盤後速報 - 海韻電(6203)下週(10月7日)除息5元，預估參考價74.9元
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 17:05
海韻電(6203-TW)下週(10月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(9月30日)收盤價79.90元計算，預估參考價為74.9元，息值合計為5.0元，股息殖利率6.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
海韻電(6203-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器(Switching Power Supplies,SPS)之生產與銷售。近5日股價上漲3.6%，櫃買市場加權指數上漲1.49%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/07
|79.90
|4.9971
|6.25%
|0.0
|2023/07/24
|98.5
|4.933
|5.01%
|0.0
|2022/09/07
|57.0
|5.0
|8.77%
|0.0
|2021/08/06
|104.5
|5.0
|4.78%
|0.0
|2020/08/26
|69.7
|2.5
|3.59%
|0.0
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