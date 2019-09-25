美股早盤 — 川普面臨彈劾危機 博通領跌費半 Nike穩住道瓊

美中貿易戰況反覆與全球經濟放緩隱憂，早已抑制華爾街情緒，川普遭彈劾調查亦增加金融市場風險，週三 (25 日) 標普、那指與費半指數開盤走低，然而，Nike 優異財報提振激勵，美股道瓊早盤微幅走高。

截至台北時間週三 (25 日) 晚間 10 時 20 分許：

道瓊指數上漲 48.99 點或 0.18%，暫報 26856.76 點

費半指數下跌 14.53 點或 0.90%，暫報 1537.92 點

台積電 ADR 上漲 0.41% 至每股 44.30 美元

十年期美債殖利率上揚 0.024 至殖利率 1.659%

紐約輕原油 (WTI) 下跌 2.71% 至每桶 55.74 美元

黃金下跌 0.43% 至每盎司 1533.35 美元

美元指數上漲 0.46% 至 98.79 點

VIX 恐慌指數上漲 5.40% 至 17.97。

道瓊指數走勢圖。(圖片：investing)

焦點個股

受益於強大的電子商務業務和新產品強勁銷售，Nike (NKE-US) 最新財報優於預期，週三其股價開盤大漲逾 5%，連帶提振道瓊早盤走勢。

博通 (AVGO-US) 宣布發行 30 億美元可轉換股票，並授予承銷商額外認購 4.5 億美元的 30 天選擇權，其股價開盤下滑超過 4%。

關鍵經濟數據

美國 8 月年化新屋銷售報 71.3 萬戶，預期 65.3 萬戶，前值 63.5 萬戶。

上週 EIA 原油庫存量報 240 萬桶，預期 -30 萬桶，前值 110 萬桶。

華爾街分析

美國眾議院院長裴洛西 (Nancy Pelosi) 週二正式啟動美國總統川普彈劾調查，主因大量民主黨議員譴責川普抹黑競爭對手，涉嫌施壓烏克蘭總統調查拜登之子。

裴洛西稱：「總統必須承擔責任。沒有人能淩駕於法律之上。」川普則回應，這完全就是獵巫行為，意圖對總統騷擾。

《NBC 新聞》週三最新報導，川普於 7 月通話烏克蘭總統時要求，烏國總統澤倫斯基「調查」拜登和他的兒子。此電話會議持續約 30 分鐘，並產生近五頁通話筆錄。

美中高層級談判即將於兩週後登場，WallachBeth Capital 高級策略師 Ilya Feygin 評點道：「不幸的是，當所有人都寄希望於貿易談判將順利進行時，川普遭遇彈劾調查。」

然而，Ilya Feygin 認為：「共和黨控制的參議院可能難以通過彈劾議案，屆時市場應該會反彈。」

華爾街持續觀望美中貿易談判進展，彈劾案可能會對當前投資者關切的中美貿易談判產生影響，中國可能不急於和美國達成貿易協議，這並非華爾街所樂見。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 點出：「如果我是中國，而且我認為川普總統正在面臨彈劾程序，我可能會在談判桌上做出過多讓步之前，先靜待彈劾結果。這可能會給市場蒙上一層陰影。」