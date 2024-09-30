開戶如潮水 根本開不完 中國券商新增數據來了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-30 11:30

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人民幣 1.46 兆元收盤，中國 A 股上周五（27 日）連續第三個交易日成交額破兆，再度帶給股民見證歷史的震撼感受，也一線券商從業人員感嘆「時不我待」。

「今天（上周五）前線全部在忙碌中」，既有對交易異常的緊急處理，也有開戶、接受咨詢的業務量暴增。

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「這幾天開戶如潮水，開不完，根本開不完，但兩融客戶上的不多，說明一些老客戶還是偏謹慎態度。」有券商業務負責人稱。

眾志成城，行情背後是系列政策利多催動。上周五國新辦與中共中央政治局陸續釋出多重利多信號，而一系列政策措施的目標，都是帶動資本市場高品質發展，進一步提振投資者信心。

《財聯社》上周六指出，各家券商開戶情況直觀投資者對市場的熱情，火熱程度都化為倍數顯現：

數據一：截至上周五晚間，開戶數量呈 2～4 倍區間增長，以線上開戶為主。

平安證券表示，上周五前線全部在忙碌中。整體來看，上周隨市場情緒轉暖，客戶開戶意願明顯增強，日均開戶數激增，線上開戶出現排隊現象。

同時，沉睡客戶自主活躍度較本月前期明顯增強，個人和機構客戶資金進場意願強烈。

國元證券透露，截至上周五，新開客戶超過 3,000 戶，日均新開客戶數增長 1 倍多，日均交易量超過 300 億元，激增 40% 以上。

某華北券商透露，上周五整體開戶量是上周四的 3 倍。還有券商稱，上周五開戶數達到一定峰值，近幾日開戶量是之前的 2～4 倍；

數據二：咨詢量出現大增勢頭。

以國元證券為例，截至上周五 15:30，咨詢業務受理量達 1 萬餘人次，較上周初日均咨詢業務受理量暴增 6 倍。

國元證券有關負責人說，近日客戶咨詢開戶、資料修改等業務增多，App 日活數驟增約 30%，市場行情資訊類點擊率提升約 1 倍，影片直播類觀看量提高約 1 倍。

數據三：服務延長至提供 7*24 小時，集中在開戶。

中國十一國慶節前還有最後一個交易日，周一「背水一戰」正在醞釀。

直至上周五晚間，仍有券商表達了鼓勵員工堅持奮戰一線的想法，儘可能避免提前休假，做好時間安排。