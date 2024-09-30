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鉅亨速報

盤後速報 - 基泰(2538)下週(10月7日)除權0.15元，預估參考價16.95元

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 17:05


基泰(2538-TW)下週(10月7日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.15元。

以今日(9月30日)收盤價17.20元計算，預估參考價為16.95元，權值合計為0.26元。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

基泰(2538-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。近5日股價上漲2.99%，集中市場加權指數上漲3.16%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/07 17.20 0.0 0.0% 0.15
2024/08/26 20.6 0.7 3.4% 0.0
2023/07/04 12.9 0.5 3.88% 0.0
2022/07/05 13.1 0.5 3.82% 0.0
2021/08/17 12.1 0.5 4.13% 0.0

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基泰17.2-2.55%

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加權指數法興(售) 槓桿9.11

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