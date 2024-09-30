盤後速報 - 土銀富邦R2(01004T)次交易(1)日除息0.2元，參考價11.99元
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 17:05
土銀富邦R2(01004T-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為11.99元，相較今日收盤價12.19元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.61%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/01
|12.19
|0.19571
|1.61%
|0.0
|2024/03/28
|13.06
|0.19938
|1.53%
|0.0
|2023/09/21
|13.85
|0.19916
|1.44%
|0.0
|2023/03/27
|14.65
|0.20223
|1.38%
|0.0
|2022/09/26
|16.0
|0.18924
|1.18%
|0.0
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