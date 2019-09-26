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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧09月25日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             120837  
3481   群創                 96400  
00672L 元大S&P原油正2       90139  
3062   建漢                 75152  
00637L 元大滬深300正2       61815  
2337   旺宏                 59039  
6153   嘉聯益               58409  
00632R 元大台灣50反1        51840  
2890   永豐金               39110  
2891   中信金               38111  
2409   友達                 35562  
3037   欣興                 33186  
2886   兆豐金               31628  
2367   燿華                 31191  
3041   揚智                 30630  
2303   聯電                 28778  
2888   新光金               27818  
2344   華邦電               27681  
2308   台達電               24487  
5469   瀚宇博               23836  
2892   第一金               22789  
00673R 元大S&P原油反1       22436  
2313   華通                 22368  
2449   京元電子             22308  
2330   台積電               21003  
2834   臺企銀               19179  
2317   鴻海                 18381  
2883   開發金               16268  
6116   彩晶                 16090  
1101   台泥                 15820
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