.88000   15.06000  -0.18000   -1.19522
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.58090   11.61920  -0.03830   -0.32963
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.05800   11.06870  -0.01070   -0.09667
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.13170   11.15840  -0.02670   -0.23928
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.11680   11.15360  -0.03680   -0.32994
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.61450   10.62480  -0.01030   -0.09694
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.68530   10.71080  -0.02550   -0.23808
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.58070   11.61910  -0.03840   -0.33049
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.05830   11.06910  -0.01080   -0.09757
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.82780    9.85130  -0.02350   -0.23855
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.11690   11.15370  -0.03680   -0.32994
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.61400   10.62430  -0.01030   -0.09695
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.90990    9.93360  -0.02370   -0.23858
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.23410   13.19320   0.04090    0.31001
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.93630   11.90630   0.03000    0.25197
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.81650   11.79060   0.02590    0.21967
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.75020    8.72320   0.02700    0.30952
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.02870    9.00600   0.02270    0.25205
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.27000    8.26000   0.01000    0.12107
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.50100    8.48240   0.01860    0.21928
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.39030   10.36420   0.02610    0.25183
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.98830    9.96320   0.02510    0.25193
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.91000   10.03000  -0.12000   -1.19641
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.99000   10.11000  -0.12000   -1.18694
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.92000   10.04000  -0.12000   -1.19522
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.89000   10.02000  -0.13000   -1.29741
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.90000   10.01000  -0.11000   -1.09890
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.91000   10.03000  -0.12000   -1.19641
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.99000   10.11000  -0.12000   -1.18694
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.92000   10.04000  -0.12000   -1.19522
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.89000   10.02000  -0.13000   -1.29741
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.90000   10.01000  -0.11000   -1.09890
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.09000    9.12000  -0.03000   -0.32895
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.27000   11.28000  -0.01000   -0.08865
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.44110   10.28370   0.15740    1.53058
德信大發基金                                                       31.89000   32.07000  -0.18000   -0.56127
德信中國精選成長基金                                               12.17000   12.13000   0.04000    0.32976
德信台灣主流中小基金                                               20.90000   20.95000  -0.05000   -0.23866
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99610   11.99600   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                   34.72000   34.96000  -0.24000   -0.68650
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.08710   11.09090  -0.00380   -0.03426
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.94210   10.94830  -0.00620   -0.05663
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72660   11.72640   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.97000   18.06000  -0.09000   -0.49834
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.67000   17.85000  -0.18000   -1.00840
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.97510   10.98160  -0.00650   -0.05919
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     17.00860   17.02030  -0.01170   -0.06874
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.23720    8.24910  -0.01190   -0.14426
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.17960   11.18000  -0.00040   -0.00358
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.27210   12.27250  -0.00040   -0.00326
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.11210   14.13260  -0.02050   -0.14505
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摩根大歐洲基金                                                     16.89000   16.92000  -0.03000   -0.17730
摩根中小基金                                                       23.29000   23.45000  -0.16000   -0.68230
摩根中國A股基金                                                    15.84000   15.67000   0.17000    1.08488
摩根中國A股基金(美元)                                              12.38000   12.22000   0.16000    1.30933
摩根中國亮點基金                                                   13.14000   13.20000  -0.06000   -0.45455
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.27920   11.26650   0.01270    0.11272
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.81520   12.78650   0.02870    0.22446
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.59730    9.57700   0.02030    0.21197
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.23130   13.21650   0.01480    0.11198
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.65730   15.62270   0.03460    0.22147
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.14000   20.31000  -0.17000   -0.83703
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.14000   20.31000  -0.17000   -0.83703
摩根台灣增長基金                                                   51.65000   52.00000  -0.35000   -0.67308
摩根平衡基金                                                       27.99000   28.11000  -0.12000   -0.42689
摩根全球α基金                                                     18.43000   18.59000  -0.16000   -0.86068
摩根全球平衡基金                                                   16.29630   16.31930  -0.02300   -0.14094
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.52130    9.52270  -0.00140   -0.01470
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.75390   10.74960   0.00430    0.04000
