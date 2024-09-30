〈台股盤後〉高價股成殺盤重心 尾盤爆量摜殺收跌598點 三線齊收黑
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-30 14:22
台股今 (30) 日在台積電爆量甩尾下殺、電子權值重挫下，最後一盤爆出 524 億大量，一口氣摜殺指數 169 點， 使得收盤跌點擴大到 598.25 點或 2.6%，收 22224.54 點，再次跌破季線，成交量 3908 億元。受到今天大跌影響，月線和季線同步收黑，其中月 K 線呈現連 3 黑，全月下跌 43 點；季 K 線則下跌 807 點。
台積電 (2330-TW) 今日失守千元大關，最後一盤更爆出 1.63 萬張賣單，急跌 14 元，收盤下跌 43 元或 4.3%，收 957 元，跌破季線，聯發科 (2454-TW) 更重挫 6.7%，廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW) 及日月光投控 (3711-TW) 跌約半根停板上下。
高價股一片慘綠，川湖 (2059-TW) 跌 8.7%、嘉澤 (3533-TW) 也跌 7.4%，緯穎 (6669-TW) 及祥碩 (5269-TW) 跌 5-6%，其他像是信驊 (5274-TW)、大立光 (3008-TW)、力旺 (3529-TW) 等也都跌 2-3%。其他弱勢電子指標還有像是奇鋐 (3017-TW)、研華 (2395-TW)、瑞昱 (2379-TW)、京元電子 (2449-TW) 等跌 4-5%。
此外，最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 再暴跌近 10%，加上市場傳出美國除了要向中國貨品課稅外，也有國會議員提出向「中國製」的貨輪課徵關稅，貨櫃海運三雄股價重挫，萬海 (2615-TW) 跌 8.8%、陽明 (2609-TW) 及長榮 (2603-TW) 均跌逾 5%。
在電子除群走弱下，傳產股持續展現抗跌，正新 (2105-TW) 漲近 5%、水泥雙雄也逆勢走揚，台泥 (1102-TW)、亞泥 (1102-TW) 漲 1-2%，中鋼 (2002-TW) 收紅，中鴻 (2014-TW) 續攻，大漲 5%。
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