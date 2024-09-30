鷹派石破茂喊維持貨幣寬鬆 日股為何仍不給面子？

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-30 11:20

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日本股市周一 (30 日) 開盤一路下挫，重跌逾 4%，從 27 日創的兩個月高點急速拉回。原因在於石破茂的意外當選，讓當初押注高市早苗勝出的投資人措手不及。

分析師指出，石破茂的當選，迫使投資然削減基於高市將成為日本新首相並鼓勵日本央行維持低利率的猜測而建立的部位。

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日經 225 指數 (NKY) 在早盤交易中下跌了 4.7%，東證指數 TOPIX(TPX) 則下跌 3.3%；日元兌美元匯率上週五上漲約 1.8% 後小幅下跌 0.3% 至 142.68，12 月交割的 10 年期債券期貨下跌 0.70 至 144.52。

儘管石破茂勝選後強調，日本央行應繼續實施貨幣寬鬆政策。但從週一的日股走勢來看，市場對於石破茂的發言仍有一定程度的疑慮。

日經指數的表現比東證指數低一個百分點以上，顯示拋售是由短期投機者所推動，他們更喜歡交易日經指數，因為其流動性和波動性較高。

三菱日聯摩根士丹利證券公司高級投資策略師 Kohei Onishi 表示：考慮到市場在過去幾個交易日因高市獲勝的希望而大幅上漲，今天的下跌並不令人意外。

分析師先前就已發出警告，表示在石破茂的政策更加明朗之前，日股短期內可能會大幅波動。

東京岡三證券策略師 Rina Oshimo 指出，由於石破茂一直主張財政整頓和其他措施，日元將迎來升值並對日股形成壓力，本周初股市將難免波動。