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.10350   10.10120   0.00230    0.02277
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.80040   11.80200  -0.00160   -0.01356
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.57470   10.57240   0.00230    0.02175
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.47440   10.48230  -0.00790   -0.07537
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.94900   13.95950  -0.01050   -0.07522
摩根亞洲基金                                                       59.05000   59.31000  -0.26000   -0.43837
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.40070    8.40570  -0.00500   -0.05948
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.99100    9.99030   0.00070    0.00701
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.80850    8.80980  -0.00130   -0.01476
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.89820   12.90590  -0.00770   -0.05966
摩根東方內需機會基金                                               18.68000   18.76000  -0.08000   -0.42644
摩根東方科技基金                                                   33.14000   33.27000  -0.13000   -0.39074
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
摩根金龍收成基金                                                   22.54000   22.55000  -0.01000   -0.04435
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14310   15.14300   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.60000   14.44000   0.16000    1.10803
摩根新金磚五國基金                                                 12.46000   12.56000  -0.10000   -0.79618
摩根新絲路基金                                                      9.24000    9.30000  -0.06000   -0.64516
摩根新興35基金                                                     13.58000   13.65000  -0.07000   -0.51282
摩根新興日本基金                                                   24.24000   24.00000   0.24000    1.00000
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.13630    7.16490  -0.02860   -0.39917
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.55010    9.58390  -0.03380   -0.35267
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.32420    9.35860  -0.03440   -0.36758
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.14830   11.19310  -0.04480   -0.40025
摩根新興科技基金                                                   55.86000   56.42000  -0.56000   -0.99256
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.68740    8.71240  -0.02500   -0.28695
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.43290    9.44750  -0.01460   -0.15454
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.87290    8.88790  -0.01500   -0.16877
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.42280   10.45290  -0.03010   -0.28796
摩根龍揚基金                                                       33.66000   33.68000  -0.02000   -0.05938
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.08000   12.12000  -0.04000   -0.33003
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32710    9.34270  -0.01560   -0.16698
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.57770   11.59710  -0.01940   -0.16728
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.62000   21.67000  -0.05000   -0.23073
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62280   12.62270   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.65000   11.72000  -0.07000   -0.59727
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.94650   10.95380  -0.00730   -0.06664
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.61950   10.61000   0.00950    0.08954
聯邦中國龍基金                                                     27.95000   28.07000  -0.12000   -0.42750
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.57350   12.56130   0.01220    0.09712
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.78370   11.78400  -0.00030   -0.00255
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.66140   10.67080  -0.00940   -0.08809
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.24230   10.23240   0.00990    0.09675
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.65010    9.65030  -0.00020   -0.00207
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.72460    8.73230  -0.00770   -0.08818
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.82890    9.91470  -0.08580   -0.86538
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.03650   10.13850  -0.10200   -1.00607
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.28290    9.36400  -0.08110   -0.86608
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.47520    9.57150  -0.09630   -1.00611
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.65460   11.70650  -0.05190   -0.44334
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.54900   11.62250  -0.07350   -0.63239
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.72300   10.80490  -0.08190   -0.75799
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.70060   10.74830  -0.04770   -0.44379
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.59200   10.65950  -0.06750   -0.63324
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.83300    9.90810  -0.07510   -0.75797
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.95920   25.08110  -0.12190   -0.48602
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.62620    9.68720  -0.06100   -0.62970
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.99630   10.07390  -0.07760   -0.77031
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.56730    9.62790  -0.06060   -0.62942
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.92140    9.99850  -0.07710   -0.77112
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23520   13.23500   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.99000   14.05000  -0.06000   -0.42705
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.76350   16.78880  -0.02530   -0.15070
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.98250   13.05920  -0.07670   -0.58733
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.59680   12.66360  -0.06680   -0.52750
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.95930   12.02270  -0.06340   -0.52734
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.52160   12.50830   0.01330    0.10633
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.70810   11.71200  -0.00390   -0.03330
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.57850   10.56710   0.01140    0.10788
