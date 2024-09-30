〈台股盤後〉高價股成殺盤重心 尾盤爆量摜殺收跌598點 三線齊收黑

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-30 14:22

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台股今 (30) 日在台積電爆量甩尾下殺、電子權值重挫下，最後一盤爆出 524 億大量，一口氣摜殺指數 169 點， 使得收盤跌點擴大到 598.25 點或 2.6%，收 22224.54 點，再次跌破季線，成交量 3908 億元。受到今天大跌影響，月線和季線同步收黑，其中月 K 線呈現連 3 黑，全月下跌 43 點；季 K 線則下跌 807 點。

台積電 (2330-TW) 今日失守千元大關，最後一盤更爆出 1.63 萬張賣單，急跌 14 元，收盤下跌 43 元或 4.3%，收 957 元，跌破季線，聯發科 (2454-TW) 更重挫 6.7%，廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW) 及日月光投控 (3711-TW) 跌約半根停板上下。

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