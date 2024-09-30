search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 海韻電(6203)下週(10月7日)除息5元，預估參考價74.9元

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 17:05


海韻電(6203-TW)下週(10月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(9月30日)收盤價79.90元計算，預估參考價為74.9元，息值合計為5.0元，股息殖利率6.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

海韻電(6203-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器(Switching Power Supplies,SPS)之生產與銷售。近5日股價上漲3.6%，櫃買市場加權指數上漲1.49%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/07 79.90 4.9971 6.25% 0.0
2023/07/24 98.5 4.933 5.01% 0.0
2022/09/07 57.0 5.0 8.77% 0.0
2021/08/06 104.5 5.0 4.78% 0.0
2020/08/26 69.7 2.5 3.59% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22224.54-2.62%
海韻電79.91.01%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.85
加權指數法興(售) 槓桿9.11

延伸閱讀


Empty