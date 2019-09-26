華爾街齊唱衰 瑞信：Netflix app下載趨勢疲弱 財報恐怕又令人失望

唱衰 Netflix (NFLX-US) 大隊又多一位新成員：瑞信。

串流影視巨擘 Netflix 本週股價正式吐光今年所有漲幅，踏入負值之路，引起許多華爾街分析師對 Netflix 的未來發出警報，包括 KeyBanc 和 Pivotal Research Group 等，週三瑞信也加入行列，預期該公司第三季獲利從「高於財測」下降至「低於財測」，理由是最近幾週 app 下載趨勢疲弱。

瑞信分析師 Douglas Mitchelson 週三報告指出，「根據 Sensor Tower 發布的 Netflix app 全球首次下載數量，雖然 7 月和 8 月前幾週 Netflix 訂閱成長趨勢似乎已自第二季回彈，但過去 3 週到 9 月 16 日的趨勢卻相較疲弱。」

Netflix 7 月股價重挫，因當時第二季財報顯示其美國訂閱人數罕見下降，且國際新增訂閱人數大幅低於預期，足見串流影視產業的競爭加劇，以及定價壓力使該公司股價承壓。

Netflix 經歷前一日大跌 4.26% 至去年 12 月以來最低水準後，週三大漲 4% 至 264.75 美元。Netflix 週二正式將今年股價吐回 46% 漲幅，轉為下跌 4.8%。

瑞信表示，Netflix 第三季前三週的全球 app 下載次數季增 20%，但較去年同期相比僅上升 6%。Mitchelson 指出，印度地區即使本季推出手機以及當地強檔內容，下載次數仍「奇怪地」下降 1%。

Netflix 將於 10 月 16 日公佈其第三季財報。

Pivotal 週二大砍 Netflix 目標價近 1/3，自 515 美元下調至 350 美元，警告投資者該公司的授權內容成本高於預期，以及競爭異常激烈。KeyBanc 也同樣認為，「就算 Netflix 取得好成績，也不可能解決市場對競爭激烈的恐懼。」