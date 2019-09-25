喊徵「超級富豪稅」 桑德斯：富豪財富15年內砍半

2020 年美國大選將近，各候選人紛紛提出自己的競選牌，美國民主黨候選人桑德斯 (Bernie Sanders) 即推出了一項「雄心勃勃」的計劃，計畫向美國富豪階級徵稅。桑德斯並表示，這將使美國億萬富翁的財富在 15 年內減少一半。

桑德斯計劃的税率制是逐漸累進的，將向擁有 3200 萬美元以上的資產的人徵收 1% 的稅收，對擁有 5000 萬至 2.5 億美元的人徵收 2%，擁有 2.5 億至 5 億美元將徵收 3%，5 億美元至 10 億美元的徵收 4%，擁有超過 100 億美元的則徵收 8%。

桑德斯表示，十年後這項稅制將為政府增加約 4.35 兆美元，而這些錢將會投入諸如全民醫療保險以及幼兒護理津貼等項目之中，提升民眾福利。

此外，遺產稅稅率方面，資產超過 350 萬美元將課徵 45%，而資產超過 10 億美元的將課徵 77% 的稅收。桑德斯表示，這項提議適用於美國約 0.2% 的人口。

桑德斯表示：「若作為美國總統，我將減少收入和財富不平等的殘酷和不道德的現象。我們正在努力提出並執行一項政策，讓美國最富有的家庭知道他們不能擁有那麼多的財富，要大大減少美國人收入和財富的不平等。」

桑德斯認為，如果此政策真的能實現，美國富人的財富將在未來的 15 年內削減一半。此外，他也在推文中表示，富豪稅將會對那些超級富豪們徵稅，並把這些錢投資給勞動人民。

市場分析，如果桑德斯的財富稅能夠實施，那麼亞馬遜執行長貝佐斯每年要繳交 90 億美元的稅，微軟的比爾蓋茨則要繳交 86 億美元，巴菲特則要繳交 66 億美元。