盤後速報 - 基泰(2538)下週(10月7日)除權0.15元，預估參考價16.95元
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 17:05
基泰(2538-TW)下週(10月7日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.15元。
以今日(9月30日)收盤價17.20元計算，預估參考價為16.95元，權值合計為0.26元。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
基泰(2538-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。近5日股價上漲2.99%，集中市場加權指數上漲3.16%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/07
|17.20
|0.0
|0.0%
|0.15
|2024/08/26
|20.6
|0.7
|3.4%
|0.0
|2023/07/04
|12.9
|0.5
|3.88%
|0.0
|2022/07/05
|13.1
|0.5
|3.82%
|0.0
|2021/08/17
|12.1
|0.5
|4.13%
|0.0
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