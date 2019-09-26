台北‧09月25日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 120837 3481 群創 96400 00672L 元大S&P原油正2 90139 3062 建漢 75152 00637L 元大滬深300正2 61815 2337 旺宏 59039 6153 嘉聯益 58409 00632R 元大台灣50反1 51840 2890 永豐金 39110 2891 中信金 38111 2409 友達 35562 3037 欣興 33186 2886 兆豐金 31628 2367 燿華 31191 3041 揚智 30630 2303 聯電 28778 2888 新光金 27818 2344 華邦電 27681 2308 台達電 24487 5469 瀚宇博 23836 2892 第一金 22789 00673R 元大S&P原油反1 22436 2313 華通 22368 2449 京元電子 22308 2330 台積電 21003 2834 臺企銀 19179 2317 鴻海 18381 2883 開發金 16268 6116 彩晶 16090 1101 台泥 15820
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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