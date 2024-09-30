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鉅亨速報

盤後速報 - 土銀富邦R2(01004T)次交易(1)日除息0.2元，參考價11.99元

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 17:05


土銀富邦R2(01004T-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為11.99元，相較今日收盤價12.19元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.61%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/01 12.19 0.19571 1.61% 0.0
2024/03/28 13.06 0.19938 1.53% 0.0
2023/09/21 13.85 0.19916 1.44% 0.0
2023/03/27 14.65 0.20223 1.38% 0.0
2022/09/26 16.0 0.18924 1.18% 0.0

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