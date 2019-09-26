〈川普遭彈劾〉「通話門」紀錄曝光 川普勸誘烏國總統調查拜登之子

美國白宮週三 (25 日) 發布的電話摘要顯示，川普確實誘勸要求烏國總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)、美司法部長和川普私人律師朱利安尼 (Rudy Giuliani) 聯手，調查美國前副總統拜登之子。

美國眾議院院長裴洛西 (Nancy Pelosi) 週二 (24 日) 正式啟動美國總統川普彈劾調查，主因大量民主黨員譴責川普抹黑對手，涉嫌施壓烏克蘭總統調查競爭對手拜登之子。

週三美國白宮發布長達 5 頁的電話備忘錄，總結了川普與烏克蘭總統的 30 分鐘會議。

根據釋出內容顯示，川普確實要求烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 調查拜登之子，並強調美國對烏克蘭非常非常好。

川普告訴烏克蘭總統：「關於拜登的兒子的話題很多，拜登阻止了起訴，很多人都想知道這一點，所以你可以與總檢察長一起做任何事都很棒。」

川普稱：「拜登四處張揚地吹噓說他阻止了起訴，所以如果你可以調查一下。。。這對我來說太可怕了。」

川普還向澤倫斯基表示：「美國對烏克蘭一直非常非常好，我不會說這是互惠的行為，因為現在有些不好的事情發生，但美國一向對烏克蘭非常非常的好。」

共和黨領袖、佐治亞州共和黨眾議員 Doug Collins 認為，釋出的通話紀錄顯示民主黨發起彈劾是錯誤的，沒有任何理由可以證明川普在利誘烏國總統。

眾議院情報委員會主席民主黨員 Adam Schiff 表示：「這些記錄反映對外國領導人的典型黑手黨式勒索。」

烏克蘭總統週三於聯合國大會上否認川普施壓，他表示：「沒有人能逼我，能施壓的唯一人選是我六歲的兒子。」

此通話摘錄內容並非逐字記錄，還有更多細節尚未公布，全球仍持續關注中。