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.73880    8.74160  -0.00280   -0.03203
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       38.25000   38.54000  -0.29000   -0.75246
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.18000   19.18000   0.00000    0.00000
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.68000   18.64000   0.04000    0.21459
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.42000   12.41000   0.01000    0.08058
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.53000   16.54000  -0.01000   -0.06046
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.02000   12.03000  -0.01000   -0.08313
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.89000   12.90000  -0.01000   -0.07752
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.59000    7.60000  -0.01000   -0.13158
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.45000   15.44000   0.01000    0.06477
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.76000    8.76000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.50000   14.51000  -0.01000   -0.06892
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.43000   14.44000  -0.01000   -0.06925
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.45000   14.46000  -0.01000   -0.06916
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.10000   15.11000  -0.01000   -0.06618
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.06000   21.11000  -0.05000   -0.23685
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.10000   19.15000  -0.05000   -0.26110
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.12000   13.17000  -0.05000   -0.37965
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.83000   14.86000  -0.03000   -0.20188
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.83000   15.87000  -0.04000   -0.25205
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.76000   14.80000  -0.04000   -0.27027
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.74000   14.78000  -0.04000   -0.27064
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.61000   12.64000  -0.03000   -0.23734
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.90000   14.94000  -0.04000   -0.26774
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.72000   12.76000  -0.04000   -0.31348
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.63000    8.66000  -0.03000   -0.34642
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.19000   13.22000  -0.03000   -0.22693
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.77000   19.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.46000   18.46000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.19000   13.18000   0.01000    0.07587
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.20000   14.19000   0.01000    0.07047
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.14000   13.13000   0.01000    0.07616
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.87000    7.88000  -0.01000   -0.12690
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.95000   12.95000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.20000   14.20000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.30000   14.31000  -0.01000   -0.06988
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
聯博貨幣市場基金                                                   15.04690   15.04670   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.11090   11.12240  -0.01150   -0.10339
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.87570   13.87980  -0.00410   -0.02954
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.45610    7.46380  -0.00770   -0.10316
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.30000   14.28000   0.02000    0.14006
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.46000   14.43000   0.03000    0.20790
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.35700   10.39110  -0.03410   -0.32817
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.77550   10.83650  -0.06100   -0.56291
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.25090   10.25030   0.00060    0.00585
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.24230   10.25140  -0.00910   -0.08877
瀚亞中小型股基金                                                   22.29000   22.36000  -0.07000   -0.31306
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             13.03000   12.93000   0.10000    0.77340
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.31000   13.16000   0.15000    1.13982
瀚亞巴西基金                                                        5.66000    5.69000  -0.03000   -0.52724
瀚亞外銷基金                                                       41.81000   42.06000  -0.25000   -0.59439
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.99670   10.03600  -0.03930   -0.39159
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.92190    9.98570  -0.06380   -0.63891
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.97070    9.97680  -0.00610   -0.06114
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.90940    9.92280  -0.01340   -0.13504
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.99360   10.03180  -0.03820   -0.38079
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.95080   10.01240  -0.06160   -0.61524
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.96470    9.96850  -0.00380   -0.03812
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.90260    9.91380  -0.01120   -0.11297
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.61010   11.65990  -0.04980   -0.42710
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.03560   11.04220  -0.00660   -0.05977
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.90800   12.92580  -0.01780   -0.13771
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       11.03840   11.05390  -0.01550   -0.14022
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.36500    7.39750  -0.03250   -0.43934
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.01490    8.01950  -0.00460   -0.05736
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.18160    8.19280  -0.01120   -0.13671
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.14550    7.15560  -0.01010   -0.14115
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.72030    8.73230  -0.01200   -0.13742
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                 9.99600   10.00960  -0.01360   -0.13587
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.05740    9.09730  -0.03990   -0.43859
