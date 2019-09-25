道瓊漲逾 150 點！川普報喜：美中貿易協議可能比預期還早達成

週三 (25 日) 美股盤中時段，美國總統川普表示，美中貿易協議可能比預期還早達成。此消息激勵那指、標普與費半隨即黑翻紅，道瓊應聲大漲逾 150 點，Nike、波音與蘋果領軍大漲。

週三 (25 日) 台北時間 11 點 15 分許，美股四大指數表現：

美股道瓊上漲 150.13 點，或 0.56%，暫報 26957.90 點。

那斯達克指數上漲 29.02 點，或 0.36%，暫報 8022.65 點。

標普 500 指數指數上漲 9.03 點，或 0.32%，暫報 2975.63 點。

費城半導體指數上漲 9.27 點，或 0.59%，暫報 1561.10 點。

上週二 (17 日) 川普亦曾表示，美中可能很快就會與中國達成一項貿易協議：「我認為可能很快就會達成協議，可能在 2020 年大選之前或之後一天達成協議。」

川普週二 (24 日) 在聯合國大會發表演說，為發起美中貿易戰辯護，並抨擊中國「玩弄」全球貿易體系，拒絕和中國達成不利美國人民的「爛協議 (bad deal)」。

川普提到：「我們希望達成貿易平衡，這是公平且互惠的。希望能達成對兩國都有利的協議。但是，正如我早已非常清楚地說過，我不會接受對美國人民不利的爛協議。」

上週五 (20 日) 他認為，美國不需要在 2020 年總統大選前與中國達成貿易協議，拒絕達成臨時協議，因為美國必須做正確的事。