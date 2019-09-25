川普遭彈劾成為黑天鵝 華爾街為何惴惴不安？

美股週二 (24 日) 又殺出一隻黑天鵝，身為「黑天鵝製作人」的美國總統川普被反將一軍，成為黑天鵝事件主角，美股道瓊上演紅翻黑行情，終場下挫近 150 點。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 點出：為何川普的彈劾威脅現在讓股市投資者感到不安？答案是：中國可能不急於和美國達成貿易協議。

McLarty Associates 資深顧問 Steven Okun 數月前曾預測，投資人以及企業忽略了一項 2019 最大的風險，也就是川普是否會遭到民主黨控制的眾議院彈劾，因為這將會影響美國政府的行政能力。

如今 Steven Okun 預言已兌現，掌握眾議院的民主黨員已發動彈劾川普調查。

National 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「感覺直到今天，政治因素才真正對市場產生巨大影響。」

鑑古知今！歷屆彈劾案對美股的影響

繼第 17 屆總統強森 (Andrew Johnson)、第 36 和 37 屆總統尼克森 (Richard Nixon) 和第 42 屆柯林頓 (Bill Clinton) 過後，川普成為美國國會史上第四位遭彈劾的總統。

1998 年柯林頓在彈劾過程中，美股幾經波折，但仍震盪走揚，1973 年隨著水門事件調查進行，1974 年尼克森下台，美股經歷崩跌。

1998 -1999 年標普歷經政治危機。(圖片：翻攝 marketwatch)

Art Hogan 表示：「每次事件都有其他因素同時影響。1998 年和 1999 年初，股市正處於科技泡沫陣痛之中。尼克森辭職時，股市自 1973 年 1 月以來一直處於下行趨勢。1973 年 1 月正值第一波油價衝擊，爾後美國陷入衰退。」

1973 -1974 年標普歷經政治危機。(圖片：翻攝 marketwatch)

因此，投資者未來路線圖仍未完全明朗。

華爾街惴惴不安呢？

一方面，全球經濟衰退隱憂影響之下，政治頭條消息對信心不足投資者來說，可能會讓其變得更加緊張。

另一方面，彈劾程序可能會在 2020 年總統大選前夕成為焦點，損及川普的連任之路。

聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）人氣居高不下，民調也持續穩步上升，數度領先拜登 (Joe Biden)。

彈劾案可能會對當前投資者關切的中美貿易談判產生影響，中國可能不急於和美國達成貿易協議，這並非華爾街所樂見。

Art Hogan 表示：「如果我是中國，而且我認為川普總統正在面臨彈劾程序，我可能會在談判桌上做出過多讓步之前，先靜待彈劾結果。這可能會給市場蒙上一層陰影。」