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.37190    9.37750  -0.00560   -0.05972
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.08930    9.10180  -0.01250   -0.13734
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.52000   12.60000  -0.08000   -0.63492
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.75000   11.77000  -0.02000   -0.16992
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.48000   11.51000  -0.03000   -0.26064
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.08000   11.15000  -0.07000   -0.62780
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.35640   10.36300  -0.00660   -0.06369
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.79200    9.83390  -0.04190   -0.42608
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.40770    9.40240   0.00530    0.05637
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.45530    9.46130  -0.00600   -0.06342
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.06000   15.13000  -0.07000   -0.46266
瀚亞印度基金-美元                                                  13.77000   13.77000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.70000   30.75000  -0.05000   -0.16260
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.63000    9.70000  -0.07000   -0.72165
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.40000    9.45000  -0.05000   -0.52910
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.64000    9.71000  -0.07000   -0.72091
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.40000    9.45000  -0.05000   -0.52910
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.30000   10.36000  -0.06000   -0.57915
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.34000   13.38000  -0.04000   -0.29895
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.88000   11.95000  -0.07000   -0.58577
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.63000   14.67000  -0.04000   -0.27267
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.88000    8.93000  -0.05000   -0.55991
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.75000    6.76000  -0.01000   -0.14793
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.57000    8.59000  -0.02000   -0.23283
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.50000   11.52000  -0.02000   -0.17361
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.70470   12.77730  -0.07260   -0.56820
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.66000   14.78530  -0.12530   -0.84746
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.32330   11.33460  -0.01130   -0.09969
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.06700   11.08860  -0.02160   -0.19479
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         13.00560   13.03660  -0.03100   -0.23779
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.10820    9.15750  -0.04930   -0.53836
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.89370    9.97830  -0.08460   -0.84784
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.93700    8.94590  -0.00890   -0.09949
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.72420    8.74120  -0.01700   -0.19448
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.44750    9.47020  -0.02270   -0.23970
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.95000   14.99560  -0.04560   -0.30409
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.81790   10.88810  -0.07020   -0.64474
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.29870   10.31590  -0.01720   -0.16673
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.60330   12.64180  -0.03850   -0.30455
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63740   13.63720   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.02000   29.39000  -0.37000   -1.25893
瀚亞高科技基金                                                     62.97000   63.18000  -0.21000   -0.33238
瀚亞理財通基金                                                     27.04000   27.12000  -0.08000   -0.29499
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.99000    9.03000  -0.04000   -0.44297
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.48000    8.49000  -0.01000   -0.11779
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.67000    8.69000  -0.02000   -0.23015
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.95000    8.99000  -0.04000   -0.44494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.52000    8.53000  -0.01000   -0.11723
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.46000    8.45000   0.01000    0.11834
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.65000    8.65000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.97000    9.00000  -0.03000   -0.33333
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.57000    8.56000   0.01000    0.11682
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       22.68000   22.75000  -0.07000   -0.30769
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.20530   11.31360  -0.10830   -0.95725
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.87980   12.02690  -0.14710   -1.22309
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.16210   10.22540  -0.06330   -0.61905
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.78790   10.86060  -0.07270   -0.66939
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.27920    8.35930  -0.08010   -0.95821
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.24230    8.34440  -0.10210   -1.22358
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.68630    8.72800  -0.04170   -0.47777
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.14460    8.19530  -0.05070   -0.61865
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.13090    8.18560  -0.05470   -0.66825
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.20630   14.21290  -0.00660   -0.04644
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.85470   10.90470  -0.05000   -0.45852
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.98350    9.98110   0.00240    0.02405
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.55480   11.56010  -0.00530   -0.04585
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.28480   10.33220  -0.04740   -0.45876
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.04020   10.04480  -0.00460   -0.04579
瀚亞歐洲基金                                                       10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
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