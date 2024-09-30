外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、永豐金 (2890-TW)、日月光投控 (3711-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、永豐金 (2890-TW)、日月光投控 (3711-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、台新金 (2887-TW)、永豐金 (2890-TW)、日月光投控 (3711-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、日月光投控 (3711-TW)
5. 外資當日 (27) 賣超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、中信金 (2891-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、日月光投控 (3711-TW)、凱基金 (2883-TW